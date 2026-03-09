Η Τουρκία, πέρα από την ενόχληση που εκφράζει σε φραστικό επίπεδο για την τοποθέτηση των ελληνικών Patriot στην Κάρπαθο και των ελληνικών F-16 και των δύο φρεγατών στην Κύπρο, προχθές πέρασε και σε ακόμη μία πρόκληση επί του πεδίου, ζητώντας από το πλοίο «Ocean Connector» που πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών από την Αμοργό στην Αστυπάλαια να σταματήσει τις εργασίες του. Είχε προηγηθεί ελληνική NAVTEX με την οποία ενημερώθηκε η διεθνής ναυσιπλοΐα για την πραγματοποίηση εργασιών πόντισης καλωδίου οπτικών ινών μεταξύ των δύο νησιών.

Μόλις έφτασε στην περιοχή το «Ocean Connector», έχοντας σε σχετικά μικρή απόσταση φρεγάτα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, εμφανίστηκε και φρεγάτα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Λίγη ώρα μετά την έναρξη των εργασιών και όταν το «Ocean Connector» βγήκε στα διεθνή ανάμεσα σε Αμοργό και Αστυπάλαια, το τουρκικό πλοίο κάλεσε στον ασύρματο, με διαδικασία hailing δηλαδή, το πλοίο πόντισης καλωδίου να σταματήσει τις εργασίες του και να αποχωρήσει καθώς, όπως δήλωσαν οι Τούρκοι, βρισκόταν εκτός δικαιοδοσίας. Με την κίνηση αυτή οι Τούρκοι θέλησαν να αμφισβητήσουν τη δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα, να υπενθυμίσουν τη «Γαλάζια Πατρίδα» και βέβαια να κάνουν επίδειξη ισχύος.

Πρόκειται για επανάληψη του σκηνικού που επεδίωξε να στήσει η Τουρκία και στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου. Η απάντηση ήρθε και τώρα από το ελληνικό πολεμικό πλοίο που επεσήμανε στο τουρκικό ότι βρισκόταν εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας και εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας για να δίνει εντολές.

Το τουρκικό πλοίο απομακρύνθηκε και παραμένει μέχρι και σήμερα σε απόσταση ραντάρ από το «Ocean Connector» και την ελληνική φρεγάτα. Το πλοίο πόντισης καλωδίων συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του.

Η κίνηση αυτή της Τουρκίας τείνει να καταντήσει πλέον ρουτίνα στο Αιγαίο, καθώς προσπαθεί να προωθήσει τις θέσεις της διατηρώντας, σε αντίθεση με τον αέρα, την ένταση στη θάλασσα. Είναι χαρακτηριστικό πως το 2025 έκλεισε με 2.988 παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, την ακτοφυλακή και τουρκικά αλιευτικά, ενώ στο 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το ΓΕΕΘΑ, τον περασμένο Ιανουάριο τουρκικά σκάφη πραγματοποίησαν άλλες 168.

Πρέπει να τονιστεί πως για όλες αυτές τις περιπτώσεις η Αθήνα έχει απαντήσει με σχετικά διαβήματα, καθώς είναι αποφασισμένη να μην αφήσει να δημιουργηθεί η εντύπωση πως αυτά τα συμβάντα είναι ανεκτά.