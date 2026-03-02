Δεύτερη σερί νίκη για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, «πάτησε» ύστερα από καιρό στην τετράδα σε ισοβαθμία με τον Λεβαδειακό και την Τετάρτη στο εξ αναβολής με τον ΟΦΗ μπορεί να τον ξεπεράσει, λίγο πριν από το μεταξύ τους παιχνίδι στη Λιβαδειά. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ με εφτά αλλαγές στη σύνθεσή της, επικράτησε με 3-1 του Αρη στη Λεωφόρο, ενός Αρη που φεύγει με πολλά παράπονα από τη διαιτησία, κυρίως για το τρίτο γκολ του Τεττέη αλλά και για ένα πέναλτι που ζητάει λίγο αργότερα.

Με εφτά αλλαγές σε σχέση με όσα είδαμε στο ματς της Πέμπτης στην Τσεχία παρατάχθηκε ο Παναθηναϊκός στο χθεσινό παιχνίδι και με τη γνωστή τριάδα στην άμυνα. Οι Λαφόν, Κάτρης, Καλάμπρια και Κυριακόπουλος ήταν οι τέσσερις ίδιοι και από εκεί και πέρα ο Ράφα Μπενίτεθ άλλαξε τους δύο από τους τρεις στόπερ (Γεντβάι και Ερνάντεθ), καθώς και όλη τη μεσοεπιθετική γραμμή με Κοντούρη, Τσέριν, Παντελίδη, Αντίνο και Σφιντέρσκι να παίρνουν θέση στο αρχικό σχήμα. Από την άλλη ο Μιχάλης Γρηγορίου στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Αρη επανέφερε ύστερα από τέσσερις μήνες τον Μεντίλ, με τον Χόνγκλα να βρίσκει θέση βασικού δίπλα στον Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή, τον Γκαρέ σε άλλον ρόλο (στο «10»), τους Πέρεθ και Δώνη στα άκρα και τον Καντεβέρε στην επίθεση.

Ανοιξε νωρίς το σκορ

Ο Παναθηναϊκός ευτύχησε να βρει γκολ μόλις την πρώτη φορά που πάτησε με αξιώσεις στην περιοχή του Αρη. Στο 9′ το πρώτο κόρνερ εκτελέστηκε πλασαριστά για τον Αντίνο, αυτός σέντραρε στο πρώτο δοκάρι εκεί που ήταν ο Παντελίδης. Ο τελευταίος με ένα… τσίμπημα της μπάλας την έστειλε στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που περίμενε ο Ερνάντεθ για να τη σπρώξει στην κενή εστία για το 1-0, σε μια πολύ καλά οργανωμένη και εκτελεσμένη κομπίνα των παικτών του Παναθηναϊκού. Το γρήγορο γκολ έφερε και γρήγορο ρυθμό στο ματς.

Ο Αρης που ούτως ή άλλως είχε μπει στο γήπεδο με επιθετικές βλέψεις, πήρε κι άλλα μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησε τόσο από τα αριστερά με τον Δώνη, όσο και από δεξιά με τον Πέρεθ, να απειλήσει από το πλάι και να βρει διαδρόμους για να διασπάσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η μεγάλη ευκαιρία ωστόσο ήρθε και για τους φιλοξενούμενους από στημένη φάση. Στο 27′ έπειτα από κόρνερ και σε φάση διαρκείας, ο Γεντβάι προσπάθησε να διώξει αλλά έστειλε την μπάλα προς τα πίσω με τον Καβεντέρε να δοκιμάζει ένα καταπληκτικό ανάποδο ψαλίδι, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Λαφόν στη μεγαλύτερη ευκαιρία του ματς. Τρία λεπτά μετά ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο 2-0 με τον Κοντούρη να δοκιμάζει το πόδι του από μακριά και την μπάλα να φεύγει λίγο έξω.

Το ματς ήταν μοιρασμένο μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ και τον Αρη να βγαίνει απ’ αυτά με πολύ επιθετικό στυλ και να παίρνει τον έλεγχο του αγώνα στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Μάλιστα οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 50′ όταν ύστερα από φάουλ του Πέρεθ ο Καντεβέρε βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι, αλλά η κεφαλιά του έφυγε άουτ. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με μεγάλη ευκαιρία εφτά λεπτά αργότερα, όταν ύστερα από φάση διαρκείας στην περιοχή του Αθανασιάδη, ο Τζούρισιτς βρέθηκε σε θέση βολής αλλά σούταρε πάνω σε αντίπαλο. Ο,τι δεν έκανε η μία αλλαγή (Τζούρισιτς), το έκανε η άλλη (Ταμπόρδα) στο 65′. Ο Αργεντινός πάτησε στην περιοχή του Αρη, είδε τον Κυριακόπουλο να σεντράρει, κοντρόλαρε την μπάλα και με σουτ την έστειλε στη δεξιά γωνία για το 2-0 του Παναθηναϊκού.

Οι διαμαρτυρίες του Αρη

Ο Αρης κατάφερε να αντιδράσει στο δεύτερο γκολ που δέχτηκε σχεδόν άμεσα. Στο 73′ οι φιλοξενούμενοι βγήκαν από τα αριστερά, έγινε ένα γύρισμα στην περιοχή, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να μην μπορούν να απομακρύνουν την μπάλα και τον Ράτσιτς με τρομερό σουτ να τη στέλνει στα δίχτυα του Λαφόν μειώνοντας σε 2-1 για τον Αρη. Ωστόσο η απάντηση του Παναθηναϊκού ήρθε έπειτα από μόλις λίγα λεπτά, με τον Τεττέη να μπαίνει στο γήπεδο στο 79′ και δευτερόλεπτα μετά να σκοράρει για ένα ακόμα ματς, το τέταρτο συνεχόμενο μετά απ’ αυτά με τη Βικτόρια Πλζεν και τον ΟΦΗ. Γκολ το οποίο έφερε τις έντονες αντιδράσεις των ανθρώπων και των παικτών του Αρη, μιας και ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα ο Αθανασιάδης έδειξε να ελέγχει την μπάλα, την έχασε, με τον Τεττέη να πέφτει πάνω του, να την κάνει δική του και να τη στέλνει στα δίχτυα για το 3-1. Λίγο αργότερα ο Αρης ζήτησε πέναλτι σε «τσίμπημα» του Αλφαρέλα και μαρκάρισμα του Λαφόν, με τον ούγγρο διαιτητή να δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι.

«Η ομάδα γίνεται όλο και καλύτερη. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολο για εμάς. Μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι είχαμε λίγο χρόνο ξεκούρασης. Οι παίκτες ήταν κουρασμένοι, οπότε χρειαζόμασταν ενέργεια. Οι ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν ν’ αγωνιστούν πήγαν πολύ καλά. Γι’ αυτό είπα ότι η ομάδα βελτιώνεται», ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ.

O προπονητής του Αρη, Μιχάλης Γρηγορίου, είπε μεταξύ άλλων: «Θέλω να ξαναδώ τις δύο φάσεις. Το 3-1 του ΠΑΟ και το πέναλτι που έγινε στον Αλφαρέλα, που ίσως να διαμόρφωσε άλλο αποτέλεσμα».

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κοντούρης (88′ Σισοκό), Τσέριν (88′ Μπακασέτας), Κυριακόπουλος, Παντελίδης (56′ Τζούριτσιτς), Αντίνο (56′ Ταμπόρδα), Σφιντέρσκι (79′ Τεττέη).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φατινγκά (61′ λ.τρ. Φρίντεκ), Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ (46′ Τεχέρο), Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκάρε, Πέρεθ, Δώνης (46′ Αλφαρέλα), Καντεβέρε (83′ Κουαμέ).