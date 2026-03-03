Το ποδόσφαιρο του Γιάννη Αγιάννη και των Ιαβέρηδων. Μια ιστορία που θα μπορούσε να γραφτεί από τους επιγόνους του Βίκτωρος Ουγκό για τις διακρίσεις, τις ανισότητες και τις υπερβολές στο δημοφιλέστερο άθλημα.

Η άτεγκτη σε θέματα πειθαρχίας και πρωτοκόλλου FIFA που δεν διστάζει να επιβάλει τη σιδερένια της γροθιά σε αφρικανικές χώρες, σε αδύναμες ομοσπονδίες και ιστορικούς αντιπάλους της Δύσης, κλείνει τα μάτια σε βομβαρδισμούς επιλέγοντας την οδό του Πόντιου Πιλάτου.

Αρκεί η παρέμβαση μιας κυβέρνησης στην ομοσπονδία της χώρας για να προκαλέσει την αντίδραση της FIFA και να την αποκλείσει από τα διεθνή δρώμενα, ακόμα κι αν αποδεδειγμένα η συγκεκριμένη ομοσπονδία είναι διεφθαρμένη. «Είναι το αυτοδιοίκητο, ανόητε», θα μπορούσε να απαντήσει ένας οποιοσδήποτε υψηλόβαθμος «βοναπαρτικός» γραφειοκράτης. Πριν από τέσσερις δεκαετίες είχε τιμωρηθεί το Μεξικό με δύο χρόνια αποκλεισμό για το «έγκλημα» να αγωνιστούν με τα χρώματά της τέσσερις παίκτες άνω των 18 ετών σε τουρνουά νέων. Με αποκλεισμό είχε τιμωρηθεί και η Χιλή γιατί ο τερματοφύλακάς της Ρομπέρτο Ρόχας αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι που είχε κρυμμένο στο γάντι σε ματς με τη Βραζιλία, και στη συνέχεια υποστήριξε πως ο τραυματισμός του οφειλόταν σε ρίψη κροτίδας.

Η Μιανμάρ ένιωσε την οργή της FIFA γιατί δεν δέχτηκε να αγωνιστεί απέναντι στο Ιράν σε προκριματικό αγώνα για το Μουντιάλ του 2006. Η λίστα είναι ατελείωτη αν προστεθούν και οι χώρες – ανάμεσά τους και η Ελλάδα – που έχουν τιμωρηθεί για κρατική παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο των ομοσπονδιών. Η Ρωσία είναι το τελευταίο θύμα, όχι λόγω βούλησης της FIFA και της UEFA αλλά λόγω άρνησης των άλλων ομάδων να βρεθούν στο ίδιο γήπεδο με τους ρώσους παίκτες, φυσικά για την εισβολή στην Ουκρανία. Για να συμβεί τις τελευταίες ώρες το πρωτοφανές, μία χώρα που έχει αναλάβει τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα κάνει σέντρα σε τρεις μήνες, να επιτίθεται σε φιναλίστ της διοργάνωσης. Αν στη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν οποιαδήποτε άλλη χώρα, σήμερα δεν θα συζητάγαμε αν θα συμμετάσχει το Ιράν αλλά για τη νέα έδρα των αγώνων. Πρόκειται για μια παρά φύσιν αντίδραση της FIFA, ο ηγέτης της οποίας έχει δείξει μια άνευ προηγουμένου ανοχή με ψήγματα συγκάλυψης απέναντι στις δράσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, τη στιγμή που προϋπόθεση για τη φιλοξενία του Μουντιάλ, όπως και για κάθε μεγάλη διοργάνωση, είναι ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και τα ανοιχτά σύνορα απέναντι σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.