Η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά στην Ευρώπη και διεθνώς. Η ενεργειακή κρίση των τελευταίων ετών, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η ανάγκη ταχείας απανθρακοποίησης της οικονομίας οδηγούν πολλές χώρες να επανεξετάσουν τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό τους μείγμα. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η τεχνολογία των Μικρών Αρθρωτών Αντιδραστήρων (Small Modular Reactors – SMRs) ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας και για χώρες που μέχρι σήμερα δεν είχαν αναπτύξει πυρηνικά προγράμματα, όπως η Ελλάδα.

Η σημασία της πυρηνικής ενέργειας συνδέεται άμεσα με ένα κρίσιμο τρίπτυχο ασφάλειας: την κλιματική, την ενεργειακή και την οικονομική ασφάλεια. Από κλιματική άποψη, η πυρηνική ενέργεια αποτελεί μια από τις ελάχιστες τεχνολογίες που μπορούν να παράγουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι πυρηνικοί σταθμοί λειτουργούν με συντελεστές διαθεσιμότητας που συχνά ξεπερνούν το 90%, παρέχοντας σταθερή ηλεκτροπαραγωγή χωρίς την ανάγκη εφεδρικών ορυκτών καυσίμων. Από ενεργειακή σκοπιά, προσφέρουν σταθερή ισχύ βάσης και μειώνουν την εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για χώρες όπως η Ελλάδα που εισάγουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν.

Τέλος, σε οικονομικό επίπεδο, η πυρηνική ενέργεια χαρακτηρίζεται από χαμηλό και προβλέψιμο λειτουργικό κόστος, γεγονός που συμβάλλει στη σταθερότητα των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Η τεχνολογική εξέλιξη που καθιστά σήμερα ρεαλιστική τη συζήτηση για την Ελλάδα είναι οι Μικροί Αρθρωτοί Αντιδραστήρες. Σε αντίθεση με τους μεγάλους πυρηνικούς σταθμούς, οι SMRs έχουν μικρότερη ισχύ και μπορούν να κατασκευαστούν σε εργοστάσια και να μεταφερθούν στο σημείο εγκατάστασης. Αυτό μειώνει σημαντικά τον χρόνο κατασκευής και το αρχικό κόστος επένδυσης, ενώ επιτρέπει τη σταδιακή ανάπτυξη της ισχύος.

Παράλληλα, τα σύγχρονα σχέδια διαθέτουν προηγμένα παθητικά συστήματα ασφαλείας που βασίζονται σε φυσικές διεργασίες, όπως η βαρύτητα, η φυσική κυκλοφορία του ψυκτικού κ.ά., μειώνοντας δραστικά την πιθανότητα σοβαρού ατυχήματος.

Για την Ελλάδα, οι πιθανές εφαρμογές των SMRs είναι πολλαπλές. Πρώτον, μπορούν να συμβάλουν στην απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής παρέχοντας σταθερή ισχύ βάσης που θα συμπληρώνει την αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεύτερον, μπορούν να υποστηρίξουν ενεργοβόρες βιομηχανίες – όπως η παραγωγή χάλυβα, τσιμέντου ή χημικών – προσφέροντας καθαρή θερμότητα υψηλής ποιότητας. Τρίτον, μπορούν να τροφοδοτήσουν λιμάνια και πλοία με ηλεκτρική ενέργεια από την ξηρά, μειώνοντας τις εκπομπές της ναυτιλίας. Τέλος, μικροαντιδραστήρες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ενεργειακή αυτονομία των νησιών μας και να υποστηρίξουν μονάδες αφαλάτωσης.

Για να συμβεί αυτό, απαιτούνται συγκεκριμένα πολιτικά βήματα. Πρώτον, η ενημέρωση και η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων, ώστε η δημόσια συζήτηση να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και όχι σε φόβους του παρελθόντος.

Δεύτερον, η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για την πυρηνική ενέργεια και η ενσωμάτωσή της στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας.

Τρίτον, η δημιουργία κατάλληλου ρυθμιστικού και θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει την αδειοδότηση, την κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία τέτοιων έργων.

Τέταρτον, η εξασφάλιση βιώσιμων χρηματοδοτικών μηχανισμών – μέσω δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, διεθνών οργανισμών και ευρωπαϊκών εργαλείων – ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των πρώτων έργων. Και πέμπτον, η ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, μέσω πανεπιστημίων, τεχνικής εκπαίδευσης και διεθνών συνεργασιών, καθώς και η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με χώρες και εταιρείες που διαθέτουν εμπειρία στην τεχνολογία των SMRs.

Η παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση βρίσκεται σε εξέλιξη. Το ερώτημα για την Ελλάδα δεν είναι το αν θα αλλάξει το ενεργειακό τοπίο της Ευρώπης, αυτό ντετερμινιστικά θα συμβεί. Αλλά αν η πατρίδα μας θα συμμετάσχει ενεργά σε αυτή τη νέα εποχή ή θα παραμείνει θεατής των εξελίξεων.

Ο Γιώργος Λάσκαρης είναι πυρηνικός φυσικός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Πολιτικής «Δέον» με έδρα τη Βοστώνη των ΗΠΑ