Οι χρυσές αχτίδες του ήλιου έτσι όπως πέφτουν πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης δημιουργούν κινηματογραφικό σκηνικό.

Νομίζω ότι ακόμα και αυτός ο Μπραντ Πιτ, όταν εγκαταλείψει τη μικρή, πανέμορφη Υδρα και φτάσει στην Αθήνα για μερικά ακόμα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», θα απολαύσει το γεύμα του σε κάποιο από τα υπέροχα «μπαλκόνια» της Αθήνας.

Με φαντασμαγορική θέα στην Ακρόπολη. Η Ακρόπολη, οι επισκέψεις στον Παρθενώνα από τους τουρίστες, που ήδη έχουν γεμίσει την πόλη και χαίρονται την ηλιοφάνεια των τελευταίων ημερών, την Πλάκα, τα δρομάκια απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Τα δρομάκια που κρύβουν όμορφα μυστικά. Παλαιοπωλεία, γαλακτοπωλεία, γκαλερί και υπέροχα νεοκλασικά. Το κτίριο Amalias 36, έτσι όπως κατεβαίνεις από τη Φιλελλήνων, απέναντι σχεδόν από το Ζάππειο, ανήκει στα ωραιότερα της πόλης. Ανακαινισμένο θαυμάσια, λαμπερό, με θετική αύρα.

Εκεί λοιπόν πραγματοποιήθηκε η έκθεση με την υπογραφή του «GLOW», του περιοδικού που η έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη. Είκοσι χρόνια δημιουργικής πορείας για το έντυπο και το αθηναϊκό κοινό «ξεφύλλισε» το συλλεκτικό φωτογραφικό λεύκωμα «Thessaloniki. Α Journey of Light».

Μέσα από τον φακό της ταλαντούχας Κατερίνας Κατώπη-Λυκιαρδοπούλου. Η έκθεση αποτελεί ένα πολυαισθητηριακό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάστηκε σε όλους τους ορόφους του κτιρίου. Η εκδότρια Νανώ Κουγιουμτζόγλου καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους για το ενδιαφέρον τους.