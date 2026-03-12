Μπαμ ηκούσθη στον αέρα του ΝΒΑ! Μπαμ Αντεμπάγιο. Ο σέντερ των Μαϊάμι Χιτ, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του σε νίκη επί των Ουάσιγκτον Ουίζαρντς σκοράροντας 83 πόντους! Δεν είναι τυπογραφικό λάθος, τόσους έβαλε και σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση σκοραρίσματος όλων των εποχών στο ΝΒΑ πίσω μόνο από τους 100 πόντους του θρυλικού Ουίλτ Τσάμπερλεν (2 Μαρτίου 1962). Και μπροστά από το είδωλό του, Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος σε έναν αγώνα των Λέικερς με τους Ράπτορς στις 22 Ιανουαρίου 2006 είχε σκοράρει 81.

«Ο Ουίλτ, μετά εγώ, μετά ο Κόμπι. Είναι τρελό», μονολογούσε στα αποδυτήρια ο Αντεμπάγιο. Μεγάλωσε βλέποντας τον Κόμπι να παίζει μπάσκετ, ήθελε να γίνει σαν κι αυτόν, αλλά δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να τον συναντήσει, καθότι μπήκε στο ΝΒΑ το 2017, ένα χρόνο αφότου ο Κόμπι είχε σταματήσει. «Είναι σουρεαλιστική η στιγμή που το όνομά σου μπαίνει στην ίδια πρόταση με το είδωλο των παιδικών σου χρόνων», δήλωσε ο σέντερ των Χιτ.

Η στατιστική του είναι εντυπωσιακή. 13/21 δίποντα, 7/22 τρίποντα και 36/43 βολές, ρεκόρ όλων των εποχών στο ΝΒΑ! Είχε καταρρίψει το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ (41 πόντοι από τον Γενάρη του 2021) από το ημίχρονο. Είχε 31 πόντους στην πρώτη περίοδο, 43 στο ημίχρονο και 62 στην τρίτη περίοδο.

«Χρειαζόταν απλώς να μείνω ήρεμος, συγκεντρωμένος και να κατανοήσω ότι πήγαινα να κάνω κάτι μοναδικό. Δεν πίστευα ότι θα έβαζα 83. Αλλά αυτή η στιγμή είναι σουρεαλιστική, γιατί κατάφερα κάτι τέτοιο στην έδρα μας, μπροστά στη μαμά μου, στους δικούς μου, στους φιλάθλους μας. Είναι ένα ιστορικό ορόσημο αυτό που θα το θυμούνται όλοι για πάντα», είπε.

Παρωδία στο τέλος

Η αλήθεια πάντως είναι ότι για να γίνει αυτό το ασύλληπτο ρεκόρ, το παιχνίδι μετατράπηκε σε παρωδία στην τελευταία περίοδο. Βλέποντας πού πήγαινε το πράγμα, ο κόουτς των Χιτ, Ερικ Σπέλστρα, άφησε τον Αντεμπάγιο στο παρκέ και ζήτησε από τους υπόλοιπους παίκτες να του δίνουν συνέχεια την μπάλα.

Οι Ουίζαρντς από την άλλη, για λόγους εγωισμού, προσπαθούσαν να κάνουν φάουλ σε άλλους παίκτες των Χιτ μόνο και μόνο για να μη σουτάρει βολές ο Αντεμπάγιο, ωστόσο οι Χιτ έκαναν κι αυτοί συνεχώς φάουλ στους αντιπάλους τους για να σταματά το χρονόμετρο και να έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του ο συμπαίκτης τους για το ρεκόρ! «Προσπαθούσα να πάρω την μπάλα από τα χέρια του, αλλά αυτός κέρδιζε φάουλ ακόμα και 12 μέτρα μακριά από το καλάθι. Δεν μπορώ να εξηγήσω κάποια από αυτά τα σφυρίγματα», δήλωσε με νόημα ο κόουτς των Ουίζαρντς, Μπράιαν Κίφι.