Εικόνες ντροπής και μάλιστα λίγα μέτρα μακριά από τα κεντρικά γραφεία της ΓΑΔΑ (!) είχαμε προχθές το απόγευμα έξω από το κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ομάδα χούλιγκαν του Παναθηναϊκού έκανε επίθεση στο πούλμαν του Ολυμπιακού κατά την αποχώρησή του από τους Αμπελόκηπους.

Είναι προφανές πως θα υπάρξουν εξελίξεις και μάλιστα άμεσα. Ορισμένοι επιμένουν πως ενδέχεται να «ανοίξουν τηλέφωνα» ώστε να βρεθεί η άκρη του νήματος ώστε να μάθουμε αν οι εμπλεκόμενοι στην επίθεση έχουν θεσμικό ρόλο. Ο αθλητικός νόμος είναι αυστηρός, αναμένεται ταυτοποίηση των δραστών με βάση το βίντεο που ήδη βρίσκεται σε χέρια των υψηλά ιστάμενων, συλλήψεις και τιμωρίες. Χρειάζεται να θυμίσει κάποιος πως είχε γίνει επίθεση και στην αποστολή του ερυθρόλευκου βόλεϊ στις γυναίκες; Τι αλήθεια κάνει η διοίκηση του Παναθηναϊκού; Δεν μπορεί να αντιδράσει όταν μια χούφτα χούλιγκαν με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, πετούν αντικείμενα και βρίζουν χυδαία τις αθλήτριες;

Μεταξύ των αντικειμένων που πέταξαν ήταν πλαστικά μπουκάλια, πέτρες, αλλά και μία καρέκλα! Αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση επενέβησαν έστω και καθυστερημένα και με τη χρήση χημικών κατάφεραν να απομακρύνουν τους οπαδούς από το σημείο και να επιτρέψουν στο πούλμαν να αποχωρήσει μετά μια επίθεση που προκάλεσε σοκ. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Καθόλου απίθανο αν η ΕΟΚ ζητήσει τη λίστα των δηλωμένων μελών στις αποστολές Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο ντέρμπι της Λεωφόρου, καθώς προκαλούνται απορίες πολλές από την απουσία μελών του Δ.Σ. του Τριφυλλιού. Δεν πήγαν στο γήπεδο. Ποιοι ήταν, συνεπώς, στη λίστα;

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός εξέδωσε χθες την ακόλουθη ανακοίνωση: «Χθες (σ.σ. προχθές) γίναμε μάρτυρες, για μια ακόμα φορά, της προκλητικής και άνανδρης συμπεριφοράς αλαφιασμένων οπαδών του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Μετά τη χυδαία υποδοχή της γυναικείας μας ομάδας βόλεϊ στο Μετς, χθες στο απαράδεκτο και επικίνδυνο υπόγειο, με τους ανύπαρκτους χώρους άφιξης και αναχώρησης των αποστολών, που χρησιμοποιεί προκλητικά ακόμα ως γήπεδο, ο Παναθηναϊκός Α.Ο. κατευόδωσε τη γυναικεία μας ομάδα μπάσκετ με συμπεριφορά λιντσαρίσματος.

Η ανοχή μας «για το καλό του αθλήματος» εξαντλήθηκε. Τέρμα πλέον τα δύο μέτρα και δύο σταθμά.

ΔΕΑΒ, Ομοσπονδία και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς οφείλουν να πράξουν όπως ο ρόλος τους επιτάσσει.

Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τους κανονισμούς και σφράγισμα του γηπέδου για αγώνες οποιασδήποτε διοργάνωσης.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, που προσπαθεί να νιώσει άντρας, τραμπουκίζοντας γυναίκες, να συνεχίσει ατιμώρητος τη δράση του, εξαιτίας παραβλέψεων, χατιριών και πολιτικών πάσης φύσεως».

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΚ

Το συνδικαλιστικό όργανο των αθλητών και των αθλητριών καταδίκασε την επίθεση αναφέροντας τα εξής σε ανακοίνωσή του:

«Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, καταδικάζει την επίθεση που δέχθηκε η αποστολή της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Για καλή τύχη των αθλητριών και γενικότερα των μελών της αποστολής του Ολυμπιακού, η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση, αφού απομάκρυνε τους οπαδούς με χρήση δακρυγόνων».

Είναι ξεκάθαρο πως ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει με νέα τιμωρία ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Πώς ολοκληρώθηκε το ντέρμπι για την ημιτελική φάση του πρωταθλήματος των γυναικών; Οι Πράσινες νίκησαν άνετα 90-70 και βρίσκονται πολύ κοντά στην πρόκρισή τους στον τελικό του πρωταθλήματος καθώς προηγούνται με 3-0 νίκες (έχουν μεταφερθεί και τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου) και θέλουν μια ακόμα.

Στα άλλα παιχνίδια για τα ημιτελικά: Αθηναϊκός – Παναθλητικός 86-71 (3-0).

Για τις θέσεις 5-8: Πρωτέας Βούλας – Γιάννενα 85-61 (2-1), Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 86-65 (3-0). Για τα πλέι άουτ: Αμύντας – Ανόρθωση 82-75 (2-1).