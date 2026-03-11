Σημαντικές εξελίξεις προκύπτουν γύρω από τη συμμετοχή του Ιράν στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς η χώρα αποφάσισε να αποσυρθεί από τη διοργάνωση του καλοκαιριού.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εθνική ομάδα δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο τουρνουά.

Όπως τόνισε, η συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση με τις ΗΠΑ δεν αφήνει περιθώρια για παρουσία της χώρας στη μεγάλη διοργάνωση, με την απόφαση να οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές ενόψει του Μουντιάλ.

«Δεδομένου ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχουν συνθήκες υπό τις οποίες μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, λαμβάνοντας υπόψη τα κακόβουλα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον του Ιράν, το γεγονός ότι μας έχουν επιβληθεί δύο πόλεμοι σε οκτώ ή εννέα μήνες και ότι έχουν σκοτωθεί αρκετές χιλιάδες πολίτες μας.

Επομένως, σίγουρα δεν έχουμε καμία πιθανότητα να συμμετάσχουμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Ντονιαμάλι, με τον Ιράν να είναι η μοναδική χώρα που δεν έδωσε το παρών στο σεμινάριο της FIFA στην Ατλάντα.