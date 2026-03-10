Εγκαινιάστηκε χθες, στην Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια, το εντυπωσιακό νέο 8ώροφο κτίριο της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Πρόκειται για ένα ακόμα εμβληματικό κτίριο του Πανεπιστημίου με συνολικό εμβαδόν 4.200 τ.μ., το οποίο αγοράστηκε και παραδόθηκε ύστερα από την πλήρη ανακαίνιση και διαμόρφωση των χώρων του ώστε να αποτελεί έναν μοντέρνο ακαδημαϊκό χώρο εκπαίδευσης και έρευνας, με αίθουσες εκπαίδευσης και εργαστηρίων, γραφεία διοίκησης, γραμματείας, προσωπικού, χώρους συνεδριάσεων και υπόγεια parking με δύο ανελκυστήρες αυτοκινήτων.

Η τελετή των εγκαινίων έγινε χθες το μεσημέρι παρουσία του πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου, της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη και του δημάρχου Αθηναίων καθηγητή Χάρη Δούκα, οι οποίοι και απηύθυναν χαιρετισμούς. Τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Περιστερίου και καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Γρηγόριος.

H αγορά του ακινήτου ήταν αναγκαία για τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς θα καλυφθούν πλήρως οι στεγαστικές ανάγκες των δύο τμημάτων της σχολής, του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τα οποία έως σήμερα δεν είχαν δική τους στέγη. Το σύγχρονο αυτοτελές πανεπιστημιακό κτίριο υψηλών κατασκευαστικών προδιαγραφών, βρίσκεται κοντά στα υπόλοιπα κτίρια της σχολής.

Να σημειωθεί ότι η αγορά του ακινήτου πραγματοποιήθηκε με πλήρη τήρηση όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διαδικασιών και κατόπιν όλων των απαιτούμενων δημοσιονομικών και νομικών εγκρίσεων και αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων: υπουργείο Παιδείας, υπουργείο Οικονομικών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Τεχνικό Συμβούλιο και Συμβούλιο Διοίκησης ΕΚΠΑ και με τη μέριμνα και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ΕΚΠΑ.