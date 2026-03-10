«Κλειδώνουν» εντός της εβδομάδας και πιθανότατα ανακοινώνονται οι πρώτες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά και ειδικότερα στα καύσιμα, με φόντο τις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών τιμών της ενέργειας.

O συναγερμός στην κυβέρνηση επιβεβαιώνεται από την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκαλέσει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου αμέσως μετά την επιστροφή του από την Πάφο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Σταύρος Παπασταύρου, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Θάνος Πετραλιάς μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς βρίσκονταν στις Βρυξέλλες, στη συνεδρίαση του Eurogroup, στο επίκεντρο του οποίου βρέθηκε ο αντίκτυπος των τιμών της ενέργειας στη «σκιά» του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στη σύσκεψη δεν ελήφθησαν οριστικές αποφάσεις, καθώς ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια. Ωστόσο, καλά ενημερωμένες πηγές έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός πήρε από τους υπουργούς συγκεκριμένες εισηγήσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι από αύριο Τετάρτη, με την επιστροφή του από το Παρίσι, αρχίζει να μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την οριστικοποίηση του σχεδίου και του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής των μέτρων για την αναχαίτιση του κύματος ακρίβειας.

Με το σκηνικό στις αγορές ενέργειας να παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστο, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο μέτρο που εξετάζεται να ενεργοποιηθεί είναι η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους εμπορίας και λιανικής καυσίμων. Δηλαδή οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τα πρατήρια καυσίμων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ύψος του περιθωρίου κέρδους. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση της Κροατίας ανακοίνωσε χθες την επιβολή πλαφόν στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.

Ο Πιερρακάκης

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί βαθιά ανησυχία, πέρα από την οικονομική αναταραχή βιώνουμε μια κρίση με μεγάλες γεωπολιτικές επιπτώσεις» δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη έχει τα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τους βραχυπρόθεσμους κλυδωνισμούς, αλλά θα πρέπει επίσης να προετοιμαστεί και μια παρατεταμένη περίοδο κλυδωνισμών.

«Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στις αγορές, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει την ικανότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει βραχυπρόθεσμα σοκ. Αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε και για μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας με πιθανές διαταραχές στη ναυτιλία, αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και επιπτώσεις στο πληθωρισμό» προειδοποίησε.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συζήτησαν τα μέτρα που τα κράτη-μέλη εξετάζουν, μαζί με την ανάγκη να υπάρχει συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ, σημειώνοντας ότι βασική προτεραιότητα είναι η προστασία των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης Βάλντις Ντομπρόβσκις ανέφερε ότι προς το παρόν δεν έχει αλλάξει το outlook για μέτρια ανάπτυξη της οικονομίας φέτος, επισήμανε ωστόσο τους κινδύνους στο περιβάλλον της υψηλής αβεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο από τον πόλεμο στο Ιράν. Οπως εξήγησε, ο αντίκτυπος θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια, το εύρος και την ένταση της σύγκρουσης στο Ιράν.

Επιδότηση καυσίμων

Στην Αθήνα, τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθούν σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις στις αγορές, διατηρώντας «ανοικτή» την εργαλειοθήκη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στο τραπέζι βρίσκεται και η επιδότηση καυσίμων στην αντλία μέσω της παροχής fuel pass, με την κυβέρνηση να έχει θέσει δύο βασικές προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης:

¢ η τιμή του πετρελαίου να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και

¢ η αύξηση αυτή να διατηρηθεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα.