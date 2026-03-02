Μιλάει ο Εμμανουήλ Καραλής στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την εντυπωσιακή επίδοση που έκανε στο άλμα επί κοντώ στο πανελλήνιο πρωτάθλημα (6,17 μ.) και λέει τα εξής: «Ούτε στα μεγαλύτερά μου όνειρα δεν φανταζόμουν, όταν ήμουν μικρό παιδί στον Πύργο Ηλείας, ότι θα γίνω κάποτε ο δεύτερος καλύτερος αθλητής στην ιστορία του επί κοντώ. Ξεπέρασα τα είδωλά μου και τον εαυτό μου. Κάποια στιγμή ίσως δείτε κάτι μεγαλύτερο από ό,τι έκανα σήμερα. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι στο μυαλό μου, αλλά θέλω να πηγαίνω βήμα-βήμα και να απολαμβάνω τους αγώνες». Υπάρχει κανείς πλέον που δεν πιστεύει ότι είναι ικανός και για παγκόσμιο ρεκόρ;

Ανοδος

Το τρομερό ρεκόρ του Καραλή ήταν η μια μεγάλη αθλητική είδηση στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο: η άλλη ήταν η επιστροφή του Ηρακλή και επί της ουσίας και της Καλαμάτας στη Σούπερ Λίγκα. Ο Ηρακλής πήρε την άνοδο και μαθηματικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε αντίπαλο στον βόρειο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας: μόνος του έτρεξε και απλώς λίγο αγχώθηκε. Επιστρέφει έπειτα από πολλές περιπέτειες: άντεξε χάρη στο βαρύ όνομά του.

Για ομάδες όπως ο Ηρακλής είναι ευκολότερο να μείνουν στη Σούπερ Λίγκα (και να κάνουν και αξιόλογα πράγματα), παρά να επιστρέψουν σε αυτή. Η Καλαμάτα είναι άλλη ιστορία. Ακόμα δεν έχει εξασφαλίσει μαθηματικά την άνοδο αλλά πλέον είναι πολύ κοντά. Μετά την ήττα της από τον Πανιώνιο την πρώτη αγωνιστική των play off έκανε δύο νίκες (με τον Ολυμπιακό Β’ και χθες με τη Μαρκό) ενώ ο αντίπαλός της με τις ίδιες ομάδες έκανε μόλις έναν βαθμό. Πλέον βρίσκεται πέντε βαθμούς μπροστά από τον Πανιώνιο, όπως μπροστά του ήταν σε ολόκληρη τη σεζόν. Στην Καλαμάτα φοβούνται μην επαναληφθεί ό,τι συνέβη πέρυσι με την Κηφισιά, όταν και μια άνοδος χάθηκε στο τελευταίο ματς. Μου μοιάζει δύσκολο να συμβεί ακόμα κι αν η Καλαμάτα ηττηθεί στη Νέα Σμύρνη.

Ευθεία

Ενώ η δεύτερη κατηγορία ξεκαθάρισε, η Σούπερ Λίγκα μπαίνει τώρα στην τελική ευθεία. Το Σάββατο είχαμε τρεις νίκες γηπεδούχων. Ο ΟΦΗ κέρδισε εύκολα την ΑΕΛ (3-0). Η Κηφισιά τον Λεβαδειακό (1-0). Ο Ατρόμητος με το ίδιο σκορ τον Παναιτωλικό. Ο ΟΦΗ θέλει να πλασαριστεί στην πρώτη οκτάδα: καθάρισε το ματς πολύ γρήγορα. Ο Ατρόμητος θέλει να αποτινάξει από πάνω του την κατάρα που τον θέλει να μην μπορεί να κερδίσει στο Περιστέρι: τα κατάφερε ωστόσο όχι γιατί ήταν καλύτερος, αλλά γιατί ο Παναιτωλικός έχασε πέναλτι. Τέλος, η Κηφισιά έπαιξε το ματς σαν να είναι τελικός: δεν είχε νίκη μέσα στο 2026.

Ο ΟΦΗ και ο Ατρόμητος κυνηγάνε την πιθανότητα να βρεθούν στις θέσεις 5 έως 8 και να διεκδικήσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η Κηφισιά ανέπνευσε βρίσκοντας τρεις βαθμούς στη μάχη για την παραμονή. Μπαίνουμε στην περίοδο που το κίνητρο των ομάδων παίζει μεγάλο ρόλο. Κάπως έτσι εξηγείται η πτώση του Λεβαδειακού τελευταία. Μετά τον αποκλεισμό της από τον τελικό του Κυπέλλου η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι σαν να έχει ολοκληρώσει τη σεζόν της. Και γιατί οι ομάδες που βρίσκει τελευταία έχουν μεγαλύτερο κίνητρο. Αλλοι παίζουν για το πρωτάθλημα, άλλοι για την παραμονή. Για τον Λεβαδειακό ο στόχος να βγει τέταρτος ή πέμπτος δεν είναι κάτι τρομερό. Ο ΠΑΟ θα τον προσπεράσει γιατί για αυτόν το να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι κάτι παραπάνω από ζήτημα τιμής.

Αλλαξε

Το ενδιαφέρον βέβαια στο πρωτάθλημα αφορά κυρίως την κορυφή που άλλαξε. Η ΑΕΚ πήγε στον Βόλο έχοντας εξασφαλίσει ότι οι οπαδοί της θα γεμίσουν όλο το γήπεδο: είκοσι χιλιάδες έδωσαν το «παρών» και μετέτρεψαν το Πανθεσσαλικό σε έδρα της ΑΕΚ. Με αυτό το δεδομένο μπορούμε να πούμε πως έκανε το στραβοπάτημα της χρονιάς: μάλιστα, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, μπορεί να θεωρηθεί και τυχερή καθώς έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας με ένα σπουδαίο γκολ του στόπερ Ρέλβας στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το τελικό 2-2 ωστόσο δεν μπορεί να ικανοποιεί τον κόουτς Νίκολιτς κι ας μπορούσε το πράγμα να είναι χειρότερο. Νομίζω πως τελικά η μεγάλη εκδρομή και η εντύπωση πως η εκστρατεία των οπαδών της ΑΕΚ αρκεί για να έρθει μια νίκη έκαναν κακό στο μυαλό των παικτών της ΑΕΚ: αυτό φαίνεται και από τα γκολ που η Ενωση δέχτηκε. Το πρώτο έρχεται έπειτα από λάθος του Ρότα. Το δεύτερο έπειτα από πέναλτι που παραχωρεί ο Πήλιος χωρίς καν να πιέζεται: βρίσκει την μπάλα με το χέρι χωρίς λόγο. Η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια και γκρινιάζει για τη διαιτησία: ο Νίκολιτς για γκρίνιες αποβλήθηκε στο ημίχρονο. Κι αυτό, το ότι δηλαδή η ΑΕΚ γκρινιάζει για τη διαιτησία έπειτα από ένα ματς που δεν κέρδισε μπροστά σε είκοσι χιλιάδες οπαδούς της, είναι κακό σημάδι για τη συνέχεια. Δείχνει ανασφάλεια και αμφιβολία για τις δυνατότητες της ομάδας.

Πρώτος

Ο Ολυμπιακός έπιασε την ΑΕΚ στην πρώτη θέση χάρη στη νίκη του κόντρα στον Πανσερραϊκό με 1-2. Σε ένα πρωτάθλημα όπου ο Ολυμπιακός σκοράρει δύσκολα, κάθε νίκη είναι σημαντική. Στις Σέρρες ο Ολυμπιακός πέταξε πάλι ένα ημίχρονο καθώς δεν μπορούσε να βρει πάσες απέναντι στο κατενάτσιο των γηπεδούχων, αλλά ο Μεντιλίμπαρ δεν περίμενε πολύ να κάνει αλλαγές. Αμέσως με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου έβαλε τους Μουζακίτη και Ροντινέι για καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας κι ο Βραζιλιάνος στο 60′ βρήκε τον Ελ Κααμπί που δεν λάθεψε.

Ο ίδιος ολοκλήρωσε επί της ουσίας τη διαδικασία στο 70′ στέλνοντας πάλι από κοντά την μπάλα στα δίχτυα ύστερα από ασίστ του Ζέλσον. Ενα γκολ του Ντα Κόστα στο 85′ έδωσε λίγο σασπένς στο ματς, αλλά ο Ολυμπιακός δεν καρδιοχτύπησε. Το παιχνίδι είναι πάντως το τελευταίο στο οποίο ο πρωταθλητής κουβαλούσε κόπωση: παρά τις πολλές αλλαγές του Μεντιλίμπαρ στην αρχική ενδεκάδα η κούραση από το ματς με τη Λεβερκούζεν φάνηκε – παίκτες όπως ο Τσικίνιο, ο Ζέλσον, ο Ρέτσος, ο Πιρόλα, ο Ροντινέι κι ο Μουζακίτης που έμειναν στον πάγκο για 45 λεπτά έχουν τραβήξει πολύ κουπί φέτος. Η νίκη του πρωτοπόρου πλέον Ολυμπιακού ήταν μάλλον διαδικαστική. Από το επόμενο κιόλας ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Γ. Καραϊσκάκης θα έχουμε μια πρώτη απάντηση στην ερώτηση αν ο πρωταθλητής μπορεί πλέον χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις να επαναλάβει το φινάλε της περσινής σεζόν…