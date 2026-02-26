Η κυβέρνηση το λέει συχνά. Η Ελλάδα έχει πολύπλευρο ρόλο στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Ο ενεργειακός χάρτης της Ευρωπαϊκής Ενωσης ξανασχεδιάζεται, μια και από το φθινόπωρο του 2027 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στα κράτη – μέλη.

Η επιβολή της ενεργειακής απεξάρτησης από τη Μόσχα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας, αφού δημιουργεί τις συνθήκες ώστε εκείνη, με τον Κάθετο Διάδρομο, να αποκτήσει στρατηγική σημασία ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αφού ήδη έχει γίνει κόμβος εισόδου για το αμερικανικό LNG. Μια τέτοια αναβάθμιση της Ελλάδας θα άνοιγε ένα ακόμη παράθυρο ευκαιρίας, αυτό της μείωσης της σημασίας της Τουρκίας στην ενεργειακή σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων – η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει και στον περιορισμό της γεωπολιτικής δύναμης της γειτονικής χώρας.

Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις σε υποδομές και η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς κοινοπραξίες στις ερευνητικές γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες φαίνεται πιθανό να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά της χώρας μας αλλά και την επιρροή της.

Ολα δείχνουν ότι υπάρχουν πια οι προϋποθέσεις η γεωστρατηγική και γεωοικονομική αξία της Ελλάδας να ενισχυθεί εφόσον προχωρήσουν τα ενεργειακά πρότζεκτ. Αν μάλιστα εργαστεί για να γίνει και κόμβος πράσινης ενέργειας – αν δηλαδή αξιοποιήσει την αιολική και ηλιακή της δυναμική ως εξαγωγέας καθαρής ενέργειας –, αποκτά σοβαρές πιθανότητες από περιφερειακός παίκτης να μετατραπεί σε κρίσιμο εταίρο οποιουδήποτε ποντάρει στην ενεργειακή ασφάλεια σε έναν ολοένα και πιο ασταθή κόσμο.