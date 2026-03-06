Μπορεί βαθμολογικά να μην κρίνει κάτι οριστικό, αλλά πάντα ένα ντέρμπι Αιωνίων δίνει έξτρα αυτοπεποίθηση στον νικητή και αφήνει ανοιχτές πληγές στον ηττημένο.

Απόψε στο ΣΕΦ (21.15 – Novasports Prime) ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό ντέρμπι, με τους Πράσινους να θέλουν να τερματίσουν ένα αρνητικό σερί που τρέχουν στην Ευρώπη με τους Ερυθρόλευκους να μετρούν 10 συνεχόμενες νίκες εντός και εκτός έδρας, από το συνολικό συντριπτικό 22-7 που έχουν στις 29 μεταξύ τους αναμετρήσεις για την Ευρωλίγκα σε Ελλάδα και εξωτερικό (4 φορές σε φάιναλ φορ).

Ομως το ντέρμπι άρχισε νωρίς με τα περίφημα παιχνίδια μυαλού, με τον κόουτς Μπαρτζώκα να κάνει πρώτος δήλωση για τον Παναθηναϊκό και να του απαντάνε ουσιαστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Εργκίν Αταμάν!

«Δεν ξέρω πώς σκέφτονται στον Παναθηναϊκό. Με αυτά που γράφτηκαν, πιστεύουν πως θα πάρουν την EuroLeague. Το θεωρούν και σίγουρο.

Τι πίεση έχουν για τη 10η θέση; Δεν ισχύει αυτό. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση σε όλα τα πράγματα, η οποία λέει ότι ασχολούμαστε μόνο με το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι αύριο και είναι πολύ δύσκολο, απαιτητικό. Είναι πολύ ικανή η ομάδα ο Παναθηναϊκός. Πολύ ταλέντο, έπαιξαν και καλά εναντίον μας. Ομως παίζουμε στην έδρα μας, το περιβάλλον δεν θα είναι τόσο εύκολο γι’ αυτούς, όπως και δεν είναι εύκολο για μας όταν παίζουμε εκεί. Αναλύσαμε στους παίκτες μας τι δεν κάναμε καλά» ήταν η τοποθέτηση του κόουτς του Ολυμπιακού όταν ρωτήθηκε για το αν οι Πράσινοι λόγω της βαθμολογικής τους θέσης θα έχουν μεγαλύτερη πίεση.

Πρώτος απάντησε ουσιαστικά στον κόουτς Μπαρτζώκα, με story στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Μην μπερδεύεσαι, δεν πιστεύουμε, ξέρουμε», έγραψε και η ανάρτησή του συνοδευόταν από το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου με τίτλο «Εμένα να ακούς».

Λίγο αργότερα στη media day του Παναθηναϊκού ήταν η σειρά του Εργκίν Αταμάν να σηκώσει το γάντι:

«Θα είμαστε σίγουρα στο φάιναλ φορ. Δεν έχουμε παραπάνω πίεση. Ο καιρός σήμερα ήταν καλός, το πρωί πήγα για κολύμπι. Είμαι καλά και οι παίκτες είναι καλά. Είναι ένα παιχνίδι της EuroLeague. Βεβαίως είναι ντέρμπι, αλλά δεν έχουμε κάποια διαφορετική πίεση. Είναι ένα ντέρμπι και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο και είμαστε σίγουροι πως θα βρεθούμε στα playoffs και σίγουροι πως θα βρεθούμε και στο φάιναλ φορ» τόνισε ο τούρκος τεχνικός.

Οι Πράσινοι έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα, καθώς ο αντίπαλός τους είναι σοβαρά λαβωμένος σε δύο κομβικές θέσεις δεδομένου ότι είναι νοκάουτ ο Βεζένκοφ και ο Γουόκαπ ενώ αμφίβολος είναι και ο Μόντε Μόρις!

Και όμως ο κόουτς Μπαρτζώκας δεν έχασε την αισιοδοξία του: «Οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι και αρκετά ικανοί να κερδίσουν το ματς. Είναι σίγουρα καλοί παίκτες όλοι. Δεν νομίζω να υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό, αλλά πόσο μπορούν να μπουν στο πνεύμα της ομάδας. Δυστυχώς οι τραυματισμοί και των τριών γιατί είναι διαφορετικό να λέμε ότι είναι εδώ, αλλά δεν ήταν εδώ.

Γιατί σας θυμίζω ότι περίπου ένα μήνα λείψανε οι περισσότεροι από αυτούς. Και γι’ αυτό και επιβαρύνθηκε πάρα πολύ ο Γουόκαπ σε παιχνίδια με πολύ χρόνο συμμετοχής».

Από την πλευρά του ο κόουτς Αταμάν δεν έκρυψε τη χαρά του που πρώτη φορά έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους ακόμα και τον Ματίας Λεσόρ για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Μάιο και το φάιναλ φορ στο Αμπου Ντάμπι!

«Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον γιατί ο Ματίας ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην επιτυχία μας πριν από δύο χρόνια. Τώρα ύστερα από ενάμιση χρόνο επιστρέφει. Είναι δική του επιλογή αν θα παίξει στο ντέρμπι.

Εκανε μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα. Δεν έχει παίξει ομαδικό μπάσκετ εδώ και ενάμιση χρόνο. Είναι υγιής, είναι φιτ, όμως πρέπει να προσαρμοστεί στο ομαδικό παιχνίδι. Θα αποφασίσουμε αύριο το πρωί για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θα είναι όμως 100% μαζί μας απέναντι στη Ζαλγκίρις» είπε χαρακτηριστικά αλλά κακά τα ψέματα πολύ δύσκολα θα αποφασίσει να βάλει τον γάλλο σέντερ απόψε.