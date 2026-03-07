Στη ζοφερή πραγματικότητα που μας έλαχε, έχουμε υποχρέωση να υποστηρίξουμε τον απανταχού Ελληνισμό, ισχυρίστηκε ο πρωθυπουργός. Δεν αντιλέγω. Στη σύλληψή του, αυτός ο λόγος έχει τους λόγους του, αλλά για ποιο λόγο η Μπελαρά, στο πρώτο της ταξίδι παιδιά / στο πρώτο της ταξίδι, να πάει στην Κύπρο;

– Και σαν πού να πάει δηλαδή;

– Mα θέλει και ρώτημα; Το λέει κι ο ποιητής: στο καλύτερο του Ελληνισμού κομμάτι, στο Ντουμπάι ζεις.

Δεν έχω πάει, δεν θα πήγαινα ούτε πισθάγκωνα δεμένη, αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν βλέπω τι σαλεύει στη μικρομεσαία τάξη στην οποία ανήκω, ζω, κινούμαι και εντός της νταραβερίζομαι. Δεν υπάρχει ούτε ένας επαγγελματίας από τον τομέα των υπηρεσιών που να μην έχει πάει και μια και δυο και τρεις φορές στη χώρα της φθηνής χλίδας και των πλαστικών φοινικόδεντρων.

Εκεί ακουμπούσαμε μέχρι προχθές το περίσσευμά μας από την προσφάτως ανακτημένη (σχετική) οικονομική σταθεροποίηση της χώρας μας. Για μπουζούκια, mall, πισίνες με θερμοστάτη, κοκτέιλ με θρυμματισμένο πάγο και ομπρελίτσα, κλιματισμό, σέλφις κατά ριπάς, παντός είδους ινφλουένσινγκ, shopping and fucking όπως ευφυώς το περιέγραψε στο ομώνυμο θεατρικό του έργο ο Μαρκ Ρέιβενχιλ στα μισά της ξέσαλης δεκαετίας του 1990.

Ποιο 1821 και ποια 28η Οκτωβρίου 1940; Η εθνική μας εποποιΐα συντελέστηκε κατά τη δεκαετία του 1990 και προσομοίωση αυτής είναι τα προσκυνηματικού χαρακτήρος λονγκ γουίκ εντ στο Ντουμπάι. Ολα αυτά μέχρι να αποφασίσει ο Τραμπ να ξεχερσώσει τον μισό πλανήτη, αλλά τι μπορείς να κάνεις… Βλέπουμε σειρές, μιλάμε για τον καιρό, φουλάρουμε βενζίνη και καλού κακού ξεμπαζώνουμε τις αποθήκες μας από τζάτζαλα αιώνων. Τη φρεσκάρουμε για μια δύσκολη στιγμή, ο μη γένοιτο.

Εν τω μεταξύ οι τιμές των καυσίμων και των οικοδομικών υλικών παίρνουν την ανιούσα. Αν παρ’ ελπίδα χρειαστείς τις επόμενες εβδομάδες αλουμινά, μην το πεις ούτε του παπά. Κράτα το καλύτερα μέσα σου, εσωτερίκευσέ το ή κόλλα τη ζημιά με το σάλιο σου. Ετσι όπως

τα ‘φερε η κατάρα, είναι πολλά αυτά που θα αναγκαστούμε να κάνουμε γαργάρα. Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, συνταγματική αναθεώρηση, αναδιανομή του ΠΑΣΟΚ και λοιπές νταβανόπροκες.