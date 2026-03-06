Με ενδιαφέρον κατέγραψαν πολλοί την απάντηση που δόθηκε στο κυβερνητικό μπρίφινγκ για το γεγονός ότι δεν παρίσταται το Ελληνικό Δημόσιο στη δίκη για παράβαση καθήκοντος των δύο στελεχών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που διενήργησαν έλεγχο για την υλοποίηση της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Επισημαίνω ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που άσκησε τις ποινικές διώξεις για την υπόθεση, οι δύο ελεγκτές φέρεται ότι ενήργησαν κατά τρόπο που «ωφέλησε παράνομα τους υπαιτίους», εμποδίζοντας την απόδοση ποινικών ευθυνών για το ανεκτέλεστο έργο. Ρωτήθηκε, λοιπόν, ο Παύλος Μαρινάκης γιατί δεν παρίσταται το υπουργείο Οικονομικών, δεδομένου ότι το Δημόσιο ζημιώθηκε.

Ο εκπρόσωπος, αντί δικής του απάντησης, προώθησε απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, «άμα μας το ζητήσει το Δημόσιο θα πάμε». Η απάντηση του Δημοσίου, δηλαδή, είναι πως πρέπει να υποβληθεί αίτημα από το Δημόσιο. Λες και το ΝΣΚ και το υπουργείο κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση. Πρόκειται μάλλον για παραδοξότητα, δεδομένου ότι το ίδιο το δικαστήριο είχε αποφασίσει τον περασμένο Νοέμβριο την κλήτευση του Δημοσίου για την υποστήριξη της κατηγορίας, καθώς το αδίκημα στρεφόταν κατά αυτού. Η απόφαση, ωστόσο, να μην παραστεί ανήκει στη διοίκηση. Και προφανώς θα έχει και παραμέτρους πολιτικές, όπως σχολιάζουν νομικές πηγές, αλλά και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, οι οποίοι παρίστανται στη δίκη και θεωρούν πως η κυβέρνηση συνεχίζει να καλύπτει τις κρατικές ευθύνες.

Στόχευε δεξιότερα

Μιας και έπιασα όσα ειπώθηκαν στο χθεσινό μπρίφινγκ, ενδιαφέρουσα βρήκα και τη σπουδή του Μαρινάκη να ξεκαθαρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναφερόταν στον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά όταν μίλησε στη Βουλή για «πατριώτες της φακής». Διευκρίνισε ότι ο Πρωθυπουργός αναφερόταν στα κόμματα «δεξιά της ΝΔ». Βέβαια, επειδή τα εσωκομματικά μέτωπα στη ΝΔ… φλέγονται, στα πηγαδάκια της Βουλής σχολίαζαν διάφοροι ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για την αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο.

Η κηραλοιφή ενόχλησε λιγότερο

Κάτι από αυλή δημοτικού σχολείου θυμίζει πλέον η Ολομέλεια της Βουλής, καθώς η γλώσσα της πολιτικής αντιπαράθεσης έχει αναβαθμιστεί σε πρωτοφανή επίπεδα τακτ και κομψότητος. Στο επίκεντρο (ξανά) ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος αποφάσισε να εμπλουτίσει τα πρακτικά της συζήτησης για την επιστολική ψήφο, στολίζοντας τον Κυριάκο Βελόπουλο με την τριπλέτα «απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα» και την προτροπή «πήγαινε να πουλήσεις καμιά κηραλοιφή». Και φαίνεται πως το «καράφλας» ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος συνέταξε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Νικήτα Κακλαμάνη (τι τραβάει κι αυτός) ζητώντας την άμεση παραπομπή του «δράστη» στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Το περιστατικό παραπέμφθηκε πράγματι στο αρμόδιο κοινοβουλευτικό όργανο που καλείται να διαχειριστεί με τη δέουσα σοβαρότητα το «σαχλαμάρας» και το «καράφλας»…

Κατάληψη… εδράνου

Να πούμε, βέβαια, ότι ο Φλώρος έχει κάνει την κόντρα του με την Ελληνική Λύση κάτι σαν προσωπικό άθλημα, καθώς βρίσκεται ήδη στα δικαστήρια για τις γνωστές επιδόσεις του στο μποξ στο περιστύλιο της Βουλής με τον Βασίλη Γραμμένο. Στα πηγαδάκια, όμως, ο Φλώρος έχει περίοπτη θέση στα κουτσομπολιά για τους ανεξάρτητους βουλευτές που φλερτάρουν τη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα. Γι’ αυτό, λένε οι κακές γλώσσες, πάει και κάθεται στα έδρανα δίπλα στους βουλευτές της ΝΔ. Πριν από λίγο καιρό, του είχε κάνει και μια ευγενική παρατήρηση σχετικά ο Μάξιμος Χαρακόπουλος αλλά, από ό,τι είδα, τελευταία όλο μετακινείται πάλι προς τα έδρανα των νεοδημοκρατών…

Ψάχνοντας πυξίδα και στέγη

Στα στοιχήματα για το μέλλον των ανεξάρτητων, όμως, πρωταγωνιστεί τις τελευταίες μέρες η τελευταία προσθήκη στην ομάδα τους. Ο διαγραφείς από το ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης. Ειδικά από την ώρα που τον είδαμε να ψηφίζει την επιστολική ψήφο για τους αποδήμους, φούντωσαν οι φήμες που τον θέλουν να γλυκοκοιτάζει τη ΝΔ. Και όχι την Ελληνική Λύση, που ξέρουμε ότι τον συμπαθεί. Ο Παρασκευαΐδης, βέβαια, είναι sui generis περίπτωση (για να το θέσω κομψά) και μας μπερδεύει. Εχει πει ότι θα συνεργαζόταν με τον Αλέξη Τσίπρα, με τη Δεξιά, ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα. Δεν κάνει διακρίσεις. Θα συνεργαστεί με όποιον προκύψει. Θα θυμίσω, ωστόσο, έτσι, για την ιστορία, ότι ο πρώτος πολιτικός που πήγε ο Παρασκευαΐδης να συναντήσει, μετά τη διαγραφή του, ήταν ο Αδωνις Γεωργιάδης. Είχαν συναντηθεί στη Μυτιλήνη και είχαν ανταλλάξει φιλοφρονήσεις.