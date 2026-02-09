Σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη του Μουσείου Ακρόπολης, μέσω ΑΣΕΠ, που αφορά συνολικά 155 θέσεις εργασίας. Οι προσλήψεις αφορούν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών και καλύπτουν ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό και φύλακες, δίνοντας την ευκαιρία σε υποψηφίους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενταχθούν σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας.

Οι ειδικότητες για τις 155 θέσεις στο Μουσείο Ακρόπολης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

50 θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

105 θέσεις ΔΕ Φυλάκων

Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΤΕ απαιτείται ως βασικό προσόν η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, χρήση διαδικτύου).

Ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική κατηγορία, είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών, λόγω της καθημερινής επαφής του Μουσείου με επισκέπτες από το εξωτερικό.

ΑΣΕΠ: Προσόντα και κριτήρια επιλογής

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ανά κατηγορία εκπαίδευσης.

Για την κατηγορία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού:

Πτυχίο ΤΕΙ (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Τουριστικά ή συναφές αντικείμενο). Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά). Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Για την κατηγορία ΔΕ Φυλάκων:

Δίπλωμα ΙΕΚ (Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων) ή αντίστοιχος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πολύ καλή γνώση μίας εκ των προαναφερθεισών ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά).

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεωρημένη υπογραφή, στο πρωτόκολλο του Μουσείου Ακρόπολης κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:30–13:30). Εναλλακτικά, μπορούν να αποστείλουν τα έγγραφα ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. 210 9000 900, εσωτ. 418, 419 & 420).