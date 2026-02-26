Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη για μια πρόκριση που αν έρθει θα μείνει στην ιστορία. Ο Δικέφαλος καλείται, στο Βίγκο, να ανατρέψει την ήττα του με 2-1 από τη Θέλτα. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα στερηθεί των υπηρεσιών μιας σειράς από πρωτοκλασάτους ποδοσφαιριστές, με την πλειονότητα αυτών να αφορούν τη μεσοεπιθετική και την επιθετική γραμμή. Πλην των Λόβρεν και Μεϊτέ, εκτός έχουν μείνει στη Θεσσαλονίκη οι Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, ενώ χθες τέθηκε νοκ άουτ και ο Μύθου. Ακόμα και με αυτή την κατάσταση στον ΠΑΟΚ, πιστεύουν. Και με τον τρόπο του, αυτό ανέφερε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, γνωστοποιώντας έναν διάλογο που είχε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

«Λίγο πριν φύγουμε από τη Μεσημβρία χθες για το αεροδρόμιο, μιλήσαμε για λίγο με τον Κωνσταντέλια, μου είπε ότι θα προκριθούμε. Του είπα “γιατί το λες αυτό;” και μου απάντησε “γιατί είναι ποδόσφαιρο και πρέπει να πιστέψουμε”. Πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, συγκεντρωμένοι και να τα δώσουμε όλα στο γήπεδο, η Θέλτα είναι μια ομάδα που αν βρει κενά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, για αυτό πρέπει να είμαστε συμπαγείς. Αποφεύγοντας τα λάθη του πρώτου αγώνα και με τη δική μας συνοχή να κάνουμε όσα ξέρουμε καλά στο γήπεδο. Αν ο Χατσίδης είχε κάνει μια απλή πάσα στην Τούμπα, το 0-2, θα μπορούσε να γίνει άνετα 2-2 και να μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ρουμάνος τεχνικός.

Για τη σημερινή αναμέτρηση, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ σχολίασε: «Δεν είναι εύκολο το έργο μας, ειδικά σε μια περίοδο με συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια. Θυμάμαι είχαμε έρθει εδώ για να παίξουμε με τη Θέλτα τον Οκτώβριο, ενώ είχαμε 3 μέρες μετά εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, σε μια περίοδο που ήταν δύο πόντους πάνω από εμάς. Ημασταν σε μια περίεργη κατάσταση και το μυαλό μας ήταν εκεί, γιατί θα πηγαίναμε στο -5 αν χάναμε. Είμαστε σε ένα δίμηνο με συνεχόμενα ντέρμπι, παιχνίδια δύσκολα στην Ευρώπη με τέσσερις ομάδες που έρχονται από τις κορυφαίες λίγκες στην Ευρώπη.

Είναι μια εμπειρία ξεχωριστή για εμάς, πρέπει να βρούμε τρόπο να αντιδράσουμε. Να βελτιωθεί ο κάθε παίκτης μόνος του, για να βελτιωθεί το σύνολο. Αυτή τη στιγμή, παρά τις δυσκολίες, δεν χάνουμε τους αγώνες με εξαίρεση τον αγώνα με τη Θέλτα. Δεν έχουμε πολλά να χάσουμε στον αγώνα με τη Θέλτα, θα μπούμε να τα δώσουμε όλα. Δεν ξέρω αν κάποια ομάδα είχε το ανάλογο καλεντάρι με εμάς, σε κάθε περίπτωση όλο αυτό επιβαρύνει πολύ την ομάδα και σωματικά και πνευματικά. Είναι φυσιολογικό σε αυτούς τους αγώνες να υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών, γιατί όταν λείπουν κάποιοι σε συγκεκριμένη γραμμή δεν μπορούμε να δώσουμε φρεσκάδα γιατί επιβαρύνονται κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, περισσότερα πράγματα έχει να χάσει η Θέλτα, παρά εμείς.

Οταν υπάρχουν μαζεμένα προβλήματα, κάποιοι άλλοι επιβαρύνονται. Οι παίκτες θέλω να πω ότι δίνουν τα πάντα σε κάθε αγώνα. Στη Λάρισα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά είναι μέρος του ποδοσφαίρου τέτοιου είδους παιχνίδια. Με την ΑΕΚ θα μπορούσαμε να κερδίσουμε, είχαμε ευκαιρίες και πέναλτι, είχε και η ΑΕΚ βέβαια, αλλά η δική μας προηγείται, όπως και με τον Αρη το ίδιο που χάσαμε σπουδαίες ευκαιρίες. Η Θέλτα είναι στην 6η θέση της βαθμολογίας αλλά πρέπει να δούμε και ποιος είναι στις πάνω θέσεις στην Ισπανία. Δεν θα πρέπει να ρωτάτε ποτέ έναν προπονητή ή έναν παίκτη αν υπάρχουν ρεαλιστικές ελπίδες. Αλλιώς δεν θα ερχόμασταν εδώ για να παίξουμε, δεν θα υπήρχε λόγος να βγούμε να παίξουμε στο γήπεδο».