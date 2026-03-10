Σε περιόδους κρίσεων – πόσω μάλλον ενός πολέμου με απροσδιόριστη διάρκεια και διάχυση – η εκάστοτε κυβέρνηση πετυχαίνει ισχυρές ταυτίσεις, εφόσον δεν καταγράφονται σοβαρά διαχειριστικά σφάλματα. Τα συνθήματα της εσωτερικής ασφάλειας και της σταθερότητας μετατρέπονται σε διακυβεύματα και περνούν πιο εύκολα στην κοινή γνώμη. Και με δεδομένη την ανάκτηση της πρωτοβουλίας κινήσεων οι κυβερνώντες οριοθετούν την ατζέντα – έστω σε πρώτη φάση. Σε αυτόν τον γενικό κανόνα η τρέχουσα συγκυρία σε πολιτικό επίπεδο δεν αποτελεί εξαίρεση για τη ΝΔ, ούτε πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς βραχυπρόθεσμη ενίσχυσή της έχει υπάρξει σχεδόν από κάθε μεγάλη δοκιμασία.

Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, προφανώς ως «συστημικοί» εκπρόσωποι, φαίνεται να ευνοούνται. Τα πρώτα γκάλοπ που δημοσιοποιούνται στο φόντο του ανοιχτού μετώπου στη Μέση Ανατολή αλλά και της συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο επιβεβαιώνουν το εξής: η αύξηση συσπείρωσης της ΝΔ βάζει φρένο σε διαρροές στα δεξιότερα και αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ συγκρατεί μετακινήσεις προς τα αριστερά του.

Δείχνουν όμως κάτι ακόμα: η ακρίβεια εξακολουθεί να λειτουργεί ως κυρίαρχη μαύρη τρύπα για την κυβέρνηση. Κι αυτό σε μια φάση που ουδείς μπορεί να μιλήσει με ασφάλεια για το εύρος των επιπτώσεων του πολέμου. Το μπαράζ συσκέψεων στο Μαξίμου θα οδηγήσει πιθανότατα εντός της εβδομάδας σε πρώτες ανακοινώσεις μέτρων κατά της αισχροκέρδειας, ενώ στην κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Πάφο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε, κατά πληροφορίες, και την ευρωπαϊκή διάσταση. Η ΕΕ πρέπει, όπως είπε, «να προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια».

Ως προς τους «μεγάλους» δείκτες, επιβεβαιώνεται ενίσχυση της ΝΔ καθαρά πάνω από το 25% στην πρόθεση ψήφου που είναι, βάσει του εκλογικού νόμου, το ουσιαστικό κατώφλι για να ξεκλειδώσει το κλιμακωτό μπόνους εδρών. Ενισχυμένη ωστόσο παραμένει η δεξαμενή των αναποφάσιστων, καθώς σχεδόν δύο στους δέκα παραμένουν εκεί. Η ΝΔ κινείται στην πρόθεση ψήφου στο 25,1% από 23,5% τον περασμένο Ιανουάριο και το ΠΑΣΟΚ στο 10,8% (Alco/Alpha), ενώ ανάμεσα στα κόμματα που χάνουν δυνάμεις είναι από τα δεξιά η Ελληνική Λύση και από τα αριστερά η Πλεύση Ελευθερίας. Αλλο γκάλοπ (Opinion Poll/Action24) δείχνει τη ΝΔ στο 26,6% στην πρόθεση ψήφου (στο 32,7% στην εκτίμηση) και το ΠΑΣΟΚ στο 10,7% στην πρόθεση (13,2% στην εκτίμηση) με τα υπόλοιπα κόμματα σε μονοψήφια ποσοστά.

Οι δημοσκοπικές ανάσες για την κυβέρνηση δεν εξαφανίζουν τις πιέσεις. Για «να έχουμε δικαιοσύνη και κάθαρση πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή» λένε σχεδόν επτά στους δέκα (Alco), επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα παρότι αυτό το αίτημα για αλλαγή δεν βρίσκει κάπου εκπροσώπηση. Ταυτόχρονα βέβαια το ποσοστό εκείνων που λένε ότι είναι πιθανό να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα μειώνεται: πολύ, αρκετά ή λίγο πιθανό απαντά αθροιστικά το 48%, ενώ τον Ιανουάριο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 57%. Αλλο ένα πολιτικό θέμα προκύπτει, σύμφωνα με το ίδιο γκάλοπ, από την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών: ύστερα από την καταδικαστική απόφαση για τους ιδιώτες, ένας στους δύο θεωρεί εκτεθειμένη την κυβέρνηση.