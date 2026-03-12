Δεν έχει δίκιο η Ντόρα Μπακογιάννη όταν υποστηρίζει ότι δεν στέκει να χαρακτηρίζεις τον Μητσοτάκη ως γελωτοποιό, όπως έκανε πρόσφατα ο Αλέξης Καραμήτρος, ο επικεφαλής της κίνησης «Προσεχώς Κόμμα». Μπορείς μια χαρά να τον πεις κακό γελωτοποιό, αποτυχημένο γελωτοποιό, διότι είναι αλήθεια ότι ο Μητσοτάκης δεν βγάζει γέλιο, ούτε με τα αγγλικά του ούτε επιδεικνύοντας την αμορφωσιά του. Κατά τούτο, λοιπόν, ναι, είναι ένας αποτυχημένος γελωτοποιός, ιδίως όταν τον κρίνεις από την πλευρά του πετυχημένου, του διεθνώς καταξιωμένου γελωτοποιού, όπως ο κ. Καραμήτρος. Εχει επιπλέον το δικαίωμα να το λέει, επειδή μιλά και ως σαλτιμπάγκος, όχι μόνο ως γελωτοποιός. Κρίνει, δηλαδή, με το κύρος του ολοκληρωμένου καλλιτέχνη του τσίρκου, που διαπρέπει ταυτοχρόνως σε δύο πεδία.

Εδώ χρειάζεται να εξηγήσω το νέο κατόρθωμα του Αλέξη που πέρασε σχετικά απαρατήρητο. Μόλις πρόσφατα εκτέλεσε με άψογο τρόπο την ανάποδη κωλοτούμπα, δηλαδή με φορά προς τα πίσω. Η συγκεκριμένη άσκηση εκτελείται φυσικά από βατήρα, για να έχει ο αθλητής το απαραίτητο ύψος ώστε να πραγματοποιήσει την περιστροφή, και προϋποθέτει τρομερά γυμνασμένη πλάτη. Ο Αλέξης το κατάφερε.

Ως πρωθυπουργός, θυμίζω, είχε τραβήξει εκείνο το εμετικό γλείψιμο στον Τραμπ για την προσέγγιση του στα πράγματα, που, ενώ μοιάζει διαβολική, τελικά είναι για καλό. Τώρα, με τον πόλεμο στον Περσικό να μαίνεται, ο Αλέξης επέστρεψε στον κλασικό, τυφλό αντιαμερικανισμό της Αριστεράς. Απαιτεί να απαγορεύσουμε στους Αμερικανούς τη χρήση των βάσεων και μέμφεται την ΕΟΚ που δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει τον πόλεμο. (Σκοπίμως αναφέρομαι στην ΕΟΚ και όχι στη μετεξέλιξη της, τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ενωση, γιατί ο κ. Καραμήτρος σκέφτεται και μιλάει με τους όρους της εποχής εκείνης…)

Κάνει όμως και ένα δεύτερο λάθος η κυρία Μπακογιάννη στη δήλωσή της για τον πρώην πρωθυπουργό. Δεν είναι σωστός ο ισχυρισμός ότι ο Αλέξης «κλώτσησε την καρδάρα με το γάλα» όσον αφορά το λεγόμενο rebranding. Κατ’ αρχάς, πού την είδε την καρδάρα; Φλιτζάνι του τσαγιού ήταν κι αυτό μισοάδειο. Τι είχε λοιπόν και τι έχασε; Στα ίδια είναι. Επειτα, το rebranding ο ίδιος το σκότωσε αμέσως με την κυκλοφορία του βιβλίου και όλους τους χειρισμούς που ακολούθησαν. Αν ο σκοπός του rebranding ήταν να σπάσει τα δεσμά με το παρελθόν, στην πράξη το μόνο που πέτυχε ήταν να τα ενισχύσει. Η δε προοπτική ενός νέου κόμματος εξελίχθηκε σε σωσίβια λέμβο για τους ναυαγούς του ΣΥΡΙΖΑ.

Για την ανεπαρκή ανταπόκριση, άλλωστε, ο ίδιος ματαίωσε ουσιαστικά το εγχείρημα όταν ανακοίνωσε προ ημερών ότι το κόμμα θα δημιουργηθεί μόνο όταν θα υπάρχει η δυνατότητα νίκης. Αυτό σημαίνει ότι οι υπολογισμοί επί των οποίων βάσισε την προσπάθεια επιστροφής διαψεύστηκαν.

Η αποτυχία δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι παραιτείται της προσπάθειας. Μοναδική ελπίδα του, για να συνεχίσει να υπάρχει και να ονειρεύεται τη ρεβάνς, είναι να έχει μια θέση στην επόμενη Βουλή. Είναι υποχρεωμένος, λοιπόν, να κάνει το απονενοημένο. Το καθυστερεί όμως, ώστε να μην προλάβει να φθαρεί, γιατί μέσα του το ξέρει ότι δεν έχει τίποτα καινούργιο να παρουσιάσει…

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ

Το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των πρατηριούχων, η ΠΟΠΕΚ (τονίζεται στη λήγουσα), εξέδωσε διαπρύσια ανακοίνωση στην οποία καταγγέλλει το πλαφόν που επέβαλε η κυβέρνηση στα καύσιμα ως πράξη «προκλητική και ανήθικη». Η οργή των πρατηριούχων ξεχειλίζει στη μακρά ανακοίνωση, με την οποία ζητούν να μειώσει το κράτος τον ΦΠΑ στα καύσιμα αντί να επιβάλει πλαφόν. Αυτό που παραλείπουν να πουν, και το οποίο εξηγεί πώς η αύξηση αντανακλάται στην τιμή του πρατηρίου την ίδια ώρα που κλείνει στο χρηματιστήριο, είναι ότι ο έλλην πρατηριούχος προμηθεύεται καύσιμα ημερήσιας παραγωγής, επειδή θέλει να προσφέρει στον έλληνα καταναλωτή το καλύτερο και πάντα ό,τι πιο φρέσκο.

Καύσιμα ημέρας, όπως τα αβγά, εξ ου και η αυτόματη εκτόξευση των τιμών στα πρατήρια. Βλέπετε, ο έλλην πρατηριούχος έχει συναίσθηση της σημασίας του κοινωνικού ρόλου του, καθώς το αυτοκίνητο είναι από τα σπουδαιότερα αγαθά και εκ των κορυφαίων αξιών του Υπαρκτού Ελληνισμού – μαζί με το πτυχίο. Υπό το πρίσμα αυτό, επιτελούν λειτούργημα οι πρατηριούχοι. Τους εμποδίζει όμως να το πουν η φυσική τους σεμνότητα…