Σήμερα θα μάθουμε όχι μόνο τα ζευγάρια στις 16 του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά ολόκληρο τα ταμπλό της διοργάνωσης: θα δούμε ποιοι θα παίξουν με ποιους αν περάσουν στα προημιτελικά και στα ημιτελικά και κυρίως ποιες ομάδες δεν πρόκειται να αγωνιστούν μεταξύ τους μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Στις 16 έχουμε έξι ομάδες από την Αγγλία (την Αρσεναλ, τη Λίβερπουλ, την Τσέλσι, τη Μάντσεστερ Σίτι, την Τότεναμ και τη Νιούκαστλ που ήταν η μόνη που βρέθηκε στα play off), δύο από τη Γερμανία (την Μπάγερν Μονάχου και την Μπάγερ Λεβερκούζεν, που δεν αποκλείεται να τεθούν και αντιμέτωπες), τρεις από την Ισπανία (τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα), την πρωταθλήτρια Ευρώπης γαλλική Παρί Σεν Ζερμέν, την Αταλάντα που είναι η μοναδική ιταλική ομάδα, τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας από την Πορτογαλία, την πρωταθλήτρια Τουρκίας Γαλατασαράι και τη γνωστή μας νορβηγική Μπόντο/Γκλιμτ. Εκπλήξεις ως προς την παρουσία τους στους 16 μπορεί να θεωρηθούν οι δύο τελευταίες. Οι οποίες ωστόσο δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.

Γαλατά

Ακούω πολλούς να αναφέρονται στην παρουσία της Γαλατά και της Μπόντο/Γκλιμτ στις 16 του Τσάμπιονς Λιγκ και να χρησιμοποιούν τις δύο ομάδες ως ένα είδος παραδείγματος για τις δικές μας. Λυπάμαι αλλά πρόκειται για ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με τις ελληνικές για ολότελα διαφορετικούς λόγους. Η Γαλατά χαλάει χρήματα που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Στο ματς με τη Γιουβέντους την Τετάρτη το βράδυ πέρασε μια θύελλα φλερτάροντας με έναν αποκλεισμό που θα ήταν ασυγχώρητος καθώς στο πρώτο ματς είχε κερδίσει τη Μεγάλη Κυρία του ιταλικού ποδοσφαίρου με 5-2.

Εχασε με 3-0 στην κανονική διάρκεια του αγώνα και καθόλου δεν τη βοήθησε το γεγονός ότι αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Αυτό που της έδωσε την πρόκριση ήταν όμως ένα γκολ του Οσιμεν για τον οποίο πλήρωσε στη Νάπολι για να τον αποκτήσει 75 εκατ. ευρώ: τόσα χρήματα για αγορά ποδοσφαιριστή μπορεί να δώσουν εκτός Αγγλίας τέσσερις-πέντε ομάδες σε όλη την Ευρώπη. Η δε Μπόντο/Γκλιμτ είναι ακόμα πιο ειδική περίπτωση.

Συνεχώς

Την Μπόντο/Γκλιμτ την παρακολουθώ συνεχώς από το 2021 όταν έκανε τον κόσμο να παραμιλάει καθώς κόντρα στα προγνωστικά είχε συντρίψει τη Ρόμα του Μουρίνιο με 6-1 στο UEFA Conference League – στη φάση των τότε ομίλων. Φέτος ασχολούνται όλοι μαζί της γιατί έχει κερδίσει στη σειρά τη Μάντσεστερ Σίτι, την Ατλέτικο Μαδρίτης και δύο φορές την Ιντερ. Από το 2021 κι έπειτα κάνει κάθε χρόνο κάτι αξιοσημείωτο.

Πέρυσι π.χ., αφού απέκλεισε τον Ολυμπιακό, έφτασε μέχρι τον ημιτελικό του Γιουρόπα Λιγκ όταν και αποκλείστηκε από την Τότεναμ. Πέρυσι πήρε μέρος σε ένα από τα πιο τρελά ματς της ιστορίας των ευρωπαϊκών διοργανώσεων – αυτό με την Τβέντε – στο οποίο σημειώθηκαν πέντε γκολ μετά το 90′! Η ίδια η UEFA επεσήμανε πως κάτι ανάλογο με αυτό που έκαναν φέτος οι Νορβηγοί (τέσσερις νίκες απέναντι σε ομάδες που έρχονται από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα) έχει να κάνει ομάδα που δεν προέρχεται από την Αγγλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία από τη δεκαετία του ’70: τότε το είχε πετύχει ο Αγιαξ. Αλλά το κατόρθωμα των Νορβηγών είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της ομάδας του Γιόχαν Κρόιφ.

Τη δεκαετία του ’70 ο Αγιαξ απέκλειε ομάδες με μεγάλο όνομα και ιστορία που λέγονταν Αρσεναλ, Μαρσέιγ, Ιντερ, αλλά καμία από αυτές δεν είχε το ρόστερ και το μπάτζετ που έχουν σήμερα οι ομάδες που κέρδισαν οι Νορβηγοί σήμερα. Μόνο η Μάντσεστερ Σίτι που οι Νορβηγοί κέρδισαν στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ έχει μπάτζετ μεγαλύτερο από το μπάτζετ όλων των ομάδων του νορβηγικού πρωταθλήματος.

Χειμώνας

Το 2017 τα έσοδα της Μπόντο/Γκλιμτ ήταν δεν ήταν 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024, το ποσό αυτό είχε αυξηθεί στα 60 εκατομμύρια! Μέχρι να αναλάβει την ομάδα ο κόουτς Κνούτσεν, στην τροπαιοθήκη του Apsmyra Stadion όπου βρίσκονται και τα γραφεία της εταιρείας, υπήρχαν δύο Κύπελλα Νορβηγίας – ένα κερδισμένο το 1975 και ένα το 1991. Τώρα στην πόλη καυχιούνται ότι έχουν κερδίσει τέσσερα από τα τελευταία έξι πρωταθλήματα και ότι κάθε χρόνο κάνουν ευρωπαϊκές πορείες άξιες θαυμασμού, χωρίς μάλιστα να ξοδεύουν πολλά για μεταγραφές: η ακριβότερη της Μπόντο/Γκλιμτ, ο φετινός MVP της Γενς Πέτερ Χάουγκε, αποκτήθηκε πέρυσι από την Αϊντραχτ με μόλις 4 εκατ. ευρώ.

Γιατί τότε δεν μπορεί να γίνει η Μπόντο/Γκλιμτ παράδειγμα για τις δικές μας ομάδες; Για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί η οργάνωσή της είναι εξαιρετικά νορβηγική: έχουν τον ίδιο προπονητή πέντε χρόνια κι αγοράζουν και αξιοποιούν ποδοσφαιριστές μόνο από τη Βόρεια Νορβηγία ώστε αυτοί να μην έχουν πρόβλημα προσαρμογής. Δεύτερον, γιατί πρόκειται για ομάδα στην οποία δεν υπάρχει η παραμικρή οπαδική πίεση: φέτος έχασαν το πρωτάθλημα από τη Βίκινγκ και δεν ακούστηκε το παραμικρό – ο προπονητής τους είπε πως αυτό είναι καλό για το νορβηγικό ποδόσφαιρο.

Τρίτον, γιατί το γήπεδό τους με τον γνωστό πλαστικό χλοοτάπητα τους δίνει ένα μεγάλο αβαντάζ, όπως άλλωστε και οι περιρρέουσες συνθήκες. Ενας φίλος που δουλεύει για την UEFA και βρέθηκε εκεί ως παρατηρητής, μου έλεγε ότι αν είσαι ομάδα αντίπαλος της Μπόντο/Γκλιμτ, κατεβαίνεις από το αεροπλάνο, συναντάς τον νορβηγικό χειμώνα και νιώθεις ότι χάνεις με 1-0 πριν αρχίσει το ματς.

Δίκαιο

Πολλοί διαμαρτύρονται για τον χλοοτάπητα του γηπέδου της Μπόντο/Γκλιμτ – κάποιο δίκιο έχουν. Διαμαρτυρήθηκε και η Ιντερ μετά την ήττα της στο πρώτο ματς. Αλλά οι Νορβηγοί κερδίζουν και εκτός έδρας: στο Σαν Σίρο στη ρεβάνς κέρδισαν με 1-2 σχετικά άνετα. Είναι σε φόρμα ενώ το πρωτάθλημά τους έχει σταματήσει. Σε όποιον τους βρει σήμερα στην κλήρωση αλίμονό του. Αλλά ως ομάδα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μοναδικό.

Ποιος

Στο μεταξύ, το Σαββατοκύριακο επιστρέφει η Σούπερ Λίγκα χωρίς ντέρμπι αλλά με ματς με τεράστιο ενδιαφέρον. Οι τρεις πρωτοπόροι μοιάζουν να έχουν βατούς αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός πάει στις Σέρρες, ο ΠΑΟΚ περιμένει τον Αστέρα Τρίπολης που παραπαίει. Η ΑΕΚ θα πάει στον Βόλο έχοντας πάρει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια του Πανθεσσαλικού. Αν και ο Ολυμπιακός κουβαλά κούραση και ο ΠΑΟΚ έχει απουσίες, τα ματς μοιάζουν και για τους τρεις εύκολα. Αλλά περίμενε κανείς μία εβδομάδα πριν ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κέρδιζε την ΑΕΛ στη Λάρισα;