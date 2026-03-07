Στο παράξενο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ σενάριο, δυο χρόνια και κάτι σε νύχτες Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ραζβάν Λουτσέσκου θα βρεις πολλά. Εναν απίθανο μέσο όρο 3,5 γκολ ανά παιχνίδι για παράδειγμα (32 σε 9) που πριν από όλα επιβεβαιώνει την ποιότητα του ποδοσφαίρου. Δύο ομάδες που έχουν βάλει πάνω – κάτω τα ίδια (Ολυμπιακός 17, ΠΑΟΚ 15). Που έχουν πάνω κάτω τις ίδιες νίκες. Που δεν τις απασχολεί ιδιαιτέρως η έδρα σε ένα στοιχείο σοβαρής μεταβολής μιας και αυτό το ζευγάρι για δεκαετίες ήταν «ντέρμπι» μόνο στην Τούμπα και όχι στο Φάληρο.

Τι δεν θα βρεις από το βράδυ της 18ης Φλεβάρη 2024 όταν ο Βάσκος φόρεσε το τζιν πουκάμισό του και πήρε το βάπτισμα του πυρός στη Super League με ένα ξεγυρισμένο 4-1 επί του Δικεφάλου στη Θεσσαλονίκη; Ισοπαλία! Και αυτό σαν στοιχείο είναι από μόνο του μοναδικό. Εννέα ματς στη σειρά. Πέντε νίκες ο Ολυμπιακός, με 15-7 γκολ, οι δύο στην έδρα του ΠΑΟΚ. Τέσσερις νίκες οι Θεσσαλονικείς με 8-2 γκολ, η μία στο «Γ. Καραϊσκάκης» πριν από κοντά δύο μήνες για το Κύπελλο: Εκείνο το 2-0 από τις ασίστ του Αντριγια Ζίβκοβιτς στον Ανέστη Μύθου (7΄) και τον Μαγκομέντ Οζντόεφ (15΄) στο νοκάουτ που τους άνοιξε τον δρόμο για τον τελικό…

Εχει συμπληρωμένα 82 ματς ο Μέντι στις ελληνικές διοργανώσεις (Super League, playoffs, Κύπελλο, Super Cup) με 57 νίκες (69,5%) και 15 ισοπαλίες (18,2%). Εχει όλες και όλες δέκα ήττες, οι τέσσερις από τον πρωταθλητή του 2024 που είναι δεδομένα ο αντίπαλος που του βάζει τη μεγαλύτερη «κόντρα» από κάθε άλλον σε ένα ξεχωριστό πεδίο: Οχι για να αποφύγει μια ήττα, αλλά για να τον νικήσει. Τα «παίζει» τα ματς με τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου με τον Ρουμάνο μάλιστα να τα ξεχωρίζει: «Είναι για μένα μεγάλο κίνητρο να αντιμετωπίζω τον κύριο Μεντιλίμπαρ και κάθε ματς μαζί του είναι ένα τσάλεντζ» έλεγε στις 10 Γενάρη πριν από τον πρόσφατο προημιτελικό. Και μόλις μπήκε και αυτός σε μια ειδική διαδρομή που από Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ άλλο τίποτα. Αύριο στο Φάληρο (8/3, 21:00) για την 24η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στην τελευταία παρτίδα… έξι πόντων της διαδρομής. Και έπειτα δύο ακόμη για τα playoffs που θα κρίνουν και τον πρωταθλητή.

«Για μένα ο ΠΑΟΚ είναι η πιο ανταγωνιστική ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου, μαζί με εμάς. Μπορούν να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, όμως ο ΠΑΟΚ έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο: δεν αλλάζει εύκολα, διατηρεί τον κορμό του και εξελίσσεται σταδιακά» ανταπέδωσε τα καλά λόγια ο Μέντι για τον Δικέφαλο τέλη Γενάρη, προσπαθώντας να τον περιγράψει στην πατρίδα του πριν από την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μπέτις για τη league phase του Europa League. Και όποιος ξέρει τον Βάσκο έχει σίγουρα κατά νου πως δεν είναι εύκολος στις κολακείες. Το λέει και το πιστεύει ότι η «κόντρα» του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ είναι σε αυτά τα δύο χρόνια του στην Ελλάδα, η καλύτερη που διαθέτουμε. Δύο ομάδες που έχουν μια δική τους ποδοσφαιρική ταυτότητα. Που από ένα σημείο και έπειτα καταλαβαίνεις τις ιδέες, τον τρόπο, τη δουλειά τους. Φέτος οι Πειραιώτες έχουν δύο ήττες μαζεμένες. Στο πρωτάθλημα προηγήθηκαν στην Τούμπα με τον Τσικίνιο αλλά είδαν το ματς να «γυρίζει» από μια λεπτομέρεια – το αβίαστο γλίστρημα του Φρανσίσκο Ορτέγκα πριν από το γκολ ισοφάρισης του Τάισον στο 63΄ – και από το timing. Εγινε 5 Οκτώβρη αυτό το παιχνίδι. Την 1η του μήνα οι Ερυθρόλευκοι έτρεξαν 120 χιλιόμετρα στον «πόλεμο» με την Αρσεναλ στο Emirates που κρίθηκε στις καθυστερήσεις. Και στο Κύπελλο; Μια παρτίδα που στο 15΄ γίνεται 0-2 δεν είναι απλή υπόθεση. Ειδικά αν απέναντι έχεις έναν αντίπαλο που ξέρει καλά να διαχειριστεί ένα τέτοιο πλεονέκτημα.

Θα έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον αύριο βράδυ στο Φάληρο. Οχι μόνο γιατί πρόκειται όντως για ένα ζευγάρι που παρέα με την ΑΕΚ διεκδικεί τον τίτλο του πρωταθλητή, όσο γιατί αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι από την αρχή της σεζόν που ο Ολυμπιακός το «δούλεψε» μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγωνίστηκε Κυριακή στις Σέρρες. Ο Μεντιλίμπαρ είχε μια προπόνηση αποκατάστασης τη Δευτέρα και έδωσε ρεπό την Τρίτη. Οι προπονήσεις Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο ήταν γεμάτες από πληροφορίες και ανάλυση ενός αντιπάλου. Το τυπικό είπατε; Κάθε άλλο. Η ωραία ρουτίνα που τόσο επιδιώκουν στο ποδόσφαιρο είναι πραγματική πολυτέλεια για τα κλαμπ που αγωνίζονται με συνέπεια στα Κύπελλα Ευρώπης.