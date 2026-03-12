Οι γέφυρες που προσπάθησε να ρίξει ο Τζιάνι Ινφαντίνο μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Ιράν προκειμένου η Team Melli να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο κάηκαν εν τη γενέσει τους. Λίγες ώρες μετά το μήνυμα του επικεφαλής της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο μέσω του Instagram πως η ιρανική ομάδα είναι ευπρόσδεκτη από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Κύπελλο ύστερα από επικοινωνία που είχε με τον αμερικανό πρόεδρο, ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν Αχμάντ Ντονιαμαλί ξεκαθάρισε πως η χώρα του δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διοργάνωση μετά τη δολοφονία από τις Ηνωμένες Πολιτείες του ηγέτη τους αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς δολοφόνησε τον ηγέτη μας, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο ιρανός υπουργός στην κρατική τηλεόραση. «Τα παιδιά μας δεν είναι ασφαλή και, ουσιαστικά, δεν υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις για συμμετοχή».

«Δεδομένων των κακόβουλων ενεργειών που έχουν πραγματοποιήσει εναντίον του Ιράν, μας έχουν επιβάλει δύο πολέμους σε διάστημα οκτώ ή εννέα μηνών και έχουν σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους μας. Επομένως, σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε μια τέτοια παρουσία».

Την απόσυρση της ιρανικής ομάδας από τη διοργάνωση είχε ουσιαστικά προαναγγείλει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Μεχντί Τατζ, σχολιάζοντας τα δραματικά γεγονότα της Αυστραλίας με την εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν και το αίτημα για ανθρωπιστική βίζα από έξι μέλη της.

«Αν έτσι μοιάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο, ποιος λογικός θα έστελνε την εθνική του ομάδα σε ένα τέτοιο μέρος;» δήλωσε ο Μεχντί Τατζ στην ιρανική κρατική τηλεόραση. Και οι τρεις αγώνες του Ιράν είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τατζ κατηγόρησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την φερόμενη απαγωγή των παικτριών. «Απείλησε την Αυστραλία: αν δεν τους χορηγήσετε άσυλο, θα τους χορηγήσω άσυλο στις ΗΠΑ». Μετά το τελευταίο παιχνίδι, η αυστραλιανή αστυνομία «σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πήρε έναν ή δύο παίκτες από το ξενοδοχείο». Ο Τατζ πρόσθεσε: «Πώς μπορείτε να είστε αισιόδοξοι για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που πρόκειται να διεξαχθεί στην Αμερική;».

Αν τελικά το Ιράν αποσυρθεί με κάθε επισημότητα από το Παγκόσμιο Κύπελλο θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 6 των κανονισμών της FIFA για τη διοργάνωση, το οποίο ωστόσο δεν εξειδικεύει τα μέτρα αλλά ουσιαστικά προσφέρει ελευθερία στη Διεθνή Ομοσπονδία να πάρει την απόφαση που θεωρεί πως είναι προς το συμφέρον του Μουντιάλ.

Δύο είναι ωστόσο οι δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει η FIFA. Στην πρώτη περίπτωση να ακυρώσει τα παιχνίδια του Ιράν και να διεξαχθεί ο όμιλός του με τρεις ομάδες. Η δεύτερη περίπτωση και περισσότερο πιθανή είναι να αντικατασταθεί το Ιράν από άλλη ομάδα της ασιατικής ζώνης, αφού ας μην ξεχνάμε έχουν προπωληθεί τα εισιτήρια. Ακόμα όμως και σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχουν αστερίσκοι.

Η καλύτερη στο ranking ομάδα είναι το Ιράκ που θα συμμετάσχει σε διηπειρωτικό μπαράζ στο Μεξικό με τον νικητή του αγώνα Βολιβία – Σουρινάμ. Αν νικήσει πάει Μουντιάλ και αυτομάτως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ακολουθούν στην κατάταξη αντικαθιστούν το Ιράν.