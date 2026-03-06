Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συναντιούνται ξανά (06/03 21:15, Novasports Prime) για ένα ακόμα «αιώνιο» ντέρμπι στην EuroLeague, αυτή τη φορά στο ΣΕΦ. Οι Πειραιώτες θέλουν να συνεχίσουν την εκπληκτική τους παράδοση απέναντι στους «πράσινους», έχοντας κερδίσει τα τελευταία 10 μεταξύ τους ματς στην EuroLeague.

«Ερυθρόλευκο» 2-1 στις φετινές αναμετρήσεις

Φέτος, οι δύο ομάδες μετρούν τρεις μεταξύ τους αγώνες, με τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει από μία φορά σε πρωτάθλημα και EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τη νίκη στην πιο πρόσφατη αναμέτρηση, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας στην Κρήτη.

Ο Παναθηναϊκός θέλει πάση θυσία την νίκη για να μπει σε τροχιά playoffs και να αποφύγει τα Play-In, ενώ από την άλλη ο Ολυμπιακός ψάχνει απάντηση μετά την απογοητευτική εμφάνιση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Δέκα «αναπάντητες» νίκες

Οι «ερυθρόλευκοι» τρέχουν ένα αδιανόητο 10-0 επί του Παναθηναϊκού στην Euroleague, με την τελευταία νίκη του «τριφυλλιού» να χρονολογείται στις 5 Φεβρουαρίου του 2021 (77-88) στο Φαληρικό στάδιο με πρωταγωνιστή τον Σαντ Ρος.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (06/03 21:15), ενώ τηλεοπτικά θα μεταδοθεί σε NovaSports Prime και Euroleague TV.