Η δράση επί πληρωμή «πακιστανικών πυρήνων» για αιματηρές επιθέσεις σε 50 ισραηλινούς και αμερικανικούς στόχους ή ακόμη και για τυφλά κτυπήματα σε πολυσύχναστα σημεία αποτελεί τον μεγάλο φόβο της ΕΛ.ΑΣ. μία εβδομάδα μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Και όλα αυτά μετά τις απειλές της Τεχεράνης για «βαρύ τίμημα των ευρωπαϊκών χωρών για την επίθεση στο Ιράν» όπως κι εκείνη των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον της Ευρώπης ότι «θα σας βρούμε στα σπίτια σας».
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία και με ξένες υπηρεσίες ασφαλείας προσδιορίζουν σαν κεντρική απειλή – τουλάχιστον σε αυτήν την πρώτη φάση του πολέμου – την ενεργοποίηση από την επονομαζόμενη «δύναμη Quds» νεαρών αλλοδαπών με ποινικές εμπλοκές, κυρίως από το Πακιστάν αλλά ορισμένων από το Αφγανιστάν, για επιχειρήσεις στο εξωτερικό στο όνομα του ιρανικού καθεστώτος. Επιθέσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν με πολεμικά όπλα, με βόμβες κ.λπ. έναντι αμοιβής μέσω του συστήματος πληρωμών «Hawalla» και με τη χρήση κρυπτογραφημένων λογισμικών.
Η στρατολόγηση τους
Οπως έχει διαπιστωθεί πολλοί Πακιστανοί που αποκτούν επαφές με Φρουρούς της Επανάστασης προσκαλούνται στο Ιράν και λειτουργούν ως στρατολογητές ομοεθνών τους σε χώρες της Ευρώπης, ενώ – σε μικρότερη κλίμακα – αυτό συμβαίνει και με Αφγανούς. Σημειώνεται ότι το Πακιστάν είναι σύμμαχος της σουνιτικής Σαουδικής Αραβίας, αλλά λόγω της μεγάλης σιιτικής μειονότητας προσπαθεί να διατηρεί καλές σχέσεις και με το Ιράν.
Την ανησυχία των ευρωπαϊκών χωρών ενισχύουν και τα δεδομένα της μυστικής επιχείρησης «Μάρκο Πόλο» των γαλλικών αρχών, πριν από μερικούς μήνες, για την εξάρθρωση ενός δικτύου ενόπλων που δρούσαν για λογαριασμό του Ιράν, όπως και έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Ασφαλείας (Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI) της Γαλλίας στην οποία αναδεικνύεται η τακτική των «στοχευμένων δολοφονιών» από ιρανικές οργανώσεις που σχετίζονται με την κυβέρνηση της Τεχεράνης.
Οι ελληνικές Αρχές έχουν πληροφορίες από αφγανούς κρατούμενους στις Φυλακές Κορυδαλλού ότι υπήρχε στρατολόγηση και άλλων ατόμων από τη Μεση Ανατολή στη χώρα μας που δεν έχουν γίνει αντιληπτοί και ο φόβος είναι, εάν ο πόλεμος διαρκέσει, να αναλάβουν δράση στην πορεία ένοπλες ομάδες που θα σχετίζονται με τη Χεζμπολάχ και άλλους σιίτες ενόπλους από τη Μέση Ανατολή.
Eντοπίστηκαν δύο δίκτυα στην Ελλάδα
Στη χώρα μας έχουν εντοπιστεί στο πρόσφατο παρελθόν δύο ιρανικά δίκτυα αλλοδαπών «εκτελεστών» ενώ υπάρχουν εξαρθρώσεις αντίστοιχων ένοπλων ομάδων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
- Το πρώτο από αυτά είχε ανακαλυφθεί τον Μάρτιο του 2023 όταν η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία σε συνεργασία με την ΕΥΠ είχε προχωρήσει – στο πλαίσιο της επιχείρησης «Υάκινθος» – στη σύλληψη δύο Πακιστανών που σχεδίαζαν τυφλές επιθέσεις κατά της εβραϊκής συναγωγής αλλά και κατά Ισραηλινών πολιτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν συλλέξει τότε οι αρχές όλα ξεκίνησαν μετά την στρατολόγηση από το Ιράν χιλιάδων σιιτών μουσουλμάνων από Πακιστάν και Αφγανιστάν για να πολεμήσουν το 2017 στο πλευρό του Μπασάρ αλ-Ασαντ στη Συρία.
- Το δεύτερο δίκτυο ανακαλύφθηκε το 2024 όταν η Αντιτρομοκρατική προχώρησε σε επτά συλλήψεις αλλοδαπών (κυρίως από το Αφγανισταν) αλλά και ελλήνων υπόπτων για εμπρηστικές επιθέσεις σε στόχους ισραηλινού ενδιαφέροντος. Οι περισσότεροι ήταν τοξικομανείς με ποινικό παρελθόν. Ως οργανωτής των επιθέσεων φέρονταν ένας Αφγανός, που εκτίει ποινή πολυετούς κάθειρξης για τη δολοφονία Αλβανού και ο οποίος προσέφερε αμοιβή 3.000 ευρώ σε συνεννόηση με τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε αναφέρει σε έλληνες αξιωματούχους ότι υπάρχουν νέες στρατολογήσεις ποινικών στη χώρα μας από Ιρανούς, με τη σχετική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΥΠ να συνεχίζεται.