Τώρα που ο Κέβιν Γουόρς έχει οριστεί ως ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, αξίζει να αναρωτηθούμε πόσο διαφορετική θα ήταν μια FED τύπου Γουόρς από την τωρινή.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε καταστήσει σαφές ότι θέλει έναν πρόεδρο της FED που θα πιέσει για χαμηλότερα επιτόκια για να τονώσει την οικονομία και να υποστηρίξει την ευρύτερη ατζέντα του. Αλλά ο Γουόρς έχει ιστορικό νομισματικής επιθετικότητας, εκφράζοντας ανησυχίες για τον κίνδυνο υπερβολικού πληθωρισμού ακόμη και κατά τη διάρκεια του αποπληθωριστικού κύκλου μετά το 2008. Επιπλέον, είναι κυρίαρχος Ρεπουμπλικανός υπέρμαχος της παγκοσμιοποίησης που τάσσεται υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και της μετανάστευσης, όχι ιδεολόγος της MAGA.

Γιατί λοιπόν τον επέλεξε ο Τραμπ; Εκτός από την ανάγκη να ηρεμήσει τις αγορές που έχουν τρομάξει από τις επιθέσεις του στην ανεξαρτησία της FED, ένας λόγος μπορεί να είναι ότι ο Γουόρς πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες θα μειώσουν τον πληθωρισμό και έτσι θα επιτρέψουν χαμηλότερα επιτόκια.

Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα εδώ: Εάν η τεχνητή νοημοσύνη μειώσει τον πληθωρισμό, θα το κάνει μέσω υψηλότερης αύξησης του ΑΕΠ και της παραγωγικότητας, υπονοώντας την ανάγκη για υψηλότερο πραγματικό (προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό) επιτόκιο πολιτικής. Με καθαρά δεδομένα, λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα δικαιολογούσε απαραίτητα ένα χαμηλότερο ουδέτερο επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων.

Ενας δεύτερος πιθανός λόγος είναι ότι ο Γουόρς έχει εκφράσει την υποστήριξή του για πολιτικές χαλάρωσης των πιστώσεων. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει και εδώ πρόβλημα. Ο Γουόρς πιθανότατα θα επιταχύνει τις προσπάθειες για τη χαλάρωση των πιστωτικών συνθηκών, ακόμη και με τον κίνδυνο να τροφοδοτήσει φούσκες πιστώσεων και περιουσιακών στοιχείων. Και αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να υπονομεύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε μια εποχή που οι αγορές ανησυχούν ήδη.

Ευτυχώς, ο πρόεδρος της Fed δεν είναι απόλυτος μονάρχης. Ο Γουόρς θα έχει μόνο μία ψήφο από τις 12 στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC). Αν και θα είναι primus inter pares (πρώτος μεταξύ ίσων), δεν μπορεί να εκφοβίσει την επιτροπή ώστε να κάνει ό,τι θέλει. Αυτά είναι καλά νέα για τις αγορές, δεδομένου του πόσο λανθασμένες είναι ορισμένες από τις δηλωμένες θέσεις του Γουόρς.

Με άλλους κινδύνους να διαφαίνονται – όπως ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν που θα αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και θα ασκήσει ανοδική πίεση στον πληθωρισμό και στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό – η Fed μπορεί κάλλιστα να βρεθεί αντιμέτωπη με την αύξηση των επιτοκίων, αντί να τα μειώσει.

Μόλις εγκριθεί η τοποθέτησή του, ο Γουόρς θα επανεξετάσει γρήγορα την πραγματικότητα. Απόψεις που έχει εκφράσει είναι απίθανο να επιβιώσουν από μια συνάντηση με τον πραγματικό κόσμο των αγορών και της γεωπολιτικής.

Ο Νουριέλ Ρουμπινί είναι σύμβουλος της Hudson Bay Capital Management LP και επίτιμος καθηγητής στο Stern School of Business του New York University