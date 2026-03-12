Η κυβέρνηση έσπευσε χθες να ανακοινώσει μέτρα για την πάταξη της αισχροκέρδειας. Τα μέλη της που τα παρουσίασαν διαβεβαίωσαν τους πολίτες πως μπορεί και είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε επιτήδειους στο χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο να εκμεταλλευτούν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Προφανώς και έπραξε ορθά.

Προφανώς και έπρεπε να δράσει προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα που θα προκαλούσαν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των νοικοκυριών – η ελληνική αγορά, άλλωστε, έχει πολλές στρεβλώσεις, οι οποίες η εμπειρία έχει δείξει ότι μεγεθύνονται σε συνθήκες διεθνούς αναταραχής. Ωστόσο, οι ανακοινώσεις από μόνες τους δεν φτάνουν. Για να κερδίσει το στοίχημα η κυβέρνηση οφείλει να φροντίσει για την αυστηρή επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι συνεχείς και ενδελεχείς.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο πληθωρισμός του Φεβρουαρίου, προτού δηλαδή ξεκινήσουν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, ανήλθε στο 2,7% – από 2,5% που είχε διαμορφωθεί τον Ιανουάριο. Είναι ενδεικτικό ότι οι αυξήσεις στην κατηγορία της διατροφής και των μη αλκοολούχων ποτών έφτασαν στο 5,2%.

Το πρόβλημα της ακρίβειας ήταν ιδιαίτερα έντονο και χωρίς να συνυπολογίσει κανείς τις επιπτώσεις του πολέμου. Γι’ αυτό οποιαδήποτε ολιγωρία στην αντιμετώπιση των κερδοσκοπικών αυξήσεων των τιμών δεν επιτρέπεται. Το κράτος καλείται να ανταποκριθεί με συνέπεια τον ελεγκτικό του ρόλο. Διαφορετικά τα μέτρα θα αποδειχθούν δώρο άδωρο.