Δεν μπορεί κάποιος να μη ρίξει ματιά στον χώρο του μπάσκετ. Οχι τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι. Κυρίως στο οργανωτικό και όσα συμβαίνουν με την πώληση εισιτηρίων στο final-4της Αθήνας τον ερχόμενο Μάιο. Επί του παρόντος, όλοι οι αρμόδιοι σφυρίζουν αδιάφορα και παρακολουθούν το ένα limit up στις τιμές να διαδέχεται το άλλο. Οπως τότε στο Χρηματιστήριο… Αλλά αυτή δεν είναι η δέουσα αντιμετώπιση.

Η κυβέρνηση ευλόγησε τη διεξαγωγή της σπουδαίας διοργάνωσης στο ΟΑΚΑ. Κατέθεσε όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις. Ο δε υπουργός Αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης, καμάρωνε και προ μηνών έλεγε «η Αθήνα γίνεται ξανά το κέντρο της μπασκετικής Ευρώπης, έπειτα από 19 χρόνια! Το Final Four της Euroleague επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου το 2007 ζήσαμε αξέχαστες στιγμές. Η ελληνική κυβέρνηση πίστεψε, διεκδίκησε και τελικά πέτυχε την ανάληψη του κορυφαίου μπασκετικού γεγονότος».

Τι βλέπουμε έως σήμερα; Στην πρώτη φάση διάθεσης των εισιτηρίων είχαν μπει πάνω από ένα εκατ. άνθρωποι που προσπάθησαν να εξασφαλίσουν ένα «μαγικό χαρτάκι», όπως θα λέγαμε παλαιότερα. Κατά τη δεύτερη φάση μπήκαν 586.000 χρήστες και η διαδικασία ολοκληρώθηκε πολύ σύντομα.

Κοντολογίς, οι πάντες θέλουν να ζήσουν τη στιγμή. Ελπίζουν πως θα βρεθούν στο Μαρούσι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αλήθεια, θα βρουν εισιτήρια; Μέχρι τώρα, κατά έναν απίστευτο τρόπο, στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν εισιτήρια με πέντε ή και 10 φορές υψηλότερη τιμή. Iσως και ακόμη υψηλότερη.

Το πώς οι επιτήδειοι τα εξασφάλισαν ή το πώς τα έχουν πλατφόρμες και τα διαθέτουν, ας το βρει η Ευρωλίγκα. Που μάλλον έχει τους δικούς της νόμους, δεν νοιάζεται για το τι συμβαίνει ούτε ουσιαστικά για το προϊόν και το μόνο της ενδιαφέρον είναι να ασχολούνται οι πάντες με την πορτοκαλί μπάλα, να γεμίσει το γήπεδο και να ανέβουν παραπάνω οι μετοχές της διοργάνωσης.

Το ζήτημα σχετίζεται με το αν το υπουργείο Αθλητισμού συμφώνησε με αυτούς τους όρους. Δηλαδή, αν είπε «ναι» στον ρόλο παθητικού θεατή. Αν επιθυμεί να υπάρχουν ονομαστικά εισιτήρια σε ήσσονος σημασίας ματς για το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ή άλλα αθλήματα και την ίδια ώρα οι αρμόδιοι δεν γνωρίζουν ή κάνουν πως δεν γνωρίζουν, αν υφίστανται ονομαστικά εισιτήρια για το final-4 του ΟΑΚΑ.

Μέσω Διαδικτύου παίρνεις, άραγε, ονομαστικά; Τι λέει ο νόμος; Και πώς θα αποκτήσουν… όνομα αργότερα; Μπορεί να συμβεί αυτό; Αφήστε που μάλλον δεν τους απασχολεί καν το ενδεχόμενο ταυτόχρονης παρουσίας Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην τελική φάση. Εκεί να δούμε τα ονομαστικά εισιτήρια.

Επί του παρόντος, όλοι αφήνουν τη «μαύρη αγορά» να καλπάζει. Ενα είδος τζόγου, την ημέρα που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο. Το λες και απολύτως οξύμωρο.