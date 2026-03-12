Ο περίπατος που έκανε το βράδυ της Τρίτης ο Ολυμπιακός στο Παρίσι και στο ματς της Ευρωλίγκας με αντίπαλο την Παρί, όχι μόνο τον βάζει σε θέση οδηγού για πλεονέκτημα έδρας στη συνέχεια της διοργάνωσης, αλλά μαρτυρά το «γιατί» οι Ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες στον τελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

Τα πράγματα μοιάζουν εξαιρετικά απλά για όσους θυμούνται τι συμβαίνει και βέβαια επιθυμούν να συνδυάσουν καταστάσεις και γεγονότα. Λοιπόν: ποιος απουσίασε στα ραντεβού του Κυπέλλου; Ο Αλεκ Πίτερς. Ενας παίκτης με καταπληκτικό σουτ από μακρινή απόσταση, που όμως καλείται να συμβιβαστεί σε δεύτερο ρόλο και πίσω από τον Βεζένκοφ. Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό. Το άσχημο είναι πως ο Πίτερς παίζοντας λίγο και όχι συνεχόμενα, δυσκολεύεται να βρει ρυθμό, κάτι που αναμφίβολα έχει ανάγκη ο κάθε κλασάτος σουτέρ. Και βέβαια, αν κάτι συμβεί και δεν πάει σούπερ ο Βεζένκοφ και ο Πίτερς βγει από την εξάδα των ξένων, ποιος θα δώσει πόντους; Ιδού ένα κομμάτι από την ιστορία στο Ηράκλειο. Το άλλο έχει να κάνει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο ελληνοαμερικανός γκαρντ έβαλε μόλις τέσσερις πόντους στον τελικό, σχεδόν ήταν άφαντος και εκεί διέκοψε ένα σερί καταπληκτικής απόδοσης σε κάθε (εφετινό) ματς. Ο Ολυμπιακός του έδωσε άδεια να κάνει ταξίδι στις ΗΠΑ μέσα σε μια εβδομάδα και όταν επέστρεψε ο Ντόρσεϊ, αλίμονο σε όποιον πίστεψε πως θα ήταν ανεπηρέαστος. Εδώ, δεν κρίνεται αν έκανε ή όχι καλά η διοίκηση του Ολυμπιακού για τη χορήγηση άδειας – απλά αναφέρονται τα γεγονότα.

Και για να πάμε στο ραντεβού της Ευρωλίγκας την Τρίτη, επισημαίνεται πως η βροχή τριπόντων ήρθε (και) από τους Πίτερς και Ντόρσεϊ. Ο φόργουορντ μέτρησε 4/7 προσπάθειες και συνολικά είχε 18 πόντους, ο δε γκαρντ με 4/6 τρίποντα (συν δίποντα και βολές) σταμάτησε στους 24 πόντους. Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός δεν διέθετε την ασφάλεια στο σκορ που δίνει ο Βεζένκοφ, πέτυχε 104 πόντους.

Ναι, η Παρί εφαρμόζει ένα άναρχο στυλ παιχνιδιού με συνεχείς επιθέσεις που ευνοούν το υψηλό σκορ. Οπως και να έχει, όμως, το επιθετικό κρεσέντο των Ερυθρόλευκων μοιάζει αξιομνημόνευτο. Οπως ηχηρή ώρες ώρες είναι η απουσία ορισμένων παικτών που δύνανται να βοηθήσουν αποφασιστικά στην επίθεση. Αλλά ο περιορισμός των ξένων στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με το ρόστερ των λαμπερών ονομάτων που έχει στα χέρια του ο Μπαρτζώκας, κάνει τις αποφάσεις δύσκολες και βέβαια για όλες μπορεί στην πορεία να προκύψει… αντίλογος.