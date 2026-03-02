Χαμηλότερες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα έρχονται στα τιμολόγια του Μαρτίου για τους καταναλωτές. Χθες, μειώσεις έως και 23% ανακοίνωσε η ΔΕΗ στα τιμολόγιά της για τον μήνα Μάρτιο, δίνοντας τον «βηματισμό» και στους υπόλοιπους παρόχους για την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσουν και αναμένεται να ανακοινωθεί.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ μειώνει την τελική τιμή του πράσινου – κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου στα 0,129 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τον μήνα Μάρτιο από τα 13,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα που ήταν τον περασμένο μήνα. Μάλιστα, η τιμή που ανακοινώθηκε χθες είναι χαμηλότερη κατά περίπου 17% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, καθώς τον Μάρτιο του 2025 η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 0,1548 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η μείωση αυτή των τιμών αποδίδεται στα σημαντικά αποτελέσματα από τις επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που πραγματοποίησε η ΔΕΗ.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου μειώνεται και αυτή στα 0,1148 ευρώ ανά κιλοβατώρα, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν τις χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗmyHome4All για τον μήνα Μάρτιο διαμορφώνεται στα 0,1067 ευρώ ανά κιλοβατώρα, μειωμένη κατά 23% σε σχέση με τα 0,13798 ευρώ ανά κιλοβατώρα που ήταν η τιμολόγηση τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, για τα σταθερά μπλε της η ΔΕΗ προσφέρει επιλογές για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης σε επίπεδο νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο το ΔΕΗ myHomeOnline συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50 ευρώ, προσφέροντας επιπλέον όφελος σε νοικοκυριά που επιλέγουν σταθερή χρέωση και ψηφιακή εξυπηρέτηση. Ταυτόχρονα, το ΔΕΗ myHome Plan συνεχίζει να απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν σταθερότητα και καλύτερο προγραμματισμό με προωθητικό κουπόνι 100 ευρώ.

Στα μπλε σταθερά τιμολόγια η ΔΕΗ διατηρεί και τον Μάρτιο τις σταθερές τιμές της: Με τα myHomeEnter στα 0,145 ευρώ ανά κιλοβατώρα και myHomeOnline στα 0,142 ευρώ ανά κιλοβατώρα με σταθερή χρέωση κιλοβατώρας και χωρίς προϋποθέσεις, τα μπλε προγράμματα εξασφαλίζουν έλεγχο στο ενεργειακό κόστος και προστασία από τις αυξομειώσεις.

Επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις, η ΔΕΗ προσφέρει το ΔΕΗ myBusinessEnter, ένα σταθερό προϊόν 12μηνης διάρκειας για μικρές επιχειρήσεις χαμηλής τάσης, με απλή και διαφανή τιμολόγηση χωρίς μηχανισμό διακύμανσης. Η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,151 ευρώ ανά κιλοβατώρα χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το πρόγραμμα συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50 ευρώ. Παράλληλα, διαθέσιμο είναι και το κυμαινόμενο επαγγελματικό τιμολόγιο ΔΕΗ myBusiness4All, το οποίο για τον Μάρτιο διαμορφώνεται σε 0,1187 ευρώ ανά κιλοβατώρα, προσφέροντας ανταγωνιστική τιμή για μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν ευελιξία.

Τέλος, η ΔΕΗ προσφέρει στους πελάτες της και το νέο δυναμικό τιμολόγιο ΔΕΗ myBusiness Dynamic για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές και δυνατότητα προσαρμογής της κατανάλωσης, με χρέωση απευθείας συνδεδεμένη με την ωριαία τιμή της χονδρικής αγοράς και εκ των προτέρων ενημέρωση για τις συμφέρουσες ώρες της επόμενης ημέρας.

Να σημειωθεί ότι παρά την αύξηση των διεθνών τιμών φυσικού αερίου το τελευταίο διάστημα, η επίδραση στη χονδρική τιμή ηλεκτρισμού περιορίστηκε λόγω της χαμηλότερης ζήτησης ως αποτέλεσμα των καλών καιρικών συνθήκων και της αυξημένης παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Ωστόσο, η μεταβλητότητα του καυσίμου παραμένει βασικός παράγοντας κινδύνου, δεδομένων και των γεωπολιτικών εξελίξεων, καθώς οι μονάδες αερίου εξακολουθούν να λειτουργούν ως τεχνολογία εξισορρόπησης.