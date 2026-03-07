Ο Νετανιάχου πιέζεται εδώ και πολύ καιρό αντιμετωπίζοντας τη γνωστή μακροχρόνια δίκη για διαφθορά. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως ζητήσει από τον ισραηλινό πρόεδρο Χέρτζογκ να δώσει χάρη στον ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Τραμπ πιέζεται επίσης πολύ τόσο από τις δημοσκοπήσεις και τη διαρκώς μειούμενη δημοφιλία του όσο και από τις δικαστικές αποφάσεις που ακυρώνουν αποφάσεις του, αλλά και από το σκάνδαλο Επστιν. Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με δημοσιεύματα των «New York Times» αλλά και με την ανεξάρτητη έρευνα που διεξήγαγε το NPR, πολλά αρχεία του καταδικασθέντος για σεξουαλικά εγκλήματα Επστιν που περιέχουν το όνομα του Τραμπ αφαιρέθηκαν από το σύνολο των εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τούτων δοθέντων, δεν μοιάζουν παράλογες οι αιτιάσεις των επικριτών τόσο του Νετανιάχου όσο και του Τραμπ πως οι κινήσεις τους στο πολεμικό πεδίο είναι πιθανό να υπαγορεύονται από την πίεση που υφίστανται οι ίδιοι – άλλωστε συμβαίνουν στη σκιά αυτής της πίεσης.

Μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 και όσα ακολούθησαν – η ισοπέδωση της Γάζας, η εξουδετέρωση των μακρών τρομοκρατικών χειρών του Ιράν, Χαμάς και Χεζμπολάχ, τα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο και στο Ιράν, η ανατροπή του συμμαχικού στο Ιράν καθεστώτος Ασαντ στη Συρία – το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν ήταν πρωτοφανώς αποδυναμωμένο. Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του και και τα κοινά χτυπήματα ΗΠΑ και Ισραήλ δύσκολα θα ανατρέψουν το απάνθρωπο καθεστώς της Τεχεράνης, όπως έχουν εξηγήσει και ισραηλινοί αναλυτές. Το Ιράν παραμένει ένα άκρως στρατιωτικοποιημένο κράτος με σημαντική δύναμη. Ως αντίποινα, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να χτυπά αδιακρίτως στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Αυτός τι πόλεμος είναι; Ξέρει ο Τραμπ τι θέλει; Και τι μπορεί να επιτευχθεί από αυτά που ίσως θέλει; Υπάρχει πλάνο εξόδου από όλο αυτό; Ή τορπιλίστηκε η περιοχή και όπου βγεί; Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει πως η περιοχή χρειαζόταν άλλο έναν πόλεμο. Οπως δεν πιστεύω ότι οι ένθερμοι υποστηρικτές των κινήσεων Τραμπ και Νετανιάχου έχουν σκεφτεί τι θα ακολουθήσει. Φυσιογνωμικά μιλώντας, όσοι πανηγυρίζουν δεν θα χαρούν όταν αρχίσουν να έρχονται νέα κύματα προσφύγων από την περιοχή. Γιατί, μεταξύ μας, το Ισραήλ δεν θα τους υποδεχτεί. Και τότε οι άλλοτε αντισημίτες, νυν «Βάστα, Νετανιάχου» θα μιλάνε πάλι για «λάθρο» και «εισβολείς», ξεχνώντας τι τους ανάγκασε να έρθουν στην πόρτα της Ευρώπης.