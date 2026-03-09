Την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα Κατεχόμενα, την οποία σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο εξετάζει η Αγκυρα με πηγές από το τουρκικό υπουργείο Αμυνας να επιβεβαιώνουν πως η συγκεκριμένη επιλογή όντως βρίσκεται υπό εξέταση, σχολίασε χθες ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Είναι πληροφορίες οι οποίες ασφαλώς και αξιολογούνται» δήλωσε σχετικά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης τονίζοντας πως τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών σε συνεργασία με ευρωπαίους εταίρους θα συνεχίσουν να λαμβάνονται.

Σύμφωνα, πάντως, με το δημοσίευμα της «Γενί Ντουζέν» και με βάση σενάρια προ ημερών που έκαναν λόγο για πιέσεις που ασκούνται στον Ερντογάν να στείλει δυνάμεις στο ψευδοκράτος (στον απόηχο της ελληνικής κίνησης να στείλει άμεσα φρεγάτες και F-16 στο νησί), οι διαδικασίες προετοιμασίας στο παράνομο αεροδρόμιο Ερτζάν της Τύμπου για την προσγείωση των F-16 έχουν ήδη αρχίσει.

Τα μέτρα ασφαλείας για την υποδοχή των αεοσκαφών στο ψευδοκράτος έχουν αυξηθεί ενώ, όπως έγραψε σε δημοσίευμά της η «Cyprus Mail», η αποστολή τους στα Κατεχόμενα είχε αρχικά προγραμματιστεί για χθες Κυριακή. Τουρκική πηγή από το υπουργείο Αμυνας, την οποία επικαλέστηκε το πρακτορείο Reuters, ισχυρίστηκε πως η συγκεκριμένη κίνηση εξετάζεται στο πλαίσιο του εν εξελίξει σχεδιασμού για την ασφάλεια των κατεχομένων εδαφών την ώρα που η ένταση στην ευρύτερη περιοχή κορυφώνεται.

Μετά τον Δένδια

Δεν είναι τυχαίο, ωστόσο, πως τόσο το εν λόγω δημοσίευμα όσο και οι διαρροές του τουρκικού ΥΠΑΜ ήρθαν αμέσως μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια ο οποίος, μεταξύ άλλων, σημείωσε πως η αμυντική συνδρομή της Ελλάδας στην Κύπρο αφορά την προστασία του συνόλου του πληθυσμού, με τον ίδιο να επισημαίνει πως η άφιξη ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή είναι μια καλή ευκαιρία για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, επισημαίνοντας, παράλληλα, πως ο ελληνικός στρατός στην ελληνοκυπριακή διοίκηση θα είναι μόνιμος.

Σε ανακοίνωσή του, αμέσως μετά, το τουρκικό ΥΠΑΜ είχε προϊδεάσει για πιθανή αντίδραση επί του πεδίου λέγοντας πως δεν θα διστάσουν να χρησιμοποιήσουν τις εξουσίες που τους παρέχει το καθεστώς εγγυήτριας δύναμης ενάντια σε εχθρικές συμπεριφορές.

Αργά χθες, πάντως, νέο δημοσίευμα στα τουρκικά ΜΜΕ ανέφερε πως η Τουρκία σχεδιάζει να στείλει σήμερα έξι F-16 στο ψευδοκράτος, με την πληροφορία να πλαισιώνεται από την προαναγγελία πως ο Ερντογάν έχει συγκαλέσει για σήμερα το πρωί το υπουργικό συμβούλιο με κύριο θέμα στην ατζέντα την ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών στα Κατεχόμενα.

Drones με ρωσική σφραγίδα. Την ίδια ώρα, το drone που έπληξε τη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου ήταν, σύμφωνα με τη βρετανική «Sunday Times», εξοπλισμένο με ρωσικό στρατιωτικό υλικό, γεγονός που καταδεικνύει την υποστήριξη της Μόσχας στην Τεχεράνη, την οποία βεβαίως παραδέχθηκε και ο πρεσβευτής της Ρωσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και έχουν ήδη αποσταλεί τα ανακτημένα εξαρτήματα του ρωσικής κατασκευής drone για περαιτέρω έρευνα.

Η Κύπρος αγοράζει «Κένταυρο». Παράλληλα, έγινε γνωστό πως η Λευκωσία προχωρά στην απόκτηση τεσσάρων αντι-drone συστημάτων «Κένταυρος» (σύστημα ανεπτυγμένο από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία) με χρηματοδότηση μέσω SAFE, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής της προστασίας από αυξανόμενες απειλές και την κάλυψη κενού στην άμυνα του νησιού.