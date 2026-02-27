Το αποτέλεσμα της δίκης των υποκλοπών θα το διαβάσετε στο αναλυτικό ρεπορτάζ μας. Παραμένει, ωστόσο, σοκαριστικό ότι στο ακροατήριο αποδείχθηκαν περισσότερα απ’ ό,τι στην ανάκριση. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την ποιότητα της ανάκρισης.

Στο ακροατήριο αποδείχθηκε η θεσμική συγκάλυψη και η σύμπλευση κρατικών μηχανισμών με ιδιωτικά συμφέροντα. Αποκαλύφθηκε πως κάποιοι παρείχαν εγγυήσεις ασυλίας, φτάνοντας στο σημείο να «στήσουν» ακόμη και την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, δίνοντας προκατασκευασμένες ερωταπαντήσεις σε μάρτυρες.

Στο ακροατήριο αποδείχθηκε πως ο Γιάννης Λαβράνος ήταν ένας αόρατος ρυθμιστής με κουμπάρους και φίλους στα υψηλότερα κυβερνητικά κλιμάκια. Φέρεται να ταξίδευε στο Ισραήλ με ψευδώνυμο (!) συνοδεία υπουργού και κρατικών στελεχών, όπως και να επεδείκνυε ιδιωτικές συνομιλίες του με υπουργούς για να καταδείξει την τεράστια επιρροή του.

Στο ακροατήριο αποδείχθηκε ότι δεκάδες πρόσωπα βρίσκονταν ταυτόχρονα ή διαδοχικά υπό παρακολούθηση τόσο από τη συμβατική επισύνδεση της ΕΥΠ όσο και από το Predator. Ο ίδιος ο εισαγγελέας της έδρας έκανε τον συσχετισμό των στόχων. Αποδείχθηκε ότι ιδιώτες υπάλληλοι είχαν πρόσβαση στην παρακολούθηση ελλήνων αξιωματούχων. Μπορούσαν να ακούνε και να βλέπουν το κινητό του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Καταθέσεις ανέδειξαν ότι το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ), που δημιουργήθηκε στο εσωτερικό της ΕΥΠ, ήταν ένα στεγανό «παραμάγαζο». Στο ακροατήριο αποδείχθηκε με φωτογραφική τεκμηρίωση η παρουσία οχημάτων της εταιρείας Krikel (του Λαβράνου) παρκαρισμένων σε ελεγχόμενους χώρους του ΚΕΤΥΑΚ. Η δε ΕΥΠ αρνήθηκε πεισματικά να παραδώσει στοιχεία στη Δικαιοσύνη, όπως εξακολουθεί να μην εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ενημέρωση του Ανδρουλάκη.

Ολα αυτά αφορούν το κράτος και την κυβέρνηση. Ας δεχτούμε, όμως, την επισήμανση που φρόντισε να κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η απόφαση αφορά ιδιώτες. Και πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς αφού έρευνα δεν έγινε.

Τώρα όμως που υπάρχει απόφαση, την οποία η κυβέρνηση λέει πως σέβεται, υποθέτουμε πως θα φροντίσει να γίνει εις βάθος έρευνα για τον λόγο που ιδιώτες ξύπνησαν ένα πρωί και αποφάσισαν να παρακολουθούν τη μισή κυβέρνηση, ανώτερους δικαστές και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Και βεβαίως θα φροντίσει η κυβέρνηση να γίνει εις βάθος έρευνα για το πού βρίσκονται τα προϊόντα της παρακολούθησης. Ειδάλλως θα μας επιτρέψει να θεωρήσουμε πως κάνει μια σιωπηλή παραδοχή ανοχής – συνενοχής.