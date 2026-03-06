Τα χρώματα της άνοιξης συνεχίζουν να χαρίζουν υπέροχο φως και ατέλειωτη λάμψη στη φύση. Ολα ανθίζουν γύρω μας, σε μια εποχή πολύ δύσκολη, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη διεθνή ανησυχία που επικρατεί, όπως είναι φυσικό.

Το ροζ, το κόκκινο, το κίτρινο, είναι τα χρώματα που επικρατούν. Οι κερασιές (οι καλύτερες όπως πάντα στο Κιότο της Ιαπωνίας), οι αμυγδαλιές παντού γύρω μας (σε δρόμους και στα βάζα στην τραπεζαρία και στο σαλόνι), οι παπαρούνες, τα κίτρινα και κόκκινα τριαντάφυλλα.

Κόκκινη και η ευφάνταστη, πολυτελής τσάντα του οίκου Bvlgari (με την ονομασία Cuoricino) που σχεδίασε η creative director για τις τσάντες και αξεσουάρ του brand Mary Katrantzou. Η κουμπάρα και στενή της φίλη Ευγενία Νιάρχου, έκανε ένα ιδιωτικό δείπνο για λίγες φίλες πριν από μερικές ημέρες στο Σεν Μόριτς, προς τιμή της Mary.

Κόκκινο αλλά και λευκό και ροζ και χρυσό. Τα χρώματα της άνοιξης είναι πάντα εδώ για να μας χαρίζουν στιγμές αισιοδοξίας. Στο Παρίσι η επίδειξη του ιστορικού οίκου Balmain για το φθινόπωρο – χειμώνα 2026, έκλεψε τα flash, ενώ όλη η γαλλική πρωτεύουσα είναι γεμάτη με γεγονότα και προσωπικότητες που έχουν να κάνουν με το fashion world.

Ακόμα και το Μουσείο του Λούβρου, που πριν από μερικούς μήνες έζησε πολύ άσχημες στιγμές, «υποκλίνεται» τώρα στην υψηλή μόδα. Στο Museé du Luvre, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο dinner με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας στην Πόλη του Φωτός.

Ο οίκος Saint Laurent επέλεξε και πάλι το fashion show να πραγματοποιηθεί μπροστά από τον Πύργο του Αϊφελ. Πλήθος από stars, super models και επιχειρηματίες, βρέθηκαν στα luxury hotels και τα λαμπερά events στο Παρίσι…