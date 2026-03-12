Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα βρεθεί απόψε απέναντι στην ομάδα της καρδιάς του αφού ύστερα από υπομονή αρκετών μηνών, με πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Μονακό η οποία φιλοξενεί τον Ολυμπιακό.

Ο άνθρωπος που την πρώτη κιόλας χρονιά την οδήγησε στον τελικό της Ευρωλίγκας δεν άντεξε άλλο αυτή την κατάσταση και αποτελεί παρελθόν από τη Μονακό. Και όμως αυτό – στην παρούσα φάση – δεν είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα για την ομάδα του Πριγκιπάτου.

Η διοίκηση της Ευρωλίγκας συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ομάδα και όλα είναι ανοιχτά, ειδικά αν εμπλακεί ένας νέος ιδιοκτήτης με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Η μακροπρόθεσμη σταθερότητα του συλλόγου εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα εξασφάλισης ενός πλειοψηφικού μετόχου ικανού να εξοφλήσει τα υπάρχοντα χρέη και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αδειοδότησης των κορυφαίων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Οπως λοιπόν καταλαβαίνει κανείς, το μέλλον της Μονακό στην κορυφαία διοργάνωση είναι στον «αέρα» και ενδεχομένως για να παραμείνει σε αυτήν (εφόσον βρεθεί νέος διοικητικός ηγέτης) θα πρέπει η ομάδα να εξασφαλίσει wild card ή μια μακροπρόθεσμη άδεια για την επόμενη σεζόν (εδώ χρειάζονται αρκετά χρήματα), αφού δεν δικαιούται πλέον εγγυημένη θέση. Στο μεταξύ, ο υπηρεσιακός ουκρανός τεχνικός Σέργκι Γκλάντιρ, που ήταν ήδη στο προπονητικό επιτελείο, αναλαμβάνει την ομάδα αλλά και ο ίδιος δεν ξέρει καλά καλά τι παίκτες θα έχει στη διάθεσή του. Αρκετοί θέλουν να φύγουν, υπάρχουν γκρίνιες, ενώ ο Νίκολα Μίροτιτς και ο Ντάνιελ Τάις είναι δηλωμένοι – για διαφορετικούς λόγους ο καθένας – στο injury report, ενώ σε αντίθεση με το ρόστερ στις εγχώριες διοργανώσεις, δεν έχει δηλωμένους παίκτες μικρής ηλικίας.

Αμφίβολη η επέκταση

Ακριβώς αυτό το θέμα της Μονακό, σε συνδυασμό με την επιστροφή ή όχι των Ρώσων (η συμμετοχή τους στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες της Ιταλίας αυτές τις μέρες αλλάζει αρκετά τα δεδομένα) και το θέμα με τη Βιλερμπάν (που αποτελεί… ξένο σώμα για τους μετόχους που δεν τη βλέπουν με καλό μάτι) κάνει αμφίβολη στην παρούσα φάση μια εξέλιξη επέκτασης της EuroLeague.

Μπορεί το λιθουανικό σάιτ «BasketNews» να αναφέρει ότι συζητείται η επέκταση από 20 σε 22 ομάδες και, αυτόματα, η διαίρεση σε δύο περιφέρειες (πιθανότατα Ανατολή και Δύση στα πρότυπα του ΝΒΑ) αλλά ακόμα κανείς δεν ξέρει πώς (και πού) θα κάτσουν οι ομάδες μετά το τέλος της σεζόν στην Αθήνα τον Μάιο με το φάιναλ φορ.

«Οι αξιωματούχοι της Ευρωλίγκας ετοιμάζονται να εξετάσουν διάφορα μοντέλα στις επόμενες συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων με τους οποίους οι ομάδες θα μπορούσαν να κατανεμηθούν ανά περιφέρεια σε περίπτωση επέκτασης του πρωταθλήματος. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτές οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Υπάρχουν ακόμη πολλά άγνωστα στοιχεία σχετικά με τον τελικό αριθμό των συλλόγων – μεταξύ άλλων, για την πιθανή επιστροφή ρωσικών ομάδων, το μέλλον της Μονακό, καθώς και το καθεστώς των ισραηλινών συλλόγων» αναφέρει χαρακτηριστικά η λιθουανική ιστοσελίδα.

Οπότε όλα είναι ακόμα ρευστά.