Ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει πίσω του μια περίοδο στην οποία έδωσε μια σειρά διαδοχικών και απαιτητικών αναμετρήσεων σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σε κάθε αναμέτρηση μια σειρά από απουσίες, με τα προβλήματα να κορυφώνονται στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Το φινάλε αυτής βρήκε τον ΠΑΟΚ να φεύγει αλώβητος και τον Ραζβάν Λουτσέσκου να βλέπει με αισιοδοξία την επόμενη μέρα, καθώς άρχισε να μετρά μια σειρά από επιστροφές.

Ανάμεσα στα θετικά στοιχεία για τον Δικέφαλο ήταν και αυτή του Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος επανεμφανίστηκε σε αγωνιστική δράση ύστερα από σημαντικό διάστημα απουσίας λόγω τραυματισμού. Ο γάλλος μέσος είχε τεθεί εκτός από τις 15 Φεβρουαρίου, όταν τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Στην αναμέτρηση εκείνη είχε ξεκινήσει στο βασικό σχήμα, ωστόσο αναγκάστηκε να αποχωρήσει στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, γεγονός που τον κράτησε εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες και του στέρησε συμμετοχές σε σημαντικά παιχνίδια της ομάδας.

Στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με τον Ολυμπιακό, ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον συμπεριέλαβε εκ νέου στις επιλογές του και του έδωσε χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Ο 31χρονος χαφ αγωνίστηκε περίπου για 20 λεπτά, σε μια προσπάθεια να βρει ξανά ρυθμό και να επανέλθει σταδιακά σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα.

Η επιστροφή του Μεϊτέ αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ, ειδικά σε μια περίοδο όπου το πρόγραμμα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό. Ο έμπειρος μέσος είχε καθιερωθεί ως βασικός πυλώνας στη μεσαία γραμμή στο πρώτο μισό της σεζόν, προσφέροντας σταθερότητα, δύναμη και ισορροπία στο παιχνίδι της ομάδας.

Η παρουσία του δίνει επιπλέον λύσεις στον άξονα του Δικεφάλου και αυξάνει τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου ενόψει της κρίσιμης συνέχειας σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Οι Ασπρόμαυροι υποδέχονται την Κυριακή τον Λεβαδειακό, αναμέτρηση στην οποία είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής των Κένι και Πέλκα. Ο πρώτος προσπαθεί να αφήσει πίσω του τον τραυματισμό στην αναμέτρηση με τον Αστέρα, ενώ ο Πέλκας έχει μπει στο τελικό στάδιο αποθεραπείας.