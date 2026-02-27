H δύναμη πυρός των ΗΠΑ στην περιοχή γύρω από το Ιράν ενισχύεται σημαντικά καθώς στάλθηκαν για πρώτη φορά στο Ισραήλ τα κορυφαία μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptors για να πάρουν μέρος σε μια πιθανή επίθεση στην Τεχεράνη.

Μια επίθεση που μπορεί να είναι κοντά, καθώς δορυφορικές φωτογραφίες φαίνεται να δείχνουν ότι τα αμερικανικά πλοία που συνήθως αγκυροβολούσαν στο Μπαχρέιν, την έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, βρίσκονται όλα στην ανοιχτή θάλασσα.

Τον περασμένο Ιούνιο, κατά τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο 5ος Στόλος είχε διασκορπίσει τα πλοία του στη θάλασσα για να προστατευθούν από αντίποινα. Κοντά στην είσοδο του Περσικού Κόλπου βρίσκεται εδώ και μέρες το αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln» με συνοδεία πολλών πολεμικών σκαφών.

Σήμερα το πρωί αναμενόταν να καταφθάσει ανοιχτά των ακτών του Ισραήλ το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford», με συνοδεία τριών αντιτορπιλικών. Ομως ακόμα και το μεγαλύτερο και πιο ακριβό αεροπλανοφόρο στον κόσμο – σύμβολο της αμερικανικής ναυτικής ισχύος – έχει, σύμφωνα με τη «Wall Street Journal» τα προβλήματά του: χαλασμένες τουαλέτες και δυσαρεστημένους ναύτες που φοβούνται ότι θα μείνουν αρκετό καιρό ακόμα μακριά από τις οικογένειές τους.

Οταν το αεροπλανοφόρο των 13 δισ. δολαρίων, μήκους 337 μέτρων, παρουσιάστηκε στο κοινό το 2017, ο Ντόναλντ Τραμπ το χαιρέτισε ως «μια εξαιρετική προσθήκη στον στόλο, μοναδική». Τώρα, κοντά στο Ισραήλ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ελπίζει ότι θα προκαλέσει φόβο στην Ισλαμική Δημοκρατία και θα πιέσει σε συνθηκολόγηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ωστόσο, το πλοίο, που φιλοξενεί περισσότερα από 75 αεροσκάφη και 4.600 μέλη πληρώματος, αντιμετωπίζει μια εσωτερική απειλή: τις υδραυλικές του εγκαταστάσεις.

Οι ναύτες που επιβαίνουν στο πλοίο βρίσκονται στη θάλασσα από τον Ιούνιο, αρχικά σε μια αποστολή στη Μεσόγειο Θάλασσα, πριν το Πεντάγωνο τους στείλει στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και στη συνέχεια να τους ανακατευθύνει προς τον Περσικό Κόλπο. Η τελευταία ανάπτυξη θα μπορούσε να προσθέσει άλλους 11 μήνες στο πλοίο για τους ναύτες, οι συνθήκες διαβίωσης των οποίων φαίνεται να επιδεινώνονται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «WSJ», έχουν εγκατασταθεί νέα συστήματα αποχέτευσης που μεταφέρθηκαν από κρουαζιερόπλοια, τα οποία, όμως, δεν είχαν δοκιμαστεί σε πλοία του ναυτικού. Βασίζονται σε ένα ευμετάβλητο σύστημα κενού που έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί λιγότερο νερό. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, χαλούσε τουλάχιστον μια τουαλέτα κάθε μέρα. Ομως λόγω του σχεδιασμού, ένα σφάλμα μπορεί να προκαλέσει απώλεια αναρρόφησης σε όλες τις τουαλέτες σε εκείνο το τμήμα του πλοίου. Οι στενοί σωλήνες του αποδεικνύονται επίσης ανεπαρκείς για τις ανάγκες του πολυπληθούς πληρώματος.

Με περίπου 650 τουαλέτες, χωρισμένες σε 10 ανεξάρτητες ζώνες, τα προβλήματα προκαλούν χάος στο πλοίο. Το συνεργείο συντήρησης εργάζεται 19 ώρες την ημέρα για να εντοπίσει και να διορθώσει διαρροές στο πλοίο, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιόφωνο NPR των ΗΠΑ – 205 βλάβες σε λιγότερο από τέσσερις ημέρες. Το «Forbes» ανέφερε εκτιμήσεις ότι κάθε ξεβούλωμα απαιτεί εξειδικευμένη πλύση με οξύ, το οποίο κοστίζει 400.000 δολάρια κάθε φορά. «Οταν λείπεις σε τόσο μεγάλες αποστολές, τα πράγματα αρχίζουν να χαλάνε έπειτα από 6-7 μήνες» δήλωσε ο Μαρκ Κάνσιαν, συνταξιούχος πεζοναύτης και ανώτερος σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Και, βέβαια, υπάρχουν και οι χιλιάδες ναύτες. Ενας έχασε την κηδεία του παππού του. Μια άλλη σκέφτεται να εγκαταλείψει το Ναυτικό, έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο μακριά από την κόρη της, ενώ αρκετοί έχασαν προγραμματισμένα ταξίδια και οικογενειακές συγκεντρώσεις, γεγονός που προκαλεί πτώση του ηθικού και δυσθυμία, αναφέρει το δημοσίευμα. Οι αναπτύξεις αεροπλανοφόρων σε καιρό ειρήνης διαρκούν συνήθως έξι μήνες, όμως οι ναύτες του «Ford» λείπουν από το σπίτι τους εδώ και οκτώ μήνες, που μπορεί να παραταθούν πολύ περισσότερο, ανάλογα με τις εξελίξεις.