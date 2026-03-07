Για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την επιφυλακή των ελληνικών Αρχών, μίλησε στο MEGA και τις «Εξελίξεις Τώρα» ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Το πιο σημαντικό πράγμα η επαγρύπνηση»

«Το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η επαγρύπνηση».

Σύμφωνα με τον υπουργό:

«Αυτό για το οποίο πρέπει να προστατεύουμε πάντα τη χώρα μας και τους πολίτες κυρίως, είναι πρώτα πρώτα οι κρίσιμες υποδομές: η ενέργεια, το νερό, τηλεπικοινωνίες, δηλαδή ό,τι κινεί τη χώρα και τους πολίτες. Και δεύτερον, να προστατεύουμε κάποιες υποδομές και δομές ξένων αντιπροσωπειών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο με ανησυχεί πάντα είναι όταν υπάρχει αστάθεια, επειδή η χώρα εφάπτεται στην περιοχή που ‘καίει’, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή».

«Εγώ πιστεύω ότι είμαστε μία μικρή χώρα, σε πολύ κρίσιμο σημείο, έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε την εμπειρία, να προστατεύσουμε τους πολίτες. Υπάρχει ένα πολύτιμο πράγμα που πρέπει να προστατευτεί: η ασφάλεια. (…) Γι’ αυτό το πολύτιμο αγαθό πρέπει να εργαστούμε και να το διασφαλίσουμε», τονίζει ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Σε γενικές γραμμές η χώρα αυτήν την στιγμή δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα ασφάλειας. Αυτό όμως, ίσα-ίσα είναι πιο καλό ακόμα για να είμαστε πιο ενεργοί και πιο δραστήριοι για να μπορούμε να προστατεύουμε την ασφάλεια», επισημαίνει.

Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη:

«Υπάρχει μία συνεργασία με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (…) Υπάρχει μία ροή και αξιολόγηση πληροφοριών και ανάλυση σε καθημερινή βάση».

«Όλοι πρέπει να ανησυχούμε αλλά πρέπει να αισθανόμαστε ότι τα πράγματα στη χώρα είναι σταθερά, ασφαλή, οι υπηρεσίες δουλεύουν και η δική μας αποστολή είναι πράγματι να επαγρυπνούμε διαρκώς ούτως ώστε αυτό το αγαθό να το διασφαλίσουμε 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο», καταλήγει.