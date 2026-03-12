Θα πάει στην… πεπατημένη με τους τρεις στόπερ, σε ένα σχήμα που πια του αποδίδει εξαιρετικά, ρισκάροντας με παίκτη που δεν είναι κεντρικός αμυντικός και χωρίς εναλλακτική επιλογή; Ή θα επιλέξει, λόγω των πολλών προβλημάτων, να αλλάξει διάταξη και να χρησιμοποιήσει τετράδα στην άμυνα; Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει αποφασίσει ακόμα σε ποια από τις δύο επιλογές θα πάει για να αντιμετωπίσει την Μπέτις στο πολύ μεγάλη αποψινό παιχνίδι στο ΟΑΚΑ (19:45).

Κι αυτό γιατί οι απουσίες των Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ερνάντεθ (συν του Γεντβάι που είναι εκτός λίστας) τον αφήνουν με μοναδικά στόπερ τον Ινγκασον και τον Κάτρη. Αρα ή θα αποφασίσει να πάει με αυτούς τους δύο και με τετράδα στην άμυνα ή θα τοποθετήσει δίπλα τους και τον Καλάμπρια για να διατηρήσει την τριάδα, βάζοντας δεξιά έναν εκ των Ζαρουρί ή Πελίστρι προκειμένου να έχουν όλη την πλευρά.

Αρκετό το ρίσκο με έναν εξτρέμ σε αυτόν τον ρόλο, πλην όμως ο Μπενίτεθ έχει δει ότι η ομάδα του πλέον αφομοιώνει το 3-4-2-1, τρέχει ένα νικηφόρο σερί με αυτό και δεν θέλει να το «πειράξει». Ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος να ζήσει σε ένα τόσο μεγάλο ματς με τα προβλήματά του (λείπει και ο τιμωρημένος Μπακασέτας), αλλά εκεί που στάθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ήταν στο ότι πρέπει να αγωνιστούν όλοι μαζί σαν ομάδα για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. «Για εμάς το σημαντικότερο είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί, ως ομάδα. Δεν είναι μόνο ένας παίκτης που θα κάνει τη διαφορά», ανέφερε ο Ισπανός, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Μπέτις, αλλά δεν έχασε την πίστη του.

«Είναι πολύ καλή ομάδα, έμπειρη, με καλό προπονητή. Σκληρή ομάδα. Ο Πελεγκρίνι έχει 5 χρόνια στην Μπέτις. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον τρόπο που θέλει να παίξει. Μπορούμε να τους κερδίσουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Τον τελευταίο μήνα παίζουμε πολύ καλύτερα, οπότε αυτός είναι ο δρόμος. Εχω εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να τα πάμε καλά. Κι αν τα πράγματα πάνε καλά θα είναι καλό για εμάς, αν όχι θα μπορέσουμε να το γυρίσουμε στον δεύτερο αγώνα. Εχω αισιοδοξία».

Σχετικά με το σχήμα που σκοπεύει να παρατάξει και τις απουσίες που αντιμετωπίζει, ο Μπενίτεθ έδειξε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα: «Στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό σκεφτόμασταν το πώς θα πήγαινε το παιχνίδι και να κάνουμε κάποιες αλλαγές ώστε να έχουμε παίκτες στο 100% για αύριο. Ξέραμε ότι ο Ινγκασον ή ο Καλάμπρια ή ο Κυριακόπουλος δεν θέλαμε να παίξουν όλο το ματς. Αλλά συνέβη αυτό με τον Μπακασέτα και δεν μπορέσαμε να τους βγάλουμε. Εχουμε δύο καθαρόαιμους στόπερ. Μέσα στις προπονήσεις χρησιμοποίησα γραμμή των 4 ή των 5. Είναι κάτι που θα το δούμε. Εχουμε ζητήματα, ελπίζω ότι θα βρούμε λύσεις με κάποιες αλλαγές. Αν χρειαστεί να παίξουμε με 4 ΟΚ, το έχουμε συνηθίσει, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε».

Ο Πελεγκρίνι

Σπουδαίο αντίπαλο χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ο προπονητής της Μπέτις, Μανουέλ Πελεγκρίνι, μιλώντας στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου: «Παίζουμε εναντίον του Παναθηναϊκού, μιας ομάδας με σημαντικό ιστορικό στην Ευρώπη, μιας μεγάλης ομάδας, οπότε το να πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ ανώτεροι από αυτούς μόνο και μόνο λόγω του ονόματός μας θα ήταν ένα πολύ σοβαρό λάθος. Πρέπει λοιπόν να μπούμε στον αγώνα με την επίγνωση ότι όλοι πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό».

Σπουδαίο παιχνίδι δεν θα έχουμε απόψε μόνο στο ΟΑΚΑ, αφού υπάρχουν πολλές σημαντικές αναμετρήσεις για τους «16» του Europa League. Η Νότιγχαμ φιλοξενεί τη Μίντιλαντ, ενώ υπάρχει ο ιταλικός «εμφύλιος» μεταξύ της Μπολόνια και της Ρόμα. Σπουδαίο ματς το Θέλτα – Λυών, όπως και τα Λιλ – Αστον Βίλα και Στουτγάρδη – Πόρτο.