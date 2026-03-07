Επιχείρηση αναχαίτισης πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ανακοινώνουν ότι βρίσκονται αντιμέτωπα με επίθεση από το Ιράν. Ο αερολιμένας προχώρησε σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του, προκαλώντας καθυστερήσεις και αναταράξεις στις αεροπορικές συνδέσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των Εμιράτων, «η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν». Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει τους στόχους των επιθέσεων ούτε την έκταση της επιχειρησιακής κινητοποίησης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι ενημέρωσε ότι «αποκαθιστούμε μερικώς τις δραστηριότητές μας από σήμερα 7 Μαρτίου, με κάποιες πτήσεις να πραγματοποιούνται από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) και το Dubaï World Central – Διεθνές Αεροδρόμιο Μαχτούμ (DWC)».

Το αεροδρόμιο προειδοποίησε τους ταξιδιώτες να μην μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις χωρίς επιβεβαίωση από την αεροπορική τους εταιρεία, καθώς «τα δρομολόγια μπορεί και πάλι να τροποποιηθούν». Η σύσταση αυτή προκάλεσε κύμα αναβολών και επαναπρογραμματισμών στις πτήσεις.

Αναστολή λειτουργίας για λόγους ασφαλείας

Το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι είχε προηγουμένως ανακοινώσει, επίσης μέσω Χ, ότι «για την ασφάλεια των επιβατών, του προσωπικού του αεροδρομίου και των πληρωμάτων των αεροπορικών εταιριών, αναστέλλονται προσωρινά οι δραστηριότητες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB)».

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ισχυρή έκρηξη και ένα σύννεφο καπνού που υψώθηκε στον ουρανό, επιβεβαιώνοντας ότι η επιχείρηση αναχαίτισης εκτυλίχθηκε πάνω από το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο παγκοσμίως για τη διεθνή επιβατική κίνηση.

Διαψεύσεις και αποκατάσταση πτήσεων

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε μικρό περιστατικό λόγω πτώσης θραυσμάτων από την αναχαίτιση, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Παράλληλα, διέψευσε «αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι».

Η Emirates, ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας της Μέσης Ανατολής, είχε επίσης αναστείλει προσωρινά τις πτήσεις από και προς το Ντουμπάι. Λίγες ώρες αργότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι δραστηριότητές της αποκαθίστανται σταδιακά στο αεροδρόμιο.