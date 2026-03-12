Η τεχνολογία εισέρχεται σε ολοένα και περισσότερες πτυχές της καθημερινής ζωής και πλέον επεκτείνεται και στη σχέση ανθρώπου – κατοικιδίου. Μια εταιρεία τεχνολογίας από τη Σιγκαπούρη παρουσίασε ένα νέο φορητό ψηφιακό σύστημα για ζώα συντροφιάς, το οποίο υπόσχεται να επιτρέψει στα κατοικίδια να επικοινωνούν με τους ιδιοκτήτες τους μέσω ειδικών κινήσεων και ειδοποιήσεων που μετατρέπονται σε κλήσεις ή μηνύματα σε κινητό τηλέφωνο.

Η συσκευή, με την ονομασία PetPhone, παρουσιάστηκε στο μεγάλο διεθνές συνέδριο τεχνολογίας Mobile World Congress στη Βαρκελώνη και βασίζεται σε έναν συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης, αισθητήρων κίνησης και συστήματος γεωεντοπισμού GPS. Πρόκειται για μια μικρή συσκευή που τοποθετείται στο σώμα του ζώου – συνήθως στο περιλαίμιο – και συνδέεται με εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Η βασική ιδέα πίσω από την τεχνολογία είναι να μεταφράζει συγκεκριμένες κινήσεις του ζώου σε ψηφιακά σήματα επικοινωνίας. Μέσω των αισθητήρων, το σύστημα αναγνωρίζει μοτίβα συμπεριφοράς και τα αντιστοιχίζει σε προκαθορισμένα μηνύματα ή ενέργειες μέσα στην εφαρμογή.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να μετατρέπει συγκεκριμένες κινήσεις σε ειδοποιήσεις ή ακόμη και σε τηλεφωνικές κλήσεις. Για παράδειγμα, εάν ένας σκύλος πηδήξει τρεις φορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η συσκευή μπορεί να ενεργοποιήσει μια κλήση προς τον ιδιοκτήτη του. Αλλες κινήσεις μπορούν να συνδεθούν με διαφορετικές ειδοποιήσεις. Ενα γύρισμα του ζώου γύρω από τον εαυτό του θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μήνυμα που ενημερώνει ότι το ζώο πεινάει ή διψά.

Η εφαρμογή που συνοδεύει το PetPhone επιτρέπει επίσης στον ιδιοκτήτη να επικοινωνεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μέσω του κινητού τηλεφώνου μπορεί να καλέσει τη συσκευή που φορά το ζώο, να ακούσει τι συμβαίνει στο περιβάλλον του ή να ενεργοποιήσει λειτουργίες όπως μουσική και φωνητικά μηνύματα. Με τον τρόπο αυτόν επιχειρείται να δημιουργηθεί μια πιο διαδραστική μορφή επαφής μεταξύ ανθρώπου και κατοικιδίου ακόμη και όταν βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους.

Παράλληλα, ο ενσωματωμένος δέκτης GPS επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο την τοποθεσία του ζώου, ενώ οι αισθητήρες κίνησης καταγράφουν τη δραστηριότητά του. Ετσι μπορεί να διαπιστώσει αν το κατοικίδιο κινείται, αν βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας ή αν παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά.

Η νέα προσέγγιση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα είδος «γλώσσας» βασισμένης στις κινήσεις του ζώου.