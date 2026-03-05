Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας κάλεσε χθες όλους τους ενηλίκους στη χώρα να έχουν στο σπίτι μετρητά για μια εβδομάδα ώστε να μπορούν να αγοράζουν τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε περίπτωση πολέμου ή άλλης κρίσης. Εκτός από 1.000 κορόνες (90 ευρώ) ανά ενήλικο, οι Σουηδοί καλούνται επίσης να έχουν στα χέρια τραπεζικές κάρτες από πολλές τράπεζες και να χρησιμοποιούν την τοπική υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών Swish. Τις συστάσεις αυτές έκανε η Riksbank χθες Τετάρτη στις πρώτες οδηγίες της για πληρωμές που απευθύνονται απευθείας στους πολίτες. Οι συστάσεις γίνονται καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Την Τρίτη εξάλλου, και εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και τις επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου είχε καλέσει τους πολίτες να φτιάξουν προληπτικό ατομικό σακίδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα είναι εύκολα μεταφερόμενο σε περίπτωση που δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές. Το σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει βασικά είδη που θα χρειαστούν σε περίπτωση εκκένωσης χώρων ή αναζήτησης καταφυγίου, όπως τρόφιμα, νερό, πρώτες βοήθειες καθώς και προσωπικά έγγραφα. Επίσης, για σκοπούς πρόληψης και έγκαιρης λήψης μέτρων αυτοπροστασίας, το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου εξέδωσε τις οδηγίες αυτοπροστασίας των πολιτών με σκοπό την κατάλληλη και σωστή προετοιμασία σε περίπτωση κινδύνου από εχθρική ενέργεια.

«Το ευρύ κοινό αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής άμυνας της Σουηδίας και κεντρικό στοιχείο για την ενίσχυση της εθνικής ετοιμότητας» ανακοίνωσε η Riksbank. «Η πρόσβαση σε διαφορετικές μεθόδους πληρωμής βελτιώνει την ικανότητα του κοινού να πραγματοποιεί πληρωμές σε περίπτωση προσωρινών διαταραχών, κρίσεων και, στη χειρότερη περίπτωση, πολέμου» αναφέρεται.

Οι συστάσεις αποτελούν την τελευταία προσπάθεια των σουηδικών Αρχών να προετοιμάσουν την κοινωνία για τις επιπτώσεις στρατιωτικής επίθεσης ή κυβερνοεπίθεσης εν μέσω αυξημένων απειλών από τη γειτονική Ρωσία και, σε μικρότερο βαθμό, από το Ιράν, σχολίαζε το Bloomberg. Η κυβέρνηση έχει ήδη στείλει φυλλάδιο σε κάθε σπίτι που ενημερώνει μεταξύ άλλων τους Σουηδούς για το πόσο πόσιμο νερό πρέπει να αποθηκεύουν και πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ειδήσεις κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.

Και η ΕΚΤ

Συστάσεις να έχουν οι πολίτες πάνω τους μετρητά για να αντιμετωπίσουν πιθανές δυσκολίες σε ηλεκτρονικές συναλλαγές λόγω κυβερνοεπιθέσεων ή άλλων γεγονότων είχε κάνει τον Σεπτέμβριο του 2025 και η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τα νοικοκυριά της ΕΕ θα πρέπει να διατηρούν μετρητά έκτακτης ανάγκης στο σπίτι, σύμφωνα με μελέτη της ΕΚΤ, η οποία ανέφερε ότι τα χαρτονομίσματα παραμένουν ζωτικής σημασίας προστασία όταν τα ψηφιακά συστήματα παύουν να λειτουργούν.

Το έγγραφο της ΕΚΤ που είχε δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο είχε αναφέρει ότι περισσότερες εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο παρουσίασης οδηγιών παρόμοιων με αυτές της Ολλανδίας, της Αυστρίας και της Φινλανδίας, οι οποίες συμβουλεύουν τα νοικοκυριά να έχουν πάνω τους μεταξύ 70 και 100 ευρώ ανά άτομο.

Η έκθεση της ΕΚΤ είχε δημοσιοποιηθεί ύστερα από έκκληση που είχε κάνει το 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τους πολίτες να έχουν επαρκή μετρητά, τρόφιμα, νερό και φάρμακα για να επιβιώσουν για 72 ώρες διακοπής υπηρεσιών.