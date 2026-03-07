Η δράση επί πληρωμή «πακιστανικών πυρήνων» για αιματηρές επιθέσεις σε 50 ισραηλινούς και αμερικανικούς στόχους ή ακόμη και για τυφλά κτυπήματα σε πολυσύχναστα σημεία αποτελεί τον μεγάλο φόβο της ΕΛ.ΑΣ. μία εβδομάδα μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Και όλα αυτά μετά τις απειλές της Τεχεράνης για «βαρύ τίμημα των ευρωπαϊκών χωρών για την επίθεση στο Ιράν» όπως κι εκείνη των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον της Ευρώπης ότι «θα σας βρούμε στα σπίτια σας».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία και με ξένες υπηρεσίες ασφαλείας προσδιορίζουν σαν κεντρική απειλή – τουλάχιστον σε αυτήν την πρώτη φάση του πολέμου – την ενεργοποίηση από την επονομαζόμενη «δύναμη Quds» νεαρών αλλοδαπών με ποινικές εμπλοκές, κυρίως από το Πακιστάν αλλά ορισμένων από το Αφγανιστάν, για επιχειρήσεις στο εξωτερικό στο όνομα του ιρανικού καθεστώτος. Επιθέσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν με πολεμικά όπλα, με βόμβες κ.λπ. έναντι αμοιβής μέσω του συστήματος πληρωμών «Hawalla» και με τη χρήση κρυπτογραφημένων λογισμικών.

Η στρατολόγηση τους

Οπως έχει διαπιστωθεί πολλοί Πακιστανοί που αποκτούν επαφές με Φρουρούς της Επανάστασης προσκαλούνται στο Ιράν και λειτουργούν ως στρατολογητές ομοεθνών τους σε χώρες της Ευρώπης, ενώ – σε μικρότερη κλίμακα – αυτό συμβαίνει και με Αφγανούς. Σημειώνεται ότι το Πακιστάν είναι σύμμαχος της σουνιτικής Σαουδικής Αραβίας, αλλά λόγω της μεγάλης σιιτικής μειονότητας προσπαθεί να διατηρεί καλές σχέσεις και με το Ιράν.

Την ανησυχία των ευρωπαϊκών χωρών ενισχύουν και τα δεδομένα της μυστικής επιχείρησης «Μάρκο Πόλο» των γαλλικών αρχών, πριν από μερικούς μήνες, για την εξάρθρωση ενός δικτύου ενόπλων που δρούσαν για λογαριασμό του Ιράν, όπως και έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Ασφαλείας (Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI) της Γαλλίας στην οποία αναδεικνύεται η τακτική των «στοχευμένων δολοφονιών» από ιρανικές οργανώσεις που σχετίζονται με την κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Οι ελληνικές Αρχές έχουν πληροφορίες από αφγανούς κρατούμενους στις Φυλακές Κορυδαλλού ότι υπήρχε στρατολόγηση και άλλων ατόμων από τη Μεση Ανατολή στη χώρα μας που δεν έχουν γίνει αντιληπτοί και ο φόβος είναι, εάν ο πόλεμος διαρκέσει, να αναλάβουν δράση στην πορεία ένοπλες ομάδες που θα σχετίζονται με τη Χεζμπολάχ και άλλους σιίτες ενόπλους από τη Μέση Ανατολή.

Eντοπίστηκαν δύο δίκτυα στην Ελλάδα

Στη χώρα μας έχουν εντοπιστεί στο πρόσφατο παρελθόν δύο ιρανικά δίκτυα αλλοδαπών «εκτελεστών» ενώ υπάρχουν εξαρθρώσεις αντίστοιχων ένοπλων ομάδων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.