Σε μια περίοδο όπου ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να διαχειριστεί σημαντικές και διαδοχικές απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών, η ομάδα είχε ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη από παίκτες που θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αγώνων. Σε αυτό το απαιτητικό διάστημα, όσοι βρέθηκαν διαθέσιμοι κλήθηκαν να δώσουν το κάτι παραπάνω, ώστε ο Δικέφαλος να διατηρήσει την αγωνιστική του ισορροπία.

Ενας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν το τελευταίο διάστημα με την παρουσία και την απόδοσή τους ήταν ο Τόμας Κεντζιόρα. Ο πολωνός κεντρικός αμυντικός αποτέλεσε βασικό στήριγμα της αμυντικής γραμμής του ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενος στο πλευρό του Γιάννη Μιχαηλίδη. Με την εμπειρία και τη σωστή του τοποθέτηση, συνέβαλε καθοριστικά στην οργάνωση της άμυνας, ιδιαίτερα στην απαιτητική αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό. Διάβασε σωστά τις κινήσεις των αντιπάλων, επενέβη σε κρίσιμες στιγμές και έδωσε σταθερότητα και ηρεμία στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Σε αρκετές περιπτώσεις έκοψε επικίνδυνες επιθέσεις, δείχνοντας καθαρό μυαλό και ψυχραιμία.

Η συνεισφορά του στο ντέρμπι αποτυπώνεται και μέσα από τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας αναμέτρησης. Ο Κεντζιόρα κατέγραψε συνολικά 15 αμυντικές ενέργειες, πραγματοποιώντας 6 κλεψίματα και 6 απομακρύνσεις της μπάλας. Παράλληλα, σταμάτησε δύο σουτ των αντιπάλων, ενώ ήταν αποτελεσματικός και στις εναέριες μονομαχίες, κερδίζοντας τις 4 από τις 6 που διεκδίκησε. Στο κομμάτι της ανάπτυξης ολοκλήρωσε 13 από τις 26 πάσες που επιχείρησε, ενώ είχε συνολικά 42 επαφές με την μπάλα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τα συγκεκριμένα στοιχεία επιβεβαιώνουν την έντονη και ουσιαστική παρουσία του στο παιχνίδι.

Ο 31χρονος στόπερ αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις για τον Ραζβάν Λουτσέσκου στη φετινή σεζόν. Μετρώντας ήδη 33 συμμετοχές και 2.896 αγωνιστικά λεπτά, συγκαταλέγεται στους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, καθώς σπάνια απουσιάζει από το βασικό σχήμα. Στο πρόσφατο ντέρμπι μάλιστα φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, εξαιτίας της απουσίας του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Κεντζιόρα συνεχίζει να προσθέτει κεφάλαια στη δική του πορεία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο πολωνός αμυντικός έχει φτάσει πλέον τις 132 συμμετοχές με τον Δικέφαλο, έχοντας συνεισφέρει παράλληλα με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ.

Η εμπειρία, η συνέπεια και η αγωνιστική του ωριμότητα αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη συνολική ισορροπία της αμυντικής λειτουργίας της ομάδας, ιδιαίτερα σε παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων.

Το συμβόλαιο του Τόμας Κεντζιόρα ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν, όμως υπάρχει όρος για ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών για έναν ακόμα χρόνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι πολύ πιθανό οι δύο πλευρές, μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, να συζητήσουν με φόντο την υπογραφή νέου συμβολαίου.

Οσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Ασπρόμαυροι ευελπιστούν αυτό να αρχίσει να… αδειάζει. Ο Δημήτρης Πέλκας προπονήθηκε χθες και βρίσκεται στον δρόμο της επιστροφής. Αντίθετα Γιακουμάκης, Κένι και Ζίβκοβιτς ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας. Για τους δύο τελευταίους υπάρχουν πιθανότητες, αν καταφέρουν να προπονηθούν απόψε, να τεθούν στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αναμέτρηση της Κυριακής με αντίπαλο τον Λεβαδειακό.

Σήμερα το μεσημέρι, αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναμένεται να βρεθεί στο Καυτανζόγλειο και να υπογράψει τη σύμβαση που θα της επιτρέπει να χρησιμοποιήσει το γήπεδο ως έδρα, όταν ξεκινήσουν οι εργασίες για τη Νέα Τούμπα.