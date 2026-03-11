Ειδική αναφορά της γαλλικής ιστοσελίδας Footmercato στα 101 πρώτα γενέθλια του Ολυμπιακού και στον άνθρωπο που υπογράφει τη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου. Τον Βαγγέλη Μαρινάκη: «Ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου» λέει το ρεπορτάζ τους. Με αποδείξεις. «Ο Ολυμπιακός γιορτάζει την 101η επέτειό του, σηματοδοτώντας ένα ακόμα ορόσημο στην ιστορία του πιο επιτυχημένου συλλόγου στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με χρονολογία ίδρυσης το 1925 στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός καθιερώθηκε ως ηγετική δύναμη στην Ελλάδα, με ένα ιδιαίτερο ρεκόρ. Υπό την προεδρία του Βαγγέλη Μαρινάκη ο σύλλογος εδραίωσε την κυριαρχία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κατακτώντας 19 εθνικούς τίτλους, καθιστώντας τον τον πιο επιτυχημένο πρόεδρο στην ιστορία της χώρας. Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς την καλύτερη ανάμνηση της θητείας του στην προεδρία, αλλά η σεζόν 2023-24 σηματοδότησε ένα ιστορικό σημείο για τον σύλλογο. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο, θριαμβεύοντας στο Europa Conference League, ενώ η ομάδα Νέων κέρδισε το Youth League την ίδια χρονιά.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς καμία ομάδα δεν έχει κερδίσει ποτέ ξανά δύο μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Νέων την ίδια σεζόν» γράφουν οι Γάλλοι. Και ο ίδιος ο πρόεδρος; Φυσικά η χθεσινή ημέρα ξεκίνησε με ένα δικό του προσωπικό μήνυμα. Από καρδιάς: «Ο Ολυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για περισσότερο από έναν αιώνα είναι σύμβολο υπερηφάνειας και δύναμης για τον Πειραιά, για την Ελλάδα και για τα εκατομμύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε για να εκπροσωπεί το αθλητικό μεγαλείο, το πάθος, τη νίκη. Αυτές οι αξίες εξακολουθούν να μας καθοδηγούν από το 1925 ως σήμερα χωρίς να αλλάζουμε πορεία. Καθώς μπήκαμε πλέον στον δεύτερο αιώνα της ιστορίας μας, η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη: να προστατεύουμε τις αξίες του Ολυμπιακού, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα μέλλον αντάξιο της μεγάλης κληρονομιάς του συλλόγου μας. Να υψώνουμε την ερυθρόλευκη διαρκώς ψηλότερα.

Μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι, με σκληρή δουλειά και σεβασμό προς την ιστορία μας, θα συνεχίσουμε να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΘΡΥΛΟΥ του παγκόσμιου αθλητισμού και να ζούμε όλοι μαζί μεγάλες στιγμές υπερηφάνειας! Χρόνια πολλά ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗ. Περήφανος που είμαι Ολυμπιακός! Βαγγέλης Μαρινάκης».

Πάρτι γενεθλίων με 100άρα

Του Γιάννη Λαμπίρη

Ο Ολυμπιακός γιόρτασε τα 101 χρόνιας του σβήνοντας κεράκια στο Παρίσι, πετυχαίνοντας μεγάλη νίκη με 104-87 κόντρα στην Παρί. Οι Ερυθρόλευκοι γιόρτασαν μάλιστα μαζί με περίπου 1.000 φίλους τους που μετέτρεψαν την Adidas Arena σε μικρό… ΣΕΦ και συνεχίζουν να πατάνε καλά στην τετράδα.

Σε ένα τρελό πρώτο ημίχρονο από πλευράς ρυθμού, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 63-55 κυρίως χάρις στην τρομερή ευστοχία του από την περιφέρεια (13/19 τρίποντα) με τον Ντόρσεϊ να έχει 3/4 τρίποντα (και 15 πόντους) και ο Πίτερς 4/5 (και 12 πόντους) αλλά και το αλάνθαστο στις βολές (12/12).

Αλλά το παιχνίδι το «καθάρισε» ουσιαστικά στο 3ο δεκάλεπτο, όπου έκοψε τον τρελό ρυθμό των γηπεδούχων στην επίθεση την ώρα που ο ίδιος συνέχισε να σκοράρει με συνέπεια.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν «καυτός» με 24 πόντους (4/7 δίπ., 4/6 τρ. Αλλά και 5 ασίστ) με τον Αλεκ Πίτερς να ακολουθεί (18 π. με 4/7 τρ. και 4 ασίστ) ενώ εξαιρετικοί ήταν τόσο ο Εβάν Φουρνιέ (17 π. με 4/7 τρ.) όσο και οι Χολ (10 π., 4 ριμπ.) και Μιλουτίνοφ (9 π., 5 ριμπ.). Ο Τζόζεφ πρόσθεσε άλλους 10 π. ενώ ο Γουόρντ (που παρέλαβε και το δαχτυλίδι των πρωταθλητών Γαλλίας από την πρώην ομάδα του) 5 και ο Νιλικίνα 6.

Πλέον οι Ερυθρόλευκοι πάνε στο Πριγκιπάτο, όπου αύριο το βράδυ θα αντιμετωπίσουν τη Μονακό, με άλλον προπονητή στον πάγκο, καθώς χθες στη συνάντηση του Βασίλη Σπανούλη με τους διοικούντες αποφασίστηκε να χωρίσουν οι δρόμοι τους με την ομάδα να μαστίζεται από τρομερά οικονομικά προβλήματα.

Σε δημοσίευμα της «Marca» αναφέρεται και ο ΠΑΟΚ μέσα στις 5-6 ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν είσοδο στην Ευρωλίγκα μέσω αγοράς θέσης.