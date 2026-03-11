Με προπόνηση το μεσημέρι (13:00) στα Σπάτα ολοκληρώνει η ΑΕΚ την προετοιμασία της ενόψει της αυριανής (22:00) πρώτης αναμέτρησης με την Τσέλιε στη Σλοβενία για τους «16» του Conference League. Για πρώτη φορά πριν από εκτός έδρας ματς στη φετινή διαδρομή της στην Ευρώπη, η Ενωση δεν θα προπονηθεί στο γήπεδο που θα διεξαχθεί το παιχνίδι καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έμεινε ικανοποιημένος από όσα συνάντησε στο Τσέλιε στο ματς της league phase τον Οκτώβριο. Για τον λόγο αυτό επίσης η αποστολή θα μείνει στη Λιουμπλιάνα και όχι στο Τσέλιε, στο οποίο θα μεταβούν οι Νίκολιτς και Στρακόσα το απόγευμα (19:15 ώρα Σλοβενίας) για την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Μετά το παιχνίδι θα υπάρξει διανυκτέρευση στη Λιουμπλιάνα και το πρωί της επόμενης μέρας είναι προγραμματισμένη η επιστροφή στην Αθήνα όπου θα πραγματοποιηθεί μίνι προετοιμασία ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο Νίκολιτς είναι στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα καθώς οι μόνοι που δεν υπολογίζονται είναι οι Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Γκρούγιτς και Σαχαμπό οι οποίοι είναι εκτός λίστας. Ο Γκρούγιτς μάλιστα ήταν βασικός σε εκείνο το 3-1 του Οκτωβρίου, το οποίο αποτελεί τη μοναδική ήττα της ΑΕΚ σε δώδεκα παιχνίδια της στη διοργάνωση.

Στο πλευρό της η Ενωση αναμένεται να έχει και περισσότερους από 2.000 οπαδούς της. Οι 1.500 θα είναι στο νότιο πέταλο, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά σύμφωνα με τα σλοβένικα ΜΜΕ πολλοί οπαδοί της ΑΕΚ έχουν πάρει εισιτήρια και σε θύρες που αντιστοιχούν στους γηπεδούχους.

Οσο για την Τσέλιε, θα έχει στον πάγκο της τον Ιβάν Μαγέφσκι, βοηθό του Αλμπερτ Ριέρα που πήρε… μεταγραφή στην Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, αλλά o 37χρονος τεχνικός είναι προς απόλυση. Ουσιαστικά παραμένει γιατί δεν έχει βρεθεί αντικαταστάτης και είναι αμφίβολο αν θα βρίσκεται στον πάγκο και στη ρεβάνς. Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, δεν υπάρχει βέβαια ο «εκτελεστής» της Ενωσης, Φράνκο Κοβάσεβιτς, που μετακόμισε στη Φερεντσβάρος ως αντικαταστάτης του Βάργκα.