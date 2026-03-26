Η αλήθεια είναι πως πλέον η κουβέντα αυτή εξελίσσεται δύο-τρεις φορές τον χρόνο. Αρχές Ιούλη στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Τέλη Αυγούστου στην κλήρωση της Ευρώπης.

Εσχάτως και Μάρτη στην κλήρωση του προγράμματος των playoffs. Και όσο η… χρήση μεγαλώνει; Τόσο και η εμπειρία σε οδηγεί στο αυτονόητο συμπέρασμα πως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το «πότε» όσο το «πώς» θα εμφανιστείς όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης.

Τελευταίο παράδειγμα; Η δήλωση του Κώστα Καραπαπά το μεσημέρι της Τρίτης. Λίγο μετά την ανακοίνωση του ερυθρόλευκου προγράμματος με θέα στον τίτλο. Στο 49ο εάν και εφόσον.

Ποια ήταν τα μαντάτα; ΑΕΚ εντός (5/4), Παναθηναϊκός εκτός (18-19/4), ΠΑΟΚ εκτός (2-3/5), ΠΑΟΚ εντός (9-10/5), Παναθηναϊκός εντός (12-13/5), ΑΕΚ εκτός (16-17/5).

Πώς τα σχολίασε ο αντιπρόεδρος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ; Λιτά και κατανοητά. «Οταν έχεις εμπειρίες σε ομίλους Champions League, σε τέτοιες διαδικασίες, δεν παίζει κανέναν ρόλο το πρόγραμμα. Ή πολλές φορές νομίζεις ότι παίζει και τελικά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ήταν έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει μετράει ποιος θα είναι στο γήπεδο αυτός που πρέπει.

Νομίζω ότι και οι τέσσερις ομάδες ξεκινούν από την ίδια αφετηρία και από εκεί και πέρα να δούμε έξι συγκλονιστικά ντέρμπι στη σειρά, τουλάχιστον μιλάω για εμάς, εμείς ελπίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι και ότι στο τέλος θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα από όλους: να πάρουμε το πρωτάθλημα» είπε.

Ειδική διαδρομή

Το πρόγραμμα βεβαίως χωρά μια αποκρυπτογράφηση. Ειδικά σε αυτή την εκδοχή του όπου τρεις «διακοπές» κόβουν τα playoffs σε κομμάτια.

Η εθνική διακοπή που διανύουμε και στέλνει την αφετηρία σε δέκα μέρες από τώρα. Το Πάσχα, που στέλνει τη δεύτερη αγωνιστική δύο εβδομάδες μακριά από την πρώτη. Ο τελικός του Κυπέλλου (25/4) που στέλνει και την τρίτη αγωνιστική δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη.

Και τελικά η απόλυτη ανατροπή σε ένα τουρνουά που από τρεις αγωνιστικές σε 45 μέρες δίνουν τον πρώτο γύρο, τρεις αγωνιστικές σε μία εβδομάδα του Μάη (10-17/5) φέρνουν τον επίλογο: μάλλον και τον πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός (58 β.) που έχει δύο βαθμούς λιγότερους από την πρωτοπόρο ΑΕΚ έχει την ευκαιρία από την 1η κιόλας στροφή να προσπεράσει.

Να νικήσει το πρώτο του ντέρμπι στο Γ. Καραϊσκάκης για το 2026 και αυτομάτως με +1 (61-60) να πιάσει το τιμόνι του οδηγού σε μια συνθήκη όπου ο ίδιος νιώθει πιο άνετα από τον καθένα.

Οι Ερυθρόλευκοι είναι κατεξοχήν ομάδα που τους αρέσει να οδηγούν την κούρσα και όχι να ακολουθούν.

Το τετράποντο της πρεμιέρας

Ειδικά σε αυτή την πρεμιέρα; Ο Ολυμπιακός με μία νίκη (2-0) και μία ισοπαλία (1-1) με την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια δεν επενδύει σε ένα σενάριο κατάκτησης τριών βαθμών αλλά… τεσσάρων.

Γιατί αν κάνει τη δουλειά, τότε αυτομάτως θα «κλειδώσει» και κάθε πιθανή ισοβαθμία με την Ενωση. Τελευταία αγωνιστική λοιπόν στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός μπορεί αυτή η λεπτομέρεια να κρίνει ακόμη και τον τίτλο.

Το πλεονέκτημα της ισοβαθμίας. Εχει πραγματικά σημασία λοιπόν να καταφέρει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ να μπει με το δεξί. Και στη συνέχεια, εάν και εφόσον; Θα έχουν οι Ερυθρόλευκοι δύο εβδομάδες για να προετοιμαστούν για το εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό.

Και άλλες τόσες για να προετοιμαστούν για το εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ. Οπερ σημαίνει μάξιμουμ σε προπονήσεις, αποκατάσταση, ανάλυση. Πλεονεκτήματα βεβαίως που θα τα έχουν και οι αντίπαλοι αλλά που σε καμία περίπτωση δεν τα υποτιμάς.

Και όταν θα έρθει η ώρα για τις τρεις αγωνιστικές σε μία εβδομάδα; Ο Ολυμπιακός μπορεί να βγει ωφελημένος από το γεγονός ότι θα έχει το μίνιμουμ των μετακινήσεων. Δύο ματς στην έδρα του.

Και τελευταία αγωνιστική δεκαέξι χιλιόμετρα, ως τη Νέα Φιλαδέλφεια για το τελευταίο ματς της σεζόν. Ως την έδρα της ΑΕΚ που δύο Μάηδες πίσω, ξανά στο τελευταίο παιχνίδι στο καλεντάρι κατέκτησε το Conference League.

Σε εκείνη την τελευταία εβδομάδα για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να μπει δύο φορές στο αεροπλάνο για το «Ελ. Βενιζέλος» ώστε να παίξει «εκτός» με τον Ολυμπιακό (4η) και τον Παναθηναϊκό (6η), ενώ ενδιάμεσα θα πάρει το αεροπλάνο για τη Θεσσαλονίκη και η ΑΕΚ (5η).

Από την άλλη

Φυσικά όλα αυτά διαβάζονται και… ανάποδα. Αν ο Ολυμπιακός ας πούμε χάσει στην πρεμιέρα του από την ΑΕΚ μέσα στο Φάληρο και βρεθεί στο -5, αυτομάτως υποχωρεί χαρακτηριστικά στη μάχη του τίτλου.

Ή όταν οι άλλοι θα έχουν την άνεση να διαχειριστούν με σύμμαχο τον χρόνο τα «εντός» που τελικά είναι και τα σημαντικότερα, εκείνος θα πρέπει να παίξει τα δύο από τα τρία σε απόσταση τριών ημερών.

Και αυτή η κουβέντα όμως δεν βγάζει ιδιαίτερο νόημα δέκα ημέρες πριν από την αφετηρία. Η ουσία κρύβεται στο ποδόσφαιρο. Οποιος εμφανιστεί πιο έτοιμος θα κάνει και τη δουλειά.

Οι Πειραιώτες έχουν οκτώ διεθνείς (Ελ Κααμπί, Μπρούνο, Ταρέμι, Μουζακίτης, Ρέτσος, Τζολάκης και οι Μπότης, Καλογερόπουλος με την Ελπίδων) και έναν τραυματία (Εσε) σε αυτή την πρώτη εβδομάδα διακοπής.

Ο Μεντιλίμπαρ έδωσε στους ποδοσφαιριστές του ένα ρεπό την Τρίτη και μετά την αυριανή προπόνηση (πρωί) θα τους δώσει και το Σαββατοκύριακο. Η δουλειά των playoffs επί της ουσίας θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Και θα είναι σε άμεση σχέση με την επιστροφή των διεθνών.