Ράδιο αρβύλα; Παπάτζα, επιπέδου καφενείου; Κουβέντα της κατηγορίας να ‘χαμε να λέγαμε και να ‘χουμε να πούμε; Ο,τι και να υποθέσεις μέσα είσαι, σε σχέση με τη δήλωση του Μήτσου του Κουτσούμπα, στο περιστύλιο της Βουλής, ότι δύο από τα τέσσερα drones, που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο, είχαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας. Το πώς το έμαθε ο Μήτσος είναι ένα ερώτημα. Το πώς ήξερε αυτός που τον πληροφόρησε ότι τα δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν, είχαν προορισμό τη βάση της Σούδας είναι ένα δεύτερο. Για το πρώτο δεν λέω τίποτε. Για το δεύτερο όμως, έχω μερικές υποθέσεις. Το έγραφαν πάνω τους με χοντρά, ευδιάκριτα, γράμματα, ας πούμε – «προορισμός Σούδα»; Ενημέρωσαν (τα drones) τους κύπριους αδελφούς ότι «παιδιά δεν θέλουμε να πέσουμε πάνω σας, εμείς για Σούδα πάμε, μην ασχολείστε»;

Ο,τι και να συμβαίνει, ο Μήτσος το είπε στους δημοσιογράφους, μερικοί τσίμπησαν, μερικοί όχι, πάντως, κανείς τους δεν μπήκε στον κόπο να ρωτήσει με ποιον ακριβώς τρόπο ξεχώρισαν τα drones που είχαν προορισμό την Κύπρο, από τα άλλα που προορίζονταν για Κρήτη…

Η «σοβαρή καταγγελία» και η απορία

Εντάξει, θα περίμενε κανείς από πολιτικό αρχηγό, σοβαρού κόμματος, να δικαιολογήσει όλα όσα είπε. Δεν το έκανε. Επικαλέστηκε αορίστως «σοβαρή καταγγελία». Αντ’ αυτού, λίγη ώρα αργότερα επιβεβαίωσε την «καταγγελία» το καθ’ όλα «έγκυρο» περί τις απόψεις Κουτσούμπα site του ΚΚΕ 902.gr. Οπως ανέφερε, η καταγγελία επιβεβαιώνεται και (!!!) από κινήσεις της κυβέρνησης όπως η μετακίνηση συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί στην αμερικανική βάση στην Κρήτη!

Αν τα κυκλοφορούσαν τίποτε ψεκασμένοι ακροδεξιοί Ελληνάρες αυτά, θα πέφταμε να τους φάμε ζωντανούς. Τώρα επειδή είναι ο Κουτσούμπας, δεν λέμε τίποτε. Μια απορία μόνο: αφού είχε μια τόσο σοβαρή «καταγγελία» όπως ο ίδιος υποστηρίζει, γιατί δεν την ανέφερε κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, και προτίμησε να τη μεταδώσει στους δημοσιογράφους, ώστε εκείνοι με τη σειρά τους, να την κοινολογήσουν;

Οχι, δεν περιμένω καμιά απάντηση, έτσι για τη θεωρία υπέβαλα το ερώτημα…

Στη Βουλή για τους θεσμούς

Οσοι από την κυβέρνηση πίστεψαν πως η σε καλό κλίμα συνάντηση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, προχθές, με θέμα τη στάση της Ελλάδας στον πόλεμο του Περσικού Κόλπου, θα διέτρεχε συνολικά τη σχέση του ΠΑΣΟΚ από εδώ και πέρα, με την κυβέρνηση, νομίζω ότι μια απογοήτευση την αισθάνθηκαν χθες. Ηταν όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νικ. Ανδρουλάκης με μια μακροσκελή επιστολή του στον πρόεδρο Νικήτα της Βουλής, ζήτησε

τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, με θέμα την κατάσταση των θεσμών και του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.

Οπως μπορεί να καταλάβει και μαθητής της Α’ Δημοτικού, πίσω από αυτό, βρίσκεται η πρόθεση Ανδρουλάκη να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις υποκλοπές, και την παρακολούθηση του ιδίου από την ΕΥΠ και το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, έπειτα από τη βαριά καταδίκη των συμμοριτών που χειρίζονταν το λογισμικό.

Προσωπικά δεν ξέρω, αν με τον πόλεμο να «τρέχει», είναι η κατάλληλη στιγμή να υπάρξει αυτή η συζήτηση. Το πιο πιθανό είναι ότι αν πραγματοποιηθεί, να κυριαρχηθεί από τις εξελίξεις στον πόλεμο. Κι επειδή ο Κυριάκος ο Α’ είναι μανούλα στους χειρισμούς, μη σας φανεί παράξενο να οριστεί για την… επόμενη εβδομάδα. Καταλήγω στο συμπέρασμα, εξ αυτού του λόγου, ότι ο πρόεδρος Ανδρουλάκης ίσως να μην εξέτασε καλά όλες τις παραμέτρους σε σχέση με τη χρονική συγκυρία υποβολής του αιτήματος.

Στη γραμμή ΠΑΣΟΚ

Ενα βήμα πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ ερμηνεύω εγώ τη χθεσινή δήλωση του Γιάννη Ραγκούση (τη συνυπογράφει και κάποιος δικηγόρος, του οποίου το όνομα δεν έχει καμία σημασία) για την αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών, προς υποστήριξη του νησιού. Η δήλωση του Ραγκούση (και του άλλου, του κάποιου δικηγόρου), είναι στη γραμμή ΠΑΣΟΚ ότι λογικό και θετικό είναι που στάλθηκαν στην Κύπρο οι φρεγάτες και τα F-16, θέση που είναι σε τέλεια αντίθεση με την επίσημη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο θέμα αυτό. Και του προέδρου Φάμελλου φυσικά, ο οποίος την εξέφρασε, και μάλιστα πολλές φορές.

Εχει σημασία η κατακλείδα της δήλωσης που έκανε ο πρώην υπουργός (και ο δικηγόρος που προανέφερα). Οπως σημείωσε «κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική. Πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του Ελληνισμού. Για εμάς, πρόκειται για κόκκινη γραμμή γιατί η Κύπρος δεν “κείται μακράν”».

Μια χαρά!

Επιστολική: ο κερδισμένος και οι χαμένοι

Η χθεσινή πάντως συζήτηση στη Βουλή, στο περιθώριο της συζήτησης επί του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο, έδωσε μια εικόνα του ποιος ωφελείται πραγματικά από όλη αυτή την ιστορία, και ποιος δεν μπορεί να κερδίσει ούτε πόντο. Για τον κερδισμένο δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση: είναι ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’, που όπως όλοι οι πρωθυπουργοί σε περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων για τα εθνικά θέματα, παίζουν μόνοι τους στο γήπεδο. Κι όποιος από την αντιπολίτευση καταφέρει να τον ακολουθήσει, θα το κάνει ασθμαίνοντας. Διότι ο πρώτος έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, και επιπλέον έχει το μεγαλύτερο: ότι όταν συμβαίνουν κρίσεις αυτού το μεγέθους, πόλεμοι που μας αγγίζουν (όπως τώρα με την Κύπρο) ο κόσμος συσπειρώνεται γύρω από την κυβέρνηση, για να έχει κάπου να πιαστεί μέσα στην αβεβαιότητα που τον περικυκλώνει. Η αντιπολίτευση, τι έχει; Οπως φάνηκε και χθες στην ολιγόωρη συζήτηση, μόνο ευχολόγια. Να μη συμβεί αυτό, να μη συμβεί εκείνο, να προσέξουμε να μην εμπλακούμε, μακάρι να μην υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις – κι άλλα παρόμοια.

Κι ο Κυριάκος ο Α’ είναι σαν αυτόν που πέφτει από την Ακρόπολη, προσγειώνεται όρθιος και αβλαβής, μπροστά στα πόδια του βρίσκει και ένα γεμάτο πορτοφόλι, και γύρω υπάρχει και ένα πλήθος να τον επευφημεί για την καλή του τύχη. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε…

«Γεννάνε και τα κοκόρια του»

Και η αντιπολίτευση, αχ η κακομοίρα η αντιπολίτευση. Πάνω που είχε πειστεί ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει την κάτω βόλτα, ότι δεν τον σώζει τίποτε στις προσεχείς εκλογές, διαπιστώνει ότι διαθέτει τέτοια τύχη, που μπορείς να πεις, μέχρι και το κλασικό «γεννάνε και τα κοκόρια του», για την περίπτωσή του. Τους άκουγα στη συζήτηση στη Βουλή χθες. Οι περισσότεροι (με εξαίρεση ίσως τον Ανδρουλάκη, που εμφανίστηκε και πάλι σοβαρός και θεσμικός) προσπαθούσαν απεγνωσμένα να πιαστούν από κάπου, για να του την πουν του Κυριάκου του Α’, αλλά και πάλι αδύνατον. Θλιβερό το θέαμα, όπως και το… ακρόαμα. Διότι σε μια τέτοια κατάσταση, τι να πεις και πώς να το υποστηρίξεις. Εδώ ακόμη κι ο Κουτσούμπας, βγήκε από την αίθουσα για να κάνει τη συγκλονιστική… αποκάλυψη, για τα drones που θα πήγαιναν Σούδα, αλλά έχασαν τον δρόμο…