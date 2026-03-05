Το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη σπεύσει να ενημερώσει τους πολίτες πως βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση προκειμένου να ενταθούν οι έλεγχοι στην αγορά για να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η δε Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς τούς έχει πληροφορήσει ότι από το Σάββατο μέχρι προχθές διενήργησε πάνω από 500 ελέγχους.

Βέβαια, το πρόβλημα των στρεβλώσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά είναι κοινό μυστικό. Εξαιτίας αυτών πολλοί ήδη αναρωτιούνται αν θα προκληθεί ένας νέος γύρος παρατεταμένης αισχροκέρδειας – γιατί ενώ οι τιμές είθισται να ανεβαίνουν αμέσως μόλις αυξάνονται διεθνώς εκείνες του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των πρώτων υλών, όταν οι δεύτερες αποκλιμακώνονται, οι ελληνικές (τόσο των καυσίμων όσο και πολλών προϊόντων στα ράφια) παραμένουν στα ύψη.

Γι’ αυτό η κυβέρνηση οφείλει όχι μόνο να κινηθεί γρήγορα αλλά και αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της αυστηροποίησης της επιτήρησης. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι συνεχείς και όχι μόνο όσο διαρκεί η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση. Τα πρόστιμα σε όποιους επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία είναι μονόδρομος αν πραγματικά θέλουν οι κυβερνώντες να καταπολεμήσουν τις καταχρηστικές πρακτικές. Η συνέπεια στην επιβολή τους μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Δυστυχώς, η εμπειρία έχει δείξει ότι η εγχώρια αγορά δεν αυτορυθμίζεται. Η παρέμβαση του κράτους είναι απαραίτητη.