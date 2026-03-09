Η παραίτηση σύσσωμου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ μπορεί να προκάλεσε αιφνιδιασμό, δύσκολα όμως μπορεί να χαρακτηριστεί έκπληξη. Ηταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα μιας διοικητικής αλλαγής που εδώ και μήνες δημιουργούσε τριβές, ασάφεια ρόλων και ένα ιδιότυπο «διπλό κέντρο» λήψης αποφάσεων στον οργανισμό, όπου οι αρμοδιότητες μεταξύ διοικητικής και επιστημονικής ηγεσίας συχνά αλληλοεπικαλύπτονταν.

Μάλιστα, η απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας να θέσει σε εφαρμογή μια νέα διοικητική αρχιτεκτονική – σύμφωνα με την οποία το Επιστημονικό Συμβούλιο, από τα τέλη του περασμένου έτους, περιοριζόταν σε εισηγήσεις που ενέκρινε ή απέρριπτε η διοίκηση του οργανισμού – δεν είχε χαρακτηριστεί τυχαία «σχήμα Φράνκενσταϊν», καταδικασμένο να αποτύχει. Και αυτό διότι με την εσωτερική αναδιάρθρωση αποκαλύφθηκαν σύντομα οι διαφορετικές προτεραιότητες και οπτικές για τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού, αλλά και η ουσιαστική μετατόπιση ισχύος.

Ηδη από τις πρώτες εβδομάδες η διαφωνία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, υπό τον τέως πρόεδρό του, καθηγητή Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, με τον νυν διευθύνοντα σύμβουλο Πάνο Ευσταθίου παγιώθηκε προμηνύοντας μια σύγκρουση χωρίς επιστροφή. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού ήταν και η αιτία που δυναμιτίστηκε η ομαλή συνεργασία των δύο πλευρών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρώτη επιστολή παραίτησης του Επιστημονικού Συμβουλίου κατατέθηκε στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας τον περασμένο Ιανουάριο. Ομως τότε οι παραιτήσεις δεν έγιναν δεκτές. Αντιθέτως, επιχειρήθηκε να πέσουν οι τόνοι ώστε να λήξει το θέμα και να δοθεί χρόνος.

Αγεφύρωτες σχέσεις

Εν τούτοις, η υποβόσκουσα ένταση οξύνθηκε στο διάστημα που ακολούθησε ανάμεσα στα επιστημονικά μέλη του ΔΣ και τον επιχειρησιακό επικεφαλής του ΕΟΔΥ, κυρίως λόγω σημαντικών καθυστερήσεων στα δρομολογούμενα ή υπό εξέλιξη προγράμματα του οργανισμού.

Μοιραία, η παραίτηση που κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη έγινε αυτή τη φορά δεκτή από το υπουργείο Υγείας, καθώς όσα αναφέρονται σε αυτήν καθιστούν σαφές ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι πλέον αγεφύρωτες και η συνεργασία ουσιαστικά αδύνατη.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενεργοποιήσει άμεσα τη διαδικασία για τον διορισμό νέας διοίκησης μέσω ανοικτού διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τον νόμο Κεραμέως που καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων σε οργανισμούς του Δημοσίου. Στο μεταξύ και όπως περιγράφει σε ανάρτησή του ο πρώην αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, ο Οργανισμός θα… παραδοθεί σε νέα διοικητικά χέρια ενισχυμένος συγκριτικά με το παρελθόν αλλά και με παρεμβάσεις που θωρακίζουν τη δημόσια υγεία.