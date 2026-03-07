Το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζει το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales για πιθανή ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Όπως διευκρινίζεται, δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για τον απόπλου του πλοίου, ωστόσο έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο χρόνος ετοιμότητας του αεροπλανοφόρου έχει μειωθεί στο μισό. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, από τη στιγμή που θα δοθεί εντολή δράσης, το πλοίο θα χρειαστεί μόλις πέντε ημέρες για να αποπλεύσει. Τα πληρώματά του έχουν ήδη ειδοποιηθεί για ενδεχόμενη άμεση κινητοποίηση.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου, από τον Ιανουάριο η Βρετανία έχει ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν σταλεί στην Κύπρο 400 επιπλέον στελέχη, ενώ στην ευρύτερη Μέση Ανατολή επιχειρούν αεροσκάφη Typhoon και F-35, καθώς και εγκατεστημένα συστήματα αεράμυνας.

«Το HMS Prince of Wales βρισκόταν πάντα σε πολύ υψηλή ετοιμότητα. Τώρα αυξάνουμε την ετοιμότητα του αεροπλανοφόρου, μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για να αποπλεύσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας.

Το Prince of Wales αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία της Ευρώπης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, μαζί με το αδελφό του πλοίο HMS Queen Elizabeth συνιστούν τον βασικό πυλώνα της ναυτικής ισχύος του Ηνωμένου Βασιλείου για επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας.

Το αεροπλανοφόρο έχει εκτόπισμα περίπου 65.000 τόνων και μήκος 280 μέτρων. Μεταφέρει αεροσκάφη F-35 και συνοδεύεται από σειρά άλλων πολεμικών σκαφών και ένα υποβρύχιο. Η βάση του βρίσκεται στο Πόρτσμουθ, στη νότια Αγγλία.