«Ντεκόρ» για… φαγοπότι αποτέλεσαν, για μια ακόμη φορά, τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο. Μάλιστα, η διοίκηση του λονδρέζικου ιδρύματος θεώρησε σκόπιμο να «βάψει» τα αριστοτεχνήματα του Φειδία… κόκκινα, κάνοντας χρήση ειδικού φωτισμού, με τους εκπροσώπους της διεθνούς εκστρατείας για την επανένωση των Γλυπτών να κάνουν λόγο για «ασεβή» και «κακοποιητική» συμπεριφορά, κατηγορώντας το Μουσείο ότι έκανε την αίθουσα των Γλυπτών… καμπαρέ.

Οπως αποκαλύπτουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», η Ντουβίν Γκάλερι του Βρετανικού Μουσείου μετατράπηκε, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, σε αίθουσα δεξιώσεων και… εστιατόριο. Μόλις τέσσερις μήνες μετά τον διαβόητο «Ροζ χορό» (Pink Ball) που διοργανώθηκε σε διάφορες αίθουσες του ιστορικού κτιρίου στο Μπλούμσμπερι του Κεντρικού Λονδίνου – μεταξύ τους εκείνη των Γλυπτών –, προκαλώντας τη μήνιν της ελληνικής κυβέρνησης, το ίδρυμα «ξαναχτύπησε»: στη μακρόστενη Αίθουσα 18, στην οποία εκτίθενται λίθοι από τη ζωφόρο του Παρθενώνα, τοποθετήθηκαν δεκάδες τραπέζια κατά μήκος των αρχαιοελληνικών τεχνουργημάτων, όπως μαρτυρούν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που δημοσιεύουν «ΤΑ ΝΕΑ».

Καθισμένοι στις αναπαυτικές καρέκλες τους, οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι του Τζορτζ Οσμπορν – πολιτικοί, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι – παρακολούθησαν τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου να εκφωνεί λόγο στο πλαίσιο του ετήσιου δείπνου των επιτρόπων του ιδρύματος. Στη συνέχεια, γεύτηκαν εκλεκτά εδέσματα με «γαρνιτούρα» τα απαράμιλλου κάλλους γλυπτά που απέσπασε ο λόρδος Ελγιν: τον Διόνυσο, την Περσεφόνη, τη Δήμητρα, την Αρτεμη και άλλες εμβληματικές μορφές από τα αετώματα, τη ζωφόρο και τις μετόπες του ναού της Αθηνάς Παρθένου, οι οποίες έστεκαν φωτισμένες σε πορφυρές αποχρώσεις, σε απόσταση ελάχιστων εκατοστών από τα γεμάτα κρασί και φίνους μεζέδες τραπέζια.

«Θύμιζε καμπαρέ»

«Από το ροζ στο κόκκινο! Τα βάσανα των Γλυπτών του Παρθενώνα που εκτίθενται στη Ντουβίν Γκάλερι δεν έχουν τέλος. Για άλλη μια φορά, η Αίθουσα 18 του Βρετανικού Μουσείου μεταμορφώθηκε σε περιβάλλον που θύμιζε καμπαρέ για τις ανάγκες ενός πάρτι, από το οποίο έλειπε μόνο η Λάιζα Μινέλι» δήλωσε στα «ΝΕΑ», εμφανώς αγανακτισμένη, η πρόεδρος του Διεθνούς Συνδέσμου για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα (IARPS) δρ Κρις Τίτγκατ. «Ως συνήθως, οι καλεσμένοι, ασεβείς και αδιάφοροι, γύρισαν την πλάτη τους στα αριστουργήματα του Φειδία, ενώ ένα ζευγάρι πόζαρε γεμάτο υπερηφάνεια – αλλά με παρόμοια διάθεση – μπροστά στη Δήμητρα και την Περσεφόνη, γλυπτά από το ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα που εκλάπησαν από τον λόρδο Ελγιν. Με τη διαφορά ότι, σε αντίθεση με τα γλυπτά, το εν λόγω ζευγάρι δεν ήταν ακέφαλο» πρόσθεσε δηκτικά η διακεκριμένη βελγίδα αρχαιολόγος και πρώην διευθύντρια της Βελγικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Και κατέληξε: «Καταδικάζουμε το γεγονός ότι το Βρετανικό Μουσείο εξακολουθεί να κωφεύει στην αγανάκτησή μας και συνεχίζει να εκμεταλλεύεται με τρόπο ασεβή και κακοποιητικό αυτά τα ανεκτίμητα αριστουργήματα που αποτελούν μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και η θέση τους βρίσκεται δικαιωματικά στο Μουσείο Ακρόπολης. Αλλά, φυσικά, η Μινέλι είχε δίκιο: “Money makes the world go round”. Χρήμα, χρήμα, χρήμα…».

Διπλωματική πηγή σχολίασε στα «ΝΕΑ» ότι η διοργάνωση του δείπνου συνιστά μια «ακατανόητη απρέπεια». Οι περισσότεροι προσκεκλημένοι δεν γνώριζαν εκ των προτέρων ότι το δείπνο επρόκειτο να παρατεθεί στην «Αίθουσα του Παρθενώνα». Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον δύο από αυτούς, όταν εισήλθαν στον χώρο και αντιλήφθηκαν πού θα λάμβανε χώρα η εκδήλωση, αποφάσισαν να αποχωρήσουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Οθόνες και ηχεία

Τα «λουσμένα» με βαθυκόκκινο φως αριστουργήματα της κλασικής αρχαιότητας δέσποζαν, ως διακοσμητικά στοιχεία, δίπλα σε οθόνες και ηχεία που είχαν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της αίθουσας, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι συνδαιτυμόνες θα είναι σε θέση να απολαύσουν την ομιλία του Οσμπορν. Ο πρόεδρος του Μουσείου είχε σταθεί όρθιος πίσω από τον λίθο IV της ανατολικής ζωφόρου, στον οποίο εικονίζονται τέσσερις ανδρικές μορφές και ισάριθμοι ολύμπιοι θεοί καθισμένοι σε δίφρους. Στην είσοδο της αίθουσας είχαν τοποθετηθεί φυτά, ενώ η βραδιά παρέπεμπε ευθέως σε θεματικό πάρτι, καθώς μέχρι και η πρόσοψη του Μουσείου είχε «ντυθεί»… βερμιγιόν.

Το δείπνο διοργανώθηκε την ημέρα που ο βρετανός υφυπουργός Πολιτισμού Ιαν Μάρεϊ υποστήριξε, από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων, ότι η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται με το Βρετανικό Μουσείο τον «δανεισμό» – και όχι τη μόνιμη επιστροφή – των Γλυπτών. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος του Μουσείου δήλωνε ότι οραματίζεται μια συμφωνία «ανταλλαγής» των Γλυπτών με άλλους ελληνικούς θησαυρούς.

Τον Φεβρουάριο του 2024 είχαν προκληθεί ξανά έντονες αντιδράσεις όταν το Μουσείο είχε διοργανώσει μέσα στην αίθουσα των Γλυπτών επίδειξη μόδας του σχεδιαστή Ερντέμ Μοραλίογλου, ο οποίος αργότερα διορίστηκε στο συμβούλιο διοίκησης του ιδρύματος. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είχε κάνει λόγο για «μηδενικό σεβασμό» προς τα Γλυπτά, προσθέτοντας ότι «οι ιθύνοντες του Μουσείου ευτελίζουν και προσβάλλουν όχι μόνο το μνημείο αλλά και τις οικουμενικές αξίες που αυτό εκπέμπει». Τρεις μήνες νωρίτερα, η Ντουβίν Γκάλερι φιλοξενούσε ξανά το ετήσιο δείπνο των επιτρόπων του Μουσείου. Με φόντο τα Γλυπτά, ο Οσμπορν είχε τότε εκφράσει την «ελπίδα» ότι η Ελλάδα και η Βρετανία μπορούν να συνάψουν μια συμφωνία «για να τα μοιράζονται».